Receta de tacos de pastor con champiñones: la alternativa ideal sin carne llena de sabor y baja en calorías

Tres tacos de pastor con champiñones, rellenos de champiñones en adobo rojo, se presentan sobre tortillas de maíz, acompañados de piña, cebolla y cilantro fresco en un plato de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un giro vegetal a un clásico irresistible: los tacos de pastor con champiñones son pura explosión de sabor, sin carne y con muchas menos calorías.

Perfectos para quienes buscan opciones ligeras, frescas y llenas de matices, estos tacos conquistan hasta a los más carnívoros.

Inspirados en la cocina mexicana tradicional, los tacos al pastor encuentran en los champiñones una alternativa jugosa y sabrosa.

Este plato vegetariano se ha vuelto popular en reuniones, cenas informales y como opción semanal saludable que puede acompañarse de unas cervezas ligeras o agua fresca de fruta.

Tres tacos de pastor con champiñones, piña, cebolla y cilantro se presentan sobre una mesa de madera, con una sartén y tortillas adicionales al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tacos de pastor con champiñones

Los tacos de pastor con champiñones son tortillas de maíz rellenas de champiñones salteados en un adobo rojo aromático, acompañados de piña, cebolla y cilantro fresco. La clave está en la marinada y el salteado a fuego alto, que aporta ese toque ahumado y especiado tan característico del pastor.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

400 g de champiñones frescos 2 cucharadas de aceite de oliva 1 cebolla morada pequeña 2 dientes de ajo 1 cucharadita de pimentón dulce 1/2 cucharadita de comino molido 1 cucharadita de orégano seco 1/2 cucharadita de chile en polvo (opcional, para el picante) 2 cucharadas de pasta de achiote (o 1 sobrecito) 100 ml de zumo de piña (o naranja) 1 cucharada de vinagre de manzana Sal y pimienta al gusto 8 tortillas de maíz 1 rodaja gruesa de piña natural 1 manojo de cilantro fresco 1 lima (opcional, para servir) 1 cebolla fresca (para acompañar, picada)

Cómo hacer tacos de pastor con champiñones, paso a paso

Prepara los champiñones: Límpialos con un paño húmedo y córtalos en láminas gruesas. Haz el adobo: Tritura ajo y cebolla. Mezcla con el pimentón, comino, orégano, chile, pasta de achiote, zumo de piña y vinagre. Salpimenta. Marina los champiñones: Mezcla los champiñones con el adobo y deja macerar mínimo 10 minutos. Saltea a fuego alto: Calienta el aceite en una sartén amplia y añade los champiñones marinados. Saltea sin mover mucho, para que se doren bien y suelten el mínimo de agua. Cocina la piña: Asa la rodaja de piña en la misma sartén hasta dorar por ambos lados. Trocea en cubos pequeños. Calienta las tortillas: Hazlo en sartén, plancha o microondas, envolviéndolas en un paño húmedo. Monta los tacos: Coloca los champiñones sobre cada tortilla, añade piña, cebolla y cilantro picados. Ajusta de sabor: Exprime un poco de lima sobre los tacos antes de servir. Consejos técnicos: Usa fuego fuerte para dorar los champiñones; no sobrecargues la sartén. El achiote aporta sabor profundo y color.

Una infografía detalla la receta paso a paso para elaborar tacos de pastor vegetarianos con champiñones, piña, cilantro y lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas (2 tacos medianos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 160 kcal

Proteína: 5 g

Grasas: 6 g

Hidratos de carbono: 22 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumir en el momento. Los champiñones adobados pueden guardarse en nevera hasta 2 días, en recipiente hermético. Recalentar en sartén antes de montar los tacos.