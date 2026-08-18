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Receta de hot cakes de amaranto: ideal para un antojo delicioso y saludable

El amaranto es un grano milenario muy valorado en la cocina saludable de México gracias a sus excelentes propiedades nutricionales

Hot cakes con arándanos, plátano, menta y miel en un plato sobre mesa de madera. También hay huevos, leche, un bol de granos de amaranto y una sartén.
Un desayuno preparado con hot cakes de amaranto, cubiertos con arándanos, plátano y miel, se acompaña de los ingredientes para su elaboración y otros hot cakes en una sartén. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Buscas un desayuno diferente, saludable y lleno de sabor que además puedas compartir con los más pequeños del hogar? Sin duda los hot cakes de amaranto son la opción perfecta para sorprender a tu paladar y cuidar tu cuerpo al mismo tiempo. Su textura esponjosa y su sabor ligeramente tostado los vuelven irresistibles para grandes y pequeños.

El amaranto es un grano milenario muy valorado en la cocina saludable de México gracias a sus excelentes propiedades nutricionales. Estos hot cakes combinan tradición, bienestar y un toque moderno, ideales para un desayuno o merienda energética. Acompáñalos con frutas frescas, yogur o un toque de miel para añadir aún más sabor y beneficios.

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Pila de cinco hot cakes cubiertos con sirope, fresas, arándanos y frambuesas. Hay un vaso de leche, un cuenco de frutos rojos y semillas de amaranto.
Un plato de hot cakes de amaranto, cubiertos con frutos rojos y sirope de arce, ofrece una alternativa nutritiva y rica en proteína vegetal para el desayuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de hot cakes de amaranto

Los hot cakes de amaranto son una versión saludable de los clásicos pancakes, elaborados mezclando harina de amaranto y trigo, huevos, leche y un poco de endulzante. Se cocinan en sartén antiadherente y quedan dorados y tiernos por dentro. Ideales para quienes buscan opciones sin gluten (usando solo harina de amaranto) o simplemente añadir más proteína vegetal a su dieta.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 100 g de harina de amaranto
  2. 50 g de harina integral o de trigo (puedes usar solo amaranto para versión sin gluten)
  3. 2 huevos
  4. 200 ml de leche (puede ser vegetal)
  5. 2 cucharadas de azúcar o edulcorante (si son para niños también se pueden endulzar con miel)
  6. 1 cucharadita de polvo de hornear
  7. 1 pizca de sal
  8. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  9. 1 cucharada de aceite de oliva suave o girasol
  10. Frutas frescas, yogur y miel para acompañar (opcional)

Cómo hacer hot cakes de amaranto, paso a paso

  1. Mezcla seca: En un bol, combina la harina de amaranto, harina de trigo, polvo de hornear, azúcar y sal.
  2. Ingredientes líquidos: En otro recipiente, bate los huevos con la leche y la esencia de vainilla.
  3. Unifica: Vierte los líquidos sobre los ingredientes secos. Mezcla hasta obtener una masa homogénea, sin grumos.
  4. Reposo: Deja reposar la mezcla 5 minutos para que espese.
  5. Calienta la sartén: Unta la sartén con un poco de aceite y coloca a fuego medio.
  6. Cocina los hot cakes: Vierte una porción de masa en la sartén caliente. Cuando aparezcan burbujas en la superficie, da la vuelta y cocina el otro lado hasta dorar.
  7. Consejo clave: No presiones los hot cakes al cocinarlos, así quedan más esponjosos.
  8. Sirve: Acompaña con fruta fresca, yogur natural o un chorrito de miel.
Infografía con un plato de hot cakes, frutos rojos, miel, y siete paneles que ilustran los pasos para su preparación con texto e iconos.
Una infografía de Infobae ilustra el proceso de preparación de hot cakes de amaranto caseros en siete pasos, incluyendo la mezcla de ingredientes y la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones (hot cakes medianos).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 170 kcal
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 4 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se pueden conservar hasta 2 días en nevera, en recipiente hermético. Para disfrutar su mejor textura, calienta en sartén o microondas antes de servir.

Los beneficios de comer hot cakes de amaranto en lugar de los tradicionales de harina

Comer hot cakes de amaranto en lugar de los tradicionales de harina puede ofrecer varios beneficios, especialmente en términos de nutrición y salud. Aquí se detallan algunas ventajas:

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1. Mayor contenido de proteína

El amaranto es un pseudocereal rico en proteína. Aporta entre 13% y 15% de proteína, mientras que la harina de trigo común ronda el 10%. Esto puede ayudar en la recuperación muscular y en la sensación de saciedad.

2. Libre de gluten

El amaranto no contiene gluten, por lo que es adecuado para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, a diferencia de la harina de trigo.

3. Más fibra

El amaranto contiene mayor cantidad de fibra en comparación con la harina de trigo refinada. Esto favorece la digestión, ayuda a regular el tránsito intestinal y puede contribuir a la reducción del colesterol.

4. Vitaminas y minerales

El amaranto es fuente de calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio, además de vitaminas del grupo B. Los hot cakes tradicionales, hechos con harina refinada, tienen menos micronutrientes.

5. Índice glucémico más bajo

El amaranto tiene un índice glucémico más bajo que la harina de trigo refinada. Esto significa que eleva los niveles de azúcar en sangre más lentamente, siendo una mejor opción para personas con diabetes o que buscan controlar sus niveles de glucosa.

6. Ácidos grasos saludables

El amaranto contiene ácidos grasos insaturados, que pueden ayudar a la salud cardiovascular, a diferencia de los hot cakes tradicionales que suelen prepararse con aceites o grasas saturadas.

7. Antioxidantes

El amaranto contiene compuestos antioxidantes, como los polifenoles, que ayudan a combatir el daño celular.

En resumen, los hot cakes de amaranto pueden ser una alternativa más nutritiva y apta para personas con necesidades dietéticas específicas, como quienes buscan mayor proteína, fibra o evitan el gluten.

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