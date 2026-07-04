Venezuela

Imponen régimen de presentación a voluntario que denunció falta de apoyo oficial a labores de rescate en Venezuela

Defensores de Derechos Humanos habían denunciado la detención irregular del llamado “topo de La Guaira” por parte de los cuerpos de seguridad del Estado

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Voluntarios y rescatistas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por el doble terremoto del 24 de junio, este viernes, en Caraballeda, La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Voluntarios y rescatistas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por el doble terremoto del 24 de junio, este viernes, en Caraballeda, La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Reapareció Wilmer Cruz, voluntario rescatista conocido como el “topo de La Guaira”, luego de que organizaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaran que había sido víctima de una detención irregular por parte de cuerpos de seguridad del Estado.

La ONG Provea señaló en principio que familiares de Cruz reportaron su desaparición, que habría ocurrido el martes 1 de julio a las 4 de la tarde mientras “realizaba labores de rescate” en Caraballeda, una de los sectores de La Guaira más golpeados por los terremotos del 24 de junio.

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Según esta versión, Cruz fue abordado por “una comisión de funcionarios vestidos de negro, sin identificación visible”, que se presentaron “verbalmente como parte de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP)” de la Policía Nacional Bolivariana.

Con la excusa de entregarle un martillo neumático para continuar la búsqueda de cuerpos y sobrevivientes, se lo llevaron sin mediar palabra”, reseñó Provea, destacando que desde ese momento “sus familiares no han tenido comunicación con él y desconocen su paradero”.

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Rescatistas internacionales y locales continúan trabajando en La Guaira, declarada zona de desastre tras el doblete sísmico que golpeó a Venezuela el miércoles 24 de junio. REUTERS/Ricardo Arduengo
Rescatistas internacionales y locales continúan trabajando en La Guaira, declarada zona de desastre tras el doblete sísmico que golpeó a Venezuela el miércoles 24 de junio. REUTERS/Ricardo Arduengo

La tarde del viernes 3 de julio, Provea informó que Cruz “fue liberado bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación, luego de haber sido presentado ante los tribunales en funciones de control”.

El llamado “topo de La Guaira” alcanzó notoriedad al viralizarse un video en el que critica amargamente la falta de apoyo de las autoridades para avanzar en las labores de rescate en la zona de desastre. El último informe oficial registra más de 2.600 muertos producto del cataclismo.

Respeto

Alzar la voz para exigir transparencia y ayuda en medio de una tragedia no puede ser un delito, ni el motivo para que una vida corra peligro”, manifestó la ONG Caleidoscopio Humano, tras advertir que el rastro de Cruz “se perdió justo después de que denunciara públicamente irregularidades en la gestión de los rescates y la ayuda en las zonas afectadas”.

La vocera del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Sairam Rivas, expresó su preocupación por el caso de Cruz y alertó que “en los últimos días hemos recibido reportes sobre retenciones por parte de cuerpos de seguridad del Estado, así como actos de seguimiento y hostigamiento contra integrantes de la sociedad civil que realizan labores de rescate y traducción”.

Voluntarios se han unido a rescatistas y funcionarios en los esfuerzos por recuperar a las víctimas de los terremotos en Venezuela. REUTERS/Marian Carrasquero
Voluntarios se han unido a rescatistas y funcionarios en los esfuerzos por recuperar a las víctimas de los terremotos en Venezuela. REUTERS/Marian Carrasquero

El dirigentes del partido Primero Justicia y ex preso político, Juan Pablo Guanipa, condenó la actuación policial contra Cruz. “Es inaceptable que por buscar decenas de víctimas del terremoto en La Guaira, Wilmer Cruz ahora esté bajo régimen de presentación tras pasar dos días en desaparición forzada. Exigimos el cese de la represión contra los venezolanos”, sentenció Guanipa.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón recordó “el deber del Estado de garantizar la protección y la integridad física tanto de los damnificados como de todas las personas que permanecen en las zonas afectadas colaborando en tareas de auxilio y rescate”.

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