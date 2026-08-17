EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de agosto

La capital del país vivirá este lunes 17 de agosto una jornada de movilizaciones sociales, políticas y culturales, de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX). Se tienen previstas al menos una marcha, once plantones, diez concentraciones y diversos eventos de esparcimiento a lo largo de la ciudad, lo que podría afectar la movilidad y generar cierres viales en distintos puntos.

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