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Tras una semana sin datos oficiales, Venezuela elevó a 6.438 la cifra de muertos por el doble terremoto

La tragedia dejó decenas de miles de viviendas bajo evaluación, miles de damnificados y más de 86.000 personas que debieron recibir atención médica tras los sismos

La cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela subió a 6.438, según el nuevo balance presentado por Jorge Rodríguez. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo)
La cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela subió a 6.438, según el nuevo balance presentado por Jorge Rodríguez. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo)
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La cifra de fallecidos por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio aumentó a 6.438, según el balance presentado este lunes por el titular del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez. El registro supone 137 muertes adicionales frente al informe anterior, mientras se mantienen las tareas de remoción de estructuras dañadas y la recuperación de cuerpos que todavía permanecen bajo los escombros.

Los movimientos telúricos, de magnitud 7,2 y 7,5, golpearon principalmente al estado costero de La Guaira, donde la destrucción de edificaciones dejó una parte de la población sin vivienda. A casi dos meses del desastre, familiares y voluntarios continúan participando en la búsqueda de víctimas. El chavismo, sin embargo, no ha informado cuántas personas permanecen oficialmente desaparecidas.

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El nuevo balance también muestra la dimensión de los daños sobre la infraestructura residencial. Hasta ahora fueron inspeccionadas 59.109 viviendas. De ese total, 34.680 fueron consideradas aptas para ser ocupadas, mientras que otras 13.733 presentan restricciones y 10.696 fueron clasificadas como construcciones de alto riesgo.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon con fuerza a La Guaira y dejaron a parte de la población sin vivienda. (REUTERS/Sergio Acero/File Photo)
Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon con fuerza a La Guaira y dejaron a parte de la población sin vivienda. (REUTERS/Sergio Acero/File Photo)

En paralelo, 86.358 personas recibieron atención médica después de los terremotos. La emergencia sanitaria no terminó con el rescate de los sobrevivientes: entre quienes lograron salir de los edificios colapsados hay personas que requieren intervenciones quirúrgicas, rehabilitación y dispositivos para recuperar parte de su movilidad.

Uno de esos casos es el de Dennis Castillo, una deportista de 17 años que permaneció durante 28 horas atrapada bajo los restos de su edificio en La Guaira. Una viga comprimió su pierna izquierda y, después del rescate, los médicos determinaron que era necesario amputarla para evitar consecuencias mortales.

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Su padre, Deinnis Castillo, relató el momento en que logró encontrarla entre los restos de la estructura. “En lo que me despierto, estoy atrapado entre los pasamanos de la escalera (...) Y en medio de eso yo dije ¡mi hija!”, contó.

La adolescente practicaba distintas disciplinas deportivas desde los 10 años y busca volver a entrenar. Para ello necesita una prótesis adecuada, un desafío que comparten numerosos sobrevivientes. La Fundación Dos Santos calcula que al menos 200 personas sufrieron amputaciones como consecuencia de los terremotos y que cerca de la mitad son menores de edad.

El chavismo inspeccionó 59.109 viviendas tras los terremotos y clasificó 10.696 construcciones como de alto riesgo. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo)
El chavismo inspeccionó 59.109 viviendas tras los terremotos y clasificó 10.696 construcciones como de alto riesgo. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo)

El costo de las prótesis constituye otro obstáculo para las familias. Los dispositivos pueden oscilar entre 3.500 y 30.000 dólares, dependiendo de sus características. Las destinadas a deportistas pueden incorporar sistemas hidráulicos y requieren una adaptación específica.

Mientras continúa la asistencia, el régimen informó que fueron entregadas 335 viviendas y mantienen el objetivo de alcanzar 4.000 unidades antes de finalizar el año. En los lugares donde permanecen damnificados, las condiciones también se han complicado por las lluvias. Algunas precipitaciones registradas en Caracas destruyeron carpas utilizadas como refugio temporal.

La reconstrucción enfrenta además una dimensión económica considerable. El Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los sismos y advirtió que una recuperación lenta podría afectar el desempeño económico venezolano durante los próximos diez años.

Hasta este lunes, las labores de limpieza habían permitido retirar 528.222,30 toneladas de escombros, una tarea que continúa mientras se evalúan inmuebles y se intenta localizar a posibles víctimas.

El Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares los daños directos de los sismos en Venezuela y advirtió sobre un impacto económico de hasta diez años. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
El Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares los daños directos de los sismos en Venezuela y advirtió sobre un impacto económico de hasta diez años. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Como parte de la respuesta social, un canal de televisión privado anunció para el 17 de octubre un teletón destinado a recaudar fondos para las comunidades afectadas. La jornada combinará televisión y radio en una programación especial e incluirá la participación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

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