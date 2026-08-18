Abelardo de la Espriella decretará estado de emergencia económica por el terremoto: estas son las razones

El presidente aseguró que la medida permitirá adoptar acciones extraordinarias para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas. - crédito Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció este lunes 17 de agosto que decretará el estado de emergencia económica en Colombia para hacer frente a las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. La decisión fue comunicada durante su primera alocución presidencial desde que asumió el poder y hace parte del paquete de medidas extraordinarias que el Gobierno prepara para atender a las regiones afectadas.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que la dimensión de la tragedia exige acudir a mecanismos excepcionales para movilizar recursos y acelerar la reconstrucción de las zonas damnificadas.

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“Para hacer frente a la tragedia, como ya lo mencioné la semana pasada, voy a decretar el estado de emergencia económica, porque este hecho imprevisible de la naturaleza no tiene otra forma de enfrentarse que tomando medidas extraordinarias y nuestra Constitución nos entrega las herramientas para ese propósito”, afirmó De la Espriella.

El anuncio se produjo después de que el presidente presentará un balance de la emergencia y detallara la magnitud de los daños registrados en diferentes departamentos del país. Según las cifras que entregó con corte al último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el terremoto ha afectado a 450 municipios de 15 departamentos, lo que, de acuerdo con el mandatario, representa aproximadamente una tercera parte del territorio nacional.

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció medidas extraordinarias para atender los efectos del terremoto y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas. - crédito Presidencia - Colprensa

¿Por qué el Gobierno decretará la emergencia económica?

La decisión está relacionada con el impacto económico y social generado por el terremoto y con la necesidad de disponer de herramientas extraordinarias para atender la emergencia y avanzar posteriormente hacia la reconstrucción.

De acuerdo con el balance entregado por el presidente, hasta el momento se contabilizan 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. Además, más de 120.328 familias han sido registradas como afectadas.

En materia de infraestructura, el mandatario informó que 26.945 viviendas fueron destruidas y más de 127.557 resultaron averiadas. A esto se suman daños en 285 centros de salud y más de 2.838 establecimientos educativos, además de afectaciones en carreteras, puentes y otras instalaciones consideradas indispensables para la población.

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De la Espriella explicó que estas cifras todavía son preliminares y que los equipos desplegados en las regiones continúan verificando y consolidando la información.

El impacto económico también fue uno de los argumentos centrales para anunciar la medida. Según una primera estimación técnica presentada durante la alocución, una firma privada calculó pérdidas físicas directas cercanas a 30 billones de pesos en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

De ese monto, aproximadamente 24,5 billones de pesos corresponderían a daños en edificaciones y 5,5 billones a infraestructura, aunque el Gobierno advirtió que la cifra será ajustada a medida que avance la caracterización de los daños.

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El Gobierno puso en marcha el Plan Milagro de Reconstrucción para recuperar viviendas e infraestructura afectadas por el sismo. - crédito Colprensa

Fondo Milagro para la reconstrucción

Como parte de la respuesta económica a la emergencia, el presidente confirmó la creación del Fondo Milagro, una estructura desde la cual el Gobierno pretende organizar y financiar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas.

De la Espriella señaló que el Ejecutivo está tomando como referencia la experiencia del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), creado después del terremoto que afectó esa región en 1999.

“Me estoy inspirando con todo el equipo económico en el Forec, que atendió el terremoto del Eje Cafetero, para replicar los aciertos de ese fondo y evitar los errores que se cometieron en ese momento”, afirmó.

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El presidente también planteó que la reconstrucción no será responsabilidad exclusiva del Gobierno. Su propuesta contempla la participación de gobernadores, alcaldes, constructores, entidades financieras, aseguradoras y otros sectores privados.

En ese sentido, hizo un llamado a las empresas constructoras para que participen en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas y pidió al sector financiero reducir las tasas de interés con el propósito de facilitar que las familias puedan reconstruir o adquirir una vivienda.

Plan Milagro de Reconstrucción y ayudas para las familias

Otro de los anuncios realizados durante la alocución fue la puesta en marcha del Plan Milagro de Reconstrucción, que estará a cargo del Ministerio de Vivienda, dirigido por Jaime Andrés Beltrán.

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El programa tendrá como uno de sus principales componentes la atención a las familias que perdieron sus viviendas. El mandatario anunció subsidios de arrendamiento, alivios en los servicios públicos y programas para construir viviendas nuevas y mejorar las que resultaron afectadas.

El Gobierno deberá realizar primero el censo y la caracterización de las familias damnificadas para determinar las soluciones correspondientes en cada caso.

De la Espriella aseguró que la ejecución de estos recursos estará acompañada de controles para evitar hechos de corrupción y lanzó una advertencia a los funcionarios encargados de administrar los recursos destinados a la emergencia.

“No hay en mi Gobierno tolerancia alguna con la corrupción. El que se atreva a tocar un peso de eso, se las verá conmigo directamente”, manifestó.

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El Banco Mundial desembolsó un primer tramo de 200 millones de dólares para atender las necesidades más urgentes de las víctimas del terremoto. - crédito Banco Mundial

Crédito del Banco Mundial

En medio de la respuesta económica, el jefe de Estado también informó que el Ministerio de Hacienda activó el desembolso del primer tramo de un crédito del Banco Mundial por 200 millones de dólares.

Según explicó, estos recursos ya están disponibles para atender las necesidades más urgentes de las personas afectadas por el terremoto.

El mandatario agradeció al organismo internacional y destacó que Colombia también ha recibido cooperación de otros países. De acuerdo con su balance, 21 naciones han ofrecido asistencia, mientras equipos internacionales de búsqueda y rescate ya trabajan junto con las autoridades colombianas.

Actualmente, según la información entregada durante la alocución, participan 138 rescatistas extranjeros: 24 estadounidenses, 32 ecuatorianos y 82 israelíes.