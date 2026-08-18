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Desde Boston, restituyen a México 1 mil 132 piezas prehispánicas de alto valor

El arqueólogo Jeremy Pilver promovió la entrega voluntaria de los objetos al Consulado mexicano

El arqueólogo Jeremy Pilver promovió la entrega voluntaria de los objetos al Consulado mexicano
La evaluación técnica del INAH contabilizó 1 mil 053 tiestos cerámicos y precisó que su uso es principalmente doméstico. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores
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El Consulado de México en Boston recibió la restitución voluntaria de 1 mil 132 bienes arqueológicos prehispánicos que forman parte del patrimonio cultural del país, de acuerdo con un comunicado conjunto de la SRE, la Secretaría de Cultura y el INAH difundido este 17 de agosto de 2026. La entrega fue impulsada por el profesor y arqueólogo Jeremy Pilver.

Según el dictamen de especialistas del INAH, el conjunto procede del sureste de México e incluye 36 dientes de tiburón, además de piezas como malacates, tiestos cerámicos, restos de figurillas y lascas de obsidiana.

La evaluación técnica detalló la presencia de 1 mil 053 tiestos cerámicos alisados, modelados, pintados e incisos de uso principalmente doméstico; dos malacates completos; tres fragmentos de madera; 18 fragmentos de figurillas; nueve lascas de obsidiana y 11 de sílex; una placa incompleta de roca metamórfica; tres pulidores de roca y un fragmento de placa en roca, de acuerdo con el comunicado.

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INAH identifica que las piezas restituidas en Boston proceden del sureste de México

El arqueólogo Jeremy Pilver promovió la entrega voluntaria de los objetos al Consulado mexicano
Un dictamen de especialistas del INAH estableció que el conjunto procede del sureste de México e incluye 36 dientes de tiburón. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores

La documentación entregada al consulado por Pilver se utilizó para establecer dataciones y otros datos útiles para la investigación arqueológica, señala el comunicado.

Dicha restitución también tiene un componente educativo: durante cerca de dos años, más de 40 estudiantes de preparatoria participaron en la clasificación, limpieza superficial, catalogación, inventario y base de datos digital, registro fotográfico, documentación y embalaje de la colección para su devolución.

El proceso es coordinado por el Consulado General de México en Boston en colaboración con la SRE y el INAH, así como con instituciones académicas de la región de Nueva Inglaterra, añadió el comunicado.

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La cancillería indicó que esta acción sigue la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y las indicaciones del titular de la Cancillería, Roberto Velasco Álvarez, así como de la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza.

SRE alista el traslado de tres piezas prehispánicas desde Nueva York

Los bienes permanecen resguardados en el Consulado General mexicano en la ciudad y serán enviados próximamente por valija diplomática para su recepción formal
La pieza principal es una figura antropomorfa Ixtlán del Río de barro de 91 centímetros, fechada entre 100 a.C. y 600 d.C. y vinculada al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Crédito: INAH

México alista la repatriación de tres piezas prehispánicas desde Estados Unidos, entre ellas una figura que estuvo en el Metropolitano de Nueva York, y las enviará por valija diplomática para su entrega formal al INAH, de acuerdo con un comunicado conjunto de la SRE, la Secretaría de Cultura y el instituto fechado el pasado 4 de agosto.

La devolución se concretó el 15 de julio, cuando los bienes fueron entregados al Consulado General de México en Nueva York. Las piezas permanecen resguardadas ahí mientras se organiza su traslado a la Consultoría Jurídica de la cancillería en la Ciudad de México.

Según las dependencias, la recuperación forma parte del diálogo internacional para restituir patrimonio cultural. El caso también se insertó en una política más amplia: el gobierno federal ha recuperado 3 mil 716 piezas de patrimonio cultural mexicano desde 2024, informó el INAH el pasado 10 de julio.

El arqueólogo Jeremy Pilver promovió la entrega voluntaria de los objetos al Consulado mexicano
El INAH informó que desde 2024 se han recuperado 3 mil 716 piezas de patrimonio cultural mexicano. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores

La pieza principal es una figura antropomorfa de estilo Ixtlán del Río, elaborada en barro y de 91 centímetros de altura. Representa a un guerrero con yelmo, arracadas, ajorcas y coraza, además de una lanza sobre el hombro.

El comunicado precisó que la figura está asociada a la tradición Tumbas de Tiro y fue fechada entre 100 a.C. y 600 d.C. También señaló que formaba parte de la colección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La restitución de esa figura se dio a partir de investigaciones de la Fiscalía de Distrito de Manhattan y por iniciativa del propio museo, indicaron la SRE, Cultura y el INAH. Añadieron que cada objeto devuelto estaba relacionado con una investigación penal coordinada por la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la oficina del fiscal de distrito de esa zona de Nueva York.

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