Venezuela

El Programa Mundial de Alimentos pidió coordinar las ayudas tras el doble terremoto en Venezuela

Su director adjunto, Andrés Rodríguez, dijo que existe un “caos” logístico

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Voluntarios empacando suministros destinados a donaciones para Venezuela (Foto AP/Cody Jackson)
Voluntarios empacando suministros destinados a donaciones para Venezuela (Foto AP/Cody Jackson)

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) solicitó este lunes en Venezuela una mayor coordinación en la entrega de ayuda a las comunidades perjudicadas por el doble terremoto registrado el miércoles pasado. Actualmente, existe un “caos” logístico debido a que cientos de personas han acudido espontáneamente a colaborar en las zonas destruidas.

“Hemos tenido muchas personas que han, de muy buen corazón, empezado a entregar ayudas, pero eso genera un caos logístico importantísimo”, expresó a la agencia de noticias EFE el director adjunto del programa de Naciones Unidas (ONU), Andrés Rodríguez.

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Rodríguez reconoció la disposición solidaria de quienes preparan y llevan alimentos, aunque subrayó la necesidad de una estructura logística que respete la dignidad de los afectados y permita una distribución adecuada.

“Hemos visto muchas imágenes que llega un camión y comienza a lanzar cosas a la gente y realmente creemos que hay que hacerlo de una manera en que no sea solamente más organizada para beneficio de la logística, sino también, por favor, para la dignidad de la gente a la que le estamos entregando”, añadió.

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El director adjunto mencionó la acumulación de ropa en las calles de La Guaira, el estado más golpeado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, como ejemplo de los problemas generados por la falta de organización. Estos sismos han causado hasta ahora 1.719 muertos y cerca de 5.034 heridos.

Ante esta situación, recomendó recurrir a organizaciones confiables para canalizar las donaciones.

El PMA permanece activo en las zonas afectadas, proporcionando asistencia alimentaria a las personas damnificadas.

“En este momento tenemos dentro del país ya más de 3.000 toneladas de alimentos (...) también estamos articulando con nuestra oficina regional y global para, si fuese necesario, importar (más) alimentos. Afortunadamente el puerto de La Guaira está funcionando, las fronteras con Colombia y con Brasil están abiertas”, informó Rodríguez.

Voluntarios juntan donaciones en Florida, Estados Unidos (REUTERS/Giorgio Viera)
Voluntarios juntan donaciones en Florida, Estados Unidos (REUTERS/Giorgio Viera)

El programa distribuye canastas alimentarias pensadas para cubrir las necesidades de familias de cuatro integrantes durante aproximadamente un mes.

“Esto incluye cereales, como arroz, pasta, incluye leguminosas, incluye aceite e incluye sal. Esto es una canasta que es armada por un grupo de nutricionistas para cubrir necesidades kilocalóricas de las familias”, detalló el director adjunto.

El doble terremoto del miércoles pasado es el más letal registrado en Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, un sismo ocurrido cerca de Caracas provocó la muerte de 245 personas, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

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