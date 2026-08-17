EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de agosto

La capital del país vivirá este lunes 17 de agosto una jornada de movilizaciones sociales, políticas y culturales, de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX). Se tienen previstas al menos una marcha, once plantones, diez concentraciones y diversos eventos de esparcimiento a lo largo de la ciudad, lo que podría afectar la movilidad y generar cierres viales en distintos puntos.
Sigue aquí las actualizaciones más importantes del día.
Agenda de movilizaciones hoy 17 de agosto
Destaca la “Segunda Marcha por los Derechos de las Personas en Situación de Calle”, convocada por la organización Mi Valedor. Partirá a las 10:30 horas desde la estación Doctores del Metro, en la alcaldía Cuauhtémoc, rumbo al Jardín de Santiago en Tlatelolco. El objetivo es visibilizar los derechos y las condiciones de vida de las poblaciones callejeras, combatiendo la estigmatización social.
Así mismo, jubilados del Instituto Politécnico Nacional planean concentrarse a las 7:00 y 14:00 horas en la puerta 9 de Zacatenco, en Gustavo A. Madero, para exigir el pago de finiquitos y gratificaciones pendientes desde 2024.
A las 10:00, el colectivo México Previene realizará una actividad llamada “Semáforo Vivo” en la estación Centro Médico, para concienciar sobre el respeto a los cruces y los derechos del peatón.
Por su parte, el Movimiento Plural de Maquinistas protestará contra los operativos de clausura de locales de videojuegos y se movilizará rumbo a la Secretaría de Gobierno.
A las 8:00, aspirantes a la UNAM se concentrarán en el Palacio de los Deportes para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión y rechazar un examen de control adicional anunciado por la universidad.
La Colectiva Morada también prevé una concentración a las 13:00 en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la colonia Nápoles, exigiendo justicia en un caso de presunta violación y procesos judiciales con perspectiva de género.
Otros grupos, como Plataforma 4:20 y el Sindicato de Trabajadores Petroleros, realizarán jornadas informativas y protestas en diferentes puntos de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, así como en el Zócalo capitalino.
Plantones activos
La ciudad también albergará once plantones en zonas estratégicas, como el Zócalo, la Plaza de la Mexicanidad y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entre sus demandas figuran justicia laboral para extrabajadores de Pemex, apoyo a familias desalojadas de inmuebles, y exigencias de comunidades indígenas y habitantes afectados por conflictos agrarios.
Eventos culturales y escolares
Además, en el marco de las vacaciones de verano y actividades culturales, continúan ferias y celebraciones en diversos recintos, como la feria regional en el Auditorio Nacional y exposiciones como la Expo Ámbar de Chiapas en Iztacalco.