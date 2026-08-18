Shakira no llegó a Chocó sola: la acompaña el hijo de Warren Buffett y prometió invertir en la reconstrucción de escuelas: ¿De quién se trata?

Shakira anunció que la Fundación Pies Descalzos trabajará junto a Howard Buffett en nuevos proyectos de infraestructura educativa para el Chocó - crédito Alcaldía de Quibdó - @gobernaciondelchoco/Instagram

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La cantante colombiana Shakira y el empresario estadounidense Howard Buffett (hijo del multimillonario Warren Buffett) visitaron el departamento del Chocó para revisar las afectaciones causadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto.

Durante la jornada, la artista y el filántropo sostuvieron reuniones con las autoridades territoriales y recorrieron varios puntos del departamento con el fin de proyectar soluciones dirigidas a la infancia afectada.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, acompañó la comitiva y presentó el diagnóstico oficial sobre la infraestructura destruida; en medio de la visita, la artista confirmó que su Fundación Pies Descalzos impulsará la edificación de infraestructura escolar para garantizar el retorno a clases de las comunidades damnificadas.

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Shakira visitó el Chocó junto al empresario y filántropo estadounidense Howard Buffett para conocer las afectaciones provocadas por el terremoto - crédito Alcaldía de Quibdó

La invitación a su amigo Howard Buffett en medio de la emergencia en Colombia

En diálogo con los medios de comunicación, Shakira relató la conversación que sostuvo con el inversionista norteamericano para organizar la visita relámpago a la zona de desastre: “Le dije: ‘¿Me acompañas a Chocó?’ Y me dijo: ‘¿Cuándo?’ Yo: ‘El lunes’. Y me dijo: ‘Pues ahí voy a estar’. Él ama nuestro país; me ha acompañado durante tantos años. Hace 18 años vine con Howard aquí a Chocó”.

La artista resaltó el trabajo continuo que han desarrollado a través de su fundación en distintas regiones colombianas golpeadas por el conflicto y la vulnerabilidad.

“Le gustaba lo que estamos haciendo con la fundación. Construimos juntos la escuela de Barranquilla, construimos juntos la escuela en Cartagena, construimos juntos la escuela en Tibú, en Catatumbo, esa zona de conflicto tan grande de nuestro país. Y todos nuestros esfuerzos han dado frutos”.

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Shakira resaltó del empresario filántropo: “Así que Howard, que es una de las personas más, más humanitarias y, y más amorosas que he conocido, va a ayudarnos”.

El empresario estadounidense, hijo del multimillonario Warren Buffett, acompañó a la artista durante el recorrido por el departamento y participó en reuniones con autoridades locales - crédito @acervo_shakira/X

Durante la atención a la prensa, el empresario intervino entre risas para hacer un comentario jocoso sobre los anuncios realizados por la artista. “Don’t say anything that’s not true (No digas nada que no sea cierto)”, expresó Howard Buffett, por lo que Shakira soltó una risa y le respondió: “I’m saying anything that’s true. And you know it” (Estoy diciendo todo lo que es verdad. Y tú lo sabes).

Por su parte, el presidente de la Howard G. Buffett Foundation ratificó su respaldo a la cantante barranquillera y confirmó su disposición para financiar las obras requeridas en el litoral Pacífico, al señalar que es muy amigo de Shakira y que siempre viaja a Colombia cuando ella lo llama.

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¿Quién es Howard Buffett, el hijo de Warren Buffett?

Nacido el 16 de diciembre de 1954 en Omaha (Nebraska), Howard Graham Buffett se consolidó como una figura clave en la filantropía y el desarrollo rural global. Aunque es ampliamente conocido por ser el segundo hijo del célebre inversionista y multimillonario Warren Buffett, Howard trazó una trayectoria propia como agricultor, empresario, fotógrafo y líder de iniciativas de seguridad alimentaria y conservación ambiental.

Howard Graham Buffett es agricultor, empresario y filántropo estadounidense. Es hijo de Warren Buffett y presidente de la Howard G. Buffett Foundation - crédito Henry Nicholls/Reuters

Como presidente y director ejecutivo (CEO) de la Howard G. Buffett Foundation —una de las organizaciones benéficas privadas más grandes de Estados Unidos—, gestiona recursos millonarios enfocados en la mitigación de conflictos, la seguridad alimentaria mundial, la lucha contra la trata de personas y la preservación de la biodiversidad. Además, opera miles de acres de cultivo dedicados a la investigación agrícola en estados como Illinois, Nebraska y Arizona.

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A lo largo de su carrera, Buffett combinó el sector privado con la función pública. Forma parte de la junta directiva de Berkshire Hathaway e integró las directivas de corporaciones multinacionales como Coca-Cola, Conagra Foods y Archer Daniels Midland; en el ámbito de la seguridad ciudadana, se ha desempeñado en agencias policiales locales y ejerció como sheriff del condado de Macon, Illinois.

Howard Buffett y su relación con Colombia

Con presencia en más de 150 países, la fundación canaliza capital de alto impacto hacia zonas de vulnerabilidad extrema. Uno de los epicentros de su gestión es Colombia, país que le concedió la nacionalidad en 2021 en reconocimiento a sus aportes económicos y humanitarios.

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Howard Buffett mantiene desde hace años proyectos filantrópicos en Colombia. Su fundación ha apoyado iniciativas de desminado humanitario, desarrollo rural, infraestructura y educación - crédito Thomas White/Reuters

En el territorio colombiano destinó más de USD 170 millones a la sustitución de cultivos de coca por alternativas legales como el café y el cacao, financiando la titulación de tierras para campesinos y la construcción de infraestructura vial clave, como la inversión de USD 46 millones en vías terciarias en la región del Catatumbo.

El vínculo de Howard Buffett con Colombia comenzó formalmente en 2008 de la mano de Shakira y su Fundación Pies Descalzos, marcando el inicio de una alianza estratégica enfocada en llevar educación de alta calidad a las regiones más vulnerables y afectadas por el conflicto social en el país.

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A través de esta colaboración, el filántropo estadounidense ha financiado la construcción y dotación de megacolegios e infraestructura educativa en ciudades como Barranquilla, Cartagena y en municipios del Catatumbo como Tibú –donde impulsaron el Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural–.

Uno de los proyectos más recientes desarrollados por ambas fundaciones es un complejo educativo en Tibú, Norte de Santander, que fue concebido para beneficiar a más de 1.200 estudiantes y sus familias - crédito Policía Norte de Santander

Esta cooperación no solo abarca el desarrollo de plantas físicas con aulas avanzadas y comedores escolares, sino también el acompañamiento territorial conjunto; un esfuerzo de largo plazo que han reafirmado con visitas de seguimiento a las zonas intervenidas para brindar apoyo directo a las comunidades escolares golpeadas por emergencias sociales o desastres naturales.