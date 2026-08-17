México
Agregar Infobae enGoogle

Receta de tacos de pastor con champiñones: la alternativa ideal sin carne llena de sabor y baja en calorías

Perfectos para quienes buscan opciones ligeras, frescas y llenas de matices

Tres tacos con champiñones, piña, cebolla y cilantro en un plato de madera. Se ven cuencos con salsa verde, salsa roja, trozos de piña y rodajas de limón.
Tres tacos de pastor con champiñones, rellenos de champiñones en adobo rojo, se presentan sobre tortillas de maíz, acompañados de piña, cebolla y cilantro fresco en un plato de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un giro vegetal a un clásico irresistible: los tacos de pastor con champiñones son pura explosión de sabor, sin carne y con muchas menos calorías.

Perfectos para quienes buscan opciones ligeras, frescas y llenas de matices, estos tacos conquistan hasta a los más carnívoros.

Inspirados en la cocina mexicana tradicional, los tacos al pastor encuentran en los champiñones una alternativa jugosa y sabrosa.

Este plato vegetariano se ha vuelto popular en reuniones, cenas informales y como opción semanal saludable que puede acompañarse de unas cervezas ligeras o agua fresca de fruta.

Tres tacos de champiñones al pastor con piña, cebolla, cilantro; una sartén humeante, tortillas de maíz, salsa y una rodaja de limón.
Tres tacos de pastor con champiñones, piña, cebolla y cilantro se presentan sobre una mesa de madera, con una sartén y tortillas adicionales al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tacos de pastor con champiñones

Los tacos de pastor con champiñones son tortillas de maíz rellenas de champiñones salteados en un adobo rojo aromático, acompañados de piña, cebolla y cilantro fresco. La clave está en la marinada y el salteado a fuego alto, que aporta ese toque ahumado y especiado tan característico del pastor.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 400 g de champiñones frescos
  2. 2 cucharadas de aceite de oliva
  3. 1 cebolla morada pequeña
  4. 2 dientes de ajo
  5. 1 cucharadita de pimentón dulce
  6. 1/2 cucharadita de comino molido
  7. 1 cucharadita de orégano seco
  8. 1/2 cucharadita de chile en polvo (opcional, para el picante)
  9. 2 cucharadas de pasta de achiote (o 1 sobrecito)
  10. 100 ml de zumo de piña (o naranja)
  11. 1 cucharada de vinagre de manzana
  12. Sal y pimienta al gusto
  13. 8 tortillas de maíz
  14. 1 rodaja gruesa de piña natural
  15. 1 manojo de cilantro fresco
  16. 1 lima (opcional, para servir)
  17. 1 cebolla fresca (para acompañar, picada)

Cómo hacer tacos de pastor con champiñones, paso a paso

  1. Prepara los champiñones: Límpialos con un paño húmedo y córtalos en láminas gruesas.
  2. Haz el adobo: Tritura ajo y cebolla. Mezcla con el pimentón, comino, orégano, chile, pasta de achiote, zumo de piña y vinagre. Salpimenta.
  3. Marina los champiñones: Mezcla los champiñones con el adobo y deja macerar mínimo 10 minutos.
  4. Saltea a fuego alto: Calienta el aceite en una sartén amplia y añade los champiñones marinados. Saltea sin mover mucho, para que se doren bien y suelten el mínimo de agua.
  5. Cocina la piña: Asa la rodaja de piña en la misma sartén hasta dorar por ambos lados. Trocea en cubos pequeños.
  6. Calienta las tortillas: Hazlo en sartén, plancha o microondas, envolviéndolas en un paño húmedo.
  7. Monta los tacos: Coloca los champiñones sobre cada tortilla, añade piña, cebolla y cilantro picados.
  8. Ajusta de sabor: Exprime un poco de lima sobre los tacos antes de servir.
  9. Consejos técnicos: Usa fuego fuerte para dorar los champiñones; no sobrecargues la sartén. El achiote aporta sabor profundo y color.
Infografía con tacos de pastor de champiñones, piña, lima, cilantro, ajo, especias, salsa y los pasos detallados de su preparación.
Una infografía detalla la receta paso a paso para elaborar tacos de pastor vegetarianos con champiñones, piña, cilantro y lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas (2 tacos medianos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 160 kcal
  • Proteína: 5 g
  • Grasas: 6 g
  • Hidratos de carbono: 22 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumir en el momento. Los champiñones adobados pueden guardarse en nevera hasta 2 días, en recipiente hermético. Recalentar en sartén antes de montar los tacos.

Temas Relacionados

tacoschampiñonespastorcocina mexicanacomida veganamexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suman 90 detenidos por el delito de despojo en la Ciudad de México en lo que va de 2026

La cifra abarca 11 alcaldías de la capital entre este 1 de enero y el 14 de agosto, con Iztacalco al frente de los casos atendidos bajo el protocolo de reacción inmediata

Suman 90 detenidos por el delito de despojo en la Ciudad de México en lo que va de 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 17 de agosto?: realizan acciones de desazolve en instalaciones eléctricas de la Línea B del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 17 de agosto?: realizan acciones de desazolve en instalaciones eléctricas de la Línea B del Metro

Citlalli Hernández niega que nuevas reglas sobre derechos de las audiencias permitan censurar a los medios

La funcionaria aseguró que ningún medio recibirá instrucciones sobre qué publicar o qué temas abordar

Citlalli Hernández niega que nuevas reglas sobre derechos de las audiencias permitan censurar a los medios

Olympiacos va por la Hormiga González, reportan acuerdo con Chivas

El delantero mexicano tendría los minutos contados en la Liga MX antes de dar el siguiente paso en su carrera profesional

Olympiacos va por la Hormiga González, reportan acuerdo con Chivas

Cascadas de Tamasopo, San Luis Potosí: pozas turquesa en la Huasteca Potosina

Naturaleza, aventura y descanso se unen en las Cascadas de Tamasopo, uno de los destinos más visitados de San Luis Potosí

Cascadas de Tamasopo, San Luis Potosí: pozas turquesa en la Huasteca Potosina
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

Rescatan a 18 adolescentes de posible reclutamiento del narco en Morelia: fenómeno afecta a miles de menores en el país

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Inicia la prueba del líder de la semana

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Inicia la prueba del líder de la semana

Jorge D’Alessio confirma nueva relación tras matrimonio de 15 años con Marichelo Puente

Simifest 2026: cartel completo, fechas, boletos y precios para ver a Snoop Dogg en México

Moisés Peñaloza se va en contra de Ese Pérez por sus chistes pesados: “El que se lleva se aguanta”

Pati Chapoy y Pedro Sola festejan en Ventaneando el Día del Veterinario tras polémica de ‘envenenar perros’

DEPORTES

Olympiacos va por la Hormiga González, reportan acuerdo con Chivas

Olympiacos va por la Hormiga González, reportan acuerdo con Chivas

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

Quique Setién en el radar de Tigres: comienza la carrera por el puesto de DT en los felinos

Siguiendo los pasos de Isaac del Toro: César Macías competirá en la Vuelta a España

Conoce a las 12 jugadoras que hicieron historia con la Selección Mexicana de Flag Football