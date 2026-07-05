Crece el saldo de víctimas por los terremotos en Venezuela: el gobierno reportó 3.342 muertos

Una bandera de Venezuela ondea mientras los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira (REUTERS/Ricardo Arduengo)

El número de víctimas mortales por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio asciende ya a 3.342 personas, según el balance oficial difundido este domingo por el gobierno interino. Más de 16.700 personas resultaron heridas y miles permanecen desaparecidas después del doble sismo que devastó la zona de La Guaira, al norte de Caracas, dejando un escenario de destrucción y desplazamiento masivo de la población.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en tanto, ordenó la conformación de una nueva unidad militar especializada para la gestión de emergencias en desastres naturales, en respuesta a las críticas sobre la actuación de las fuerzas armadas tras el desastre. “He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender la emergencia ante desastres de esta naturaleza que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre”, anunció Rodríguez en el marco de la conmemoración de los 150 años de independencia del país.

PUBLICIDAD

En las calles de La Guaira, decenas de máquinas pesadas trabajan para remover toneladas de escombros y facilitar la recuperación de cuerpos. A pesar del avance de los equipos locales, la mayoría de los grupos internacionales de rescatistas ha finalizado sus operaciones en la zona. Solo permanecen unos 25 equipos de los 77 que llegaron inicialmente desde 31 países, según precisó Sebastián Mocarquer, integrante del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac), en diálogo con EFE.

“A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica. Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos”, puntualizó Mocarquer.

PUBLICIDAD

Ya son más de tres mil los muertos por los devastadores terremotos en Venezuela (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La coordinación de las tareas de rescate y asistencia ha pasado progresivamente a manos de Protección Civil Venezuela, luego de que la ONU entregara el mando el pasado viernes. Las tareas se concentran ahora en la recuperación de cadáveres y la atención a los miles de damnificados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a la nación sudamericana. Según cifras oficiales, más de 16.500 personas resultaron heridas y la cantidad de desaparecidos permanece sin actualización.

La presidenta encargada condecoró y despidió en un acto oficial a rescatistas de casi 30 países, entre ellos España, Alemania, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Eslovaquia, Jordania, Lituania, México, Panamá, Portugal, República Checa, República Dominicana, Turquía y Vietnam. La colaboración internacional fue decisiva durante los primeros días de emergencia.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) observó un incremento en el desplazamiento interno de personas desde La Guaira hacia regiones menos afectadas. “Lo que estamos viendo ahora es que hay cada vez más desplazamientos hacia estados que no han sido afectados”, explicó Veronique Durroux, portavoz de OCHA Latinoamérica y Caribe, en declaraciones a EFE. Los estados de Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia, así como Delta Amacuro, han recibido parte de la población desplazada.

En la fase actual, las operaciones de búsqueda y rescate disminuyen mientras emergen nuevas necesidades. “Hay muchas necesidades, estamos hablando de un desastre de gran escala. Conforme van disminuyendo el número de los equipos de búsqueda y rescate, vemos que la atención se tiene que poner en todo lo que es la asistencia de las personas, que son miles y miles”, destacó Durroux al medio español.

PUBLICIDAD

Después de 11 días, los venezolanos siguen buscando sobrevivientes entre los escombros (REUTERS/Ricardo Arduengo)

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que 10.702 personas se encuentran alojadas en 79 campamentos temporales habilitados tras los terremotos. Según la OCHA, estos campamentos funcionarán durante aproximadamente un mes, tras lo cual se evaluará el destino de los damnificados. “La magnitud de la destrucción es impresionante y hay que ver qué se puede hacer. Hay también un tema de manejo de los escombros, qué se va a hacer con eso. Ahí también estamos apoyando con la evaluación”, precisó la portavoz de la ONU.

La cifra de desaparecidos sigue sin ser actualizada oficialmente. La iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’ ha recibido reportes de más de 31.000 personas cuyo paradero se desconoce, de acuerdo con los datos recogidos por la plataforma.

PUBLICIDAD

Según las últimas actualizaciones del gobierno venezolano, el recuento oficial asciende a 3.342 fallecidos y más de 16.700 heridos, mientras persisten las tareas de identificación y asistencia en las zonas afectadas.