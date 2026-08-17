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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de agosto

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La capital del país vivirá este lunes 17 de agosto una jornada de movilizaciones sociales, políticas y culturales, de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX). Se tienen previstas al menos una marcha, once plantones, diez concentraciones y diversos eventos de esparcimiento a lo largo de la ciudad, lo que podría afectar la movilidad y generar cierres viales en distintos puntos.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes del día.

11:50 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 17 de agosto

Un grupo de trabajadoras sexuales bloqueó Calzada de Tlalpan en la Ciudad de México. Foto: X/@OVIALCDMX.
Foto: X/@OVIALCDMX.

Destaca la “Segunda Marcha por los Derechos de las Personas en Situación de Calle”, convocada por la organización Mi Valedor. Partirá a las 10:30 horas desde la estación Doctores del Metro, en la alcaldía Cuauhtémoc, rumbo al Jardín de Santiago en Tlatelolco. El objetivo es visibilizar los derechos y las condiciones de vida de las poblaciones callejeras, combatiendo la estigmatización social.

Así mismo, jubilados del Instituto Politécnico Nacional planean concentrarse a las 7:00 y 14:00 horas en la puerta 9 de Zacatenco, en Gustavo A. Madero, para exigir el pago de finiquitos y gratificaciones pendientes desde 2024.

A las 10:00, el colectivo México Previene realizará una actividad llamada “Semáforo Vivo” en la estación Centro Médico, para concienciar sobre el respeto a los cruces y los derechos del peatón.

Por su parte, el Movimiento Plural de Maquinistas protestará contra los operativos de clausura de locales de videojuegos y se movilizará rumbo a la Secretaría de Gobierno.

A las 8:00, aspirantes a la UNAM se concentrarán en el Palacio de los Deportes para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión y rechazar un examen de control adicional anunciado por la universidad.

La Colectiva Morada también prevé una concentración a las 13:00 en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la colonia Nápoles, exigiendo justicia en un caso de presunta violación y procesos judiciales con perspectiva de género.

Otros grupos, como Plataforma 4:20 y el Sindicato de Trabajadores Petroleros, realizarán jornadas informativas y protestas en diferentes puntos de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, así como en el Zócalo capitalino.

Plantones activos

La ciudad también albergará once plantones en zonas estratégicas, como el Zócalo, la Plaza de la Mexicanidad y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entre sus demandas figuran justicia laboral para extrabajadores de Pemex, apoyo a familias desalojadas de inmuebles, y exigencias de comunidades indígenas y habitantes afectados por conflictos agrarios.

Eventos culturales y escolares

Además, en el marco de las vacaciones de verano y actividades culturales, continúan ferias y celebraciones en diversos recintos, como la feria regional en el Auditorio Nacional y exposiciones como la Expo Ámbar de Chiapas en Iztacalco.

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