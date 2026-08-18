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Qué significa pedir disculpas por todo, según la psicología

Algunas personas piden perdón incluso cuando no es necesario

Persona de espaldas con cabello oscuro y ropa clara. Un espejo rectangular grande muestra un reflejo borroso de una figura. Pared blanca y suelo de madera.
Una persona que pide perdón por todo puede buscar validación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Algunas personas suelen pedir perdón por tropezarse, interrumpir una conversación o hacer algún daño no intencional; sin embargo, hay quienes reiteran muy seguido sus ofertas de disculpa, incluso cuando no es necesario.

Según la psicología, disculparse constantemente es una conducta que suele estar relacionada con experiencias tempranas y patrones de aprendizaje en entornos familiares o sociales donde el conflicto se evita a través de la sumisión o la anticipación de culpa.

Diversos estudios destacan que este hábito es una estrategia de apaciguamiento o supervivencia emocional.

Infografía sobre disculpas excesivas. Muestra una persona, burbujas de diálogo "perdón", escenas de infancia, un paraguas, una balanza, y un espejo roto.
Una infografía de Infobae detalla las causas psicológicas detrás del hábito de disculparse en exceso, sus orígenes en la infancia y el impacto negativo en la autoestima personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que se disculpan de manera automática buscan reducir la posibilidad de conflicto y minimizar el rechazo, muchas veces como consecuencia de haber crecido en ambientes controladores o donde el afecto dependía del comportamiento.

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Así, el cerebro aprende que la mejor forma de evitar problemas es anticiparse pidiendo perdón, aunque no haya una falta real.

La psicología identifica dos motivaciones principales detrás de este hábito: la culpa excesiva y la necesidad de aprobación.

Por un lado, algunas personas asumen responsabilidades que no les corresponden, y por otro, buscan validación externa para sentirse aceptadas.

Hombre con camiseta azul sentado en un sofá, mirando su teléfono móvil. Un niño de cabello rubio a su lado lo mira triste, intentando captar su atención.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Pedir disculpas constantemente puede convertirse en un mecanismo de autorregulación emocional para reducir la ansiedad y restaurar una sensación de armonía inmediata, pero a largo plazo refuerza la inseguridad y una autoimagen frágil, con tendencia a un diálogo interno crítico y baja autoestima.

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Este patrón suele estar asociado a una hipersensibilidad al juicio de los demás y a la creencia de que es necesario justificar la propia existencia para no incomodar. La psicología señala que distinguir entre culpa real y culpa irracional es clave para romper este ciclo y reforzar la autoestima y la seguridad personal.

De dónde viene la culpa

La culpa es una emoción secundaria que surge cuando una persona percibe que ha transgredido normas éticas, personales o sociales.

Es una señal interna de la conciencia que provoca malestar y dolor emocional, con la función de alertar sobre conductas que podrían afectar a otros o a uno mismo.

Infografía sobre la culpa con ilustraciones: hombre pensativo, espejo roto, cerebro, bombilla, dominós, personas, libro, niño, peso, corazón roto, máscara.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando alguien experimenta culpa, el cuerpo y la psique indican que se ha cometido una falta, real o imaginaria, lo que motiva a evitar repetir esa acción en el futuro.

En términos psicológicos, la culpa cumple una función adaptativa y social.

Nos ayuda a reflexionar sobre nuestras acciones, favoreciendo el aprendizaje y la autorregulación. Si lastimar a alguien genera culpa, la experiencia motiva a no repetir esa conducta.

Así, la culpa facilita la convivencia y la integración en el entorno social.

Ilustración de cinco mujeres, Kate Middleton, Jennifer López y Cardi B entre ellas, con una nube gris sobre la central con biberones, relojes, corazones y textos.
. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la culpa puede tener un origen real (por una transgresión objetiva) o subjetivo (culpa mórbida o ficticia), que suele estar relacionada con una educación basada en el reproche, el castigo o la falta de aprobación.

En estos casos, se desarrollan sentimientos permanentes de insuficiencia, baja autoestima y una autoimagen negativa.

Quienes viven con culpa mórbida tienden a asumir responsabilidad excesiva, priorizar el bienestar ajeno, experimentar angustia, ansiedad y pensamientos negativos recurrentes.

La culpa surge por romper reglas culturales, religiosas, familiares o personales, pero también puede aparecer por el simple pensamiento de una transgresión.

Una persona sostiene un prisma frente a sus ojos que muestra nubes, flechas y la palabra culpa. Alrededor hay dados, relojes y manos con hilos de marioneta.
La ausencia de culpa es sociopatía (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su extremo, la culpa mórbida acompaña a trastornos como la depresión y el trastorno obsesivo, y se manifiesta con síntomas como autovaloración negativa, sentimientos de inferioridad y tendencia a autoacusarse por cualquier reproche.

La ausencia total de culpa también es patológica; puede derivar en conductas sociopáticas donde no existe freno moral para transgredir las normas sociales.

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