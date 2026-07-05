Venezuela

Delcy Rodríguez anunció que varios países brindarán ayuda humanitaria a Venezuela para recuperar el aeropuerto de Maiquetía tras los sismos

La presidenta encargada del país caribeño detalló que la próxima semana presentará el plan integral para los trabajos en la terminal aérea y condecoró a grupos de rescatistas de más de 20 naciones

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La ayuda internacional y los rescatistas de diversos países arribaron día a día al Aeropuerto de Maiquetía tras los devastadores terremotos (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
La ayuda internacional y los rescatistas de diversos países arribaron día a día al Aeropuerto de Maiquetía tras los devastadores terremotos (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, anunció una alianza internacional para recuperar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía tras los graves daños que provocaron los terremotos del 24 de junio.

“También estamos ya en contacto con alianzas internacionales, países, que van a ayudar a la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía”, aseguró.

La presidenta encargada comunicó la decisión durante una transmisión por el canal estatal y detalló que ya se establecieron contactos con países que colaborarán en la restauración de la terminal aérea que conecta a Caracas con el exterior.

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Rodríguez afirmó que la próxima semana presentará el plan integral para la recuperación del aeropuerto, aunque evitó precisar qué naciones integrarán la alianza y cuáles serán los detalles técnicos de la intervención.

También informó que se iniciará un proceso de recuperación para otros aeropuertos afectados, sin especificar cuáles ni el alcance de los daños, y sostuvo que toda la infraestructura aeroportuaria recibirá atención prioritaria en el corto plazo.

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Las personas huyeron del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el 24 de junio de 2026, en medio del doblete sísmico (REUTERS)
Las personas huyeron del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el 24 de junio de 2026, en medio del doblete sísmico (REUTERS)

La presidenta encargada señaló que el Ejecutivo estableció contacto con la banca pública y privada para activar una cartera hipotecaria especial orientada a la reconstrucción: contemplará un subsidio del 80% y la exoneración de tasas e impuestos asociados a registros de alquileres o compras de inmuebles. Además, dispuso la prohibición de exportar materiales de construcción, con el objetivo de concentrar esos recursos en la restauración de viviendas y edificaciones dañadas.

La emergencia se desató tras dos potentes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, que sacudieron varias regiones del país. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó hoy que la cifra de víctimas fatales ascendió a 2.954 y los heridos sumaron 16.592.

El anuncio incluyó la creación de la Misión Venezuela Renace, un programa que integrará otras iniciativas gubernamentales como instrumento para la recuperación de viviendas e infraestructuras. Rodríguez aseguró que se implementará un programa de financiamiento para que las familias damnificadas reciban pagos mensuales durante los próximos seis meses, aunque no brindó detalles sobre la cantidad de beneficiarios ni los montos asignados.

Rodríguez condecoró a grupos de rescatistas de más de 20 países

A su vez, la presidenta encargada condecoró y despidió este sábado a rescatistas de siete países, quienes se suman a los equipos de salvamento de casi una veintena de naciones que el viernes también recibieron la distinción Héroes de Venezuela por sus labores tras los recientes terremotos.

Rodríguez adelantó que la próxima semana se dará a conocer el plan integral de restauración (AP)
Rodríguez adelantó que la próxima semana se dará a conocer el plan integral de restauración (AP)

Durante el acto televisado, fueron reconocidos 143 rescatistas de Argentina, 22 de Barbados, 188 de Brasil, 87 de Francia, 46 de la India, 161 de Catar y 69 del Reino Unido, junto con un total de 29 perros de búsqueda y rescate.

Esta es la solidaridad universal que debe inspirar a los pueblos del mundo”, expresó Rodríguez, quien deseó un feliz retorno a sus países a los equipos homenajeados. La presidenta encargada remarcó que aún “hay esperanzas de familiares de encontrar personas con vida”.

En cuanto a la ayuda humanitaria, Brasil reforzó el sábado su apoyo a Venezuela al enviar seis toneladas de vacunas, medicamentos e insumos médicos en un nuevo vuelo destinado a socorrer a los damnificados. Este envío marcó la sexta operación humanitaria brasileña desde el desastre, aunque, a diferencia de las anteriores, se realizó a través de un vuelo comercial de la aerolínea Gol y no en cargueros militares.

El cargamento incluyó donaciones del Ministerio de Salud de Brasil y de la farmacéutica Eurofarma, además de equipos y materiales de laboratorio proporcionados por la Marina brasileña. Estos recursos se destinaron principalmente al hospital de campaña que las Fuerzas Armadas de Brasil instalaron en La Guaira, la zona más afectada por los sismos.

(Con información de EFE)

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