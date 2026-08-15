Marcelo Ebrard pide a EEUU reducir aranceles a autos y acero durante revisión del T-MEC: “Aplícame un descuento”

Marcelo Ebrard pide reducción o eliminación de los aranceles en autos y acero mientras se negocia el T-MEC (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México mantiene su presión ante Estados Unidos para lograr una reducción o eliminación de los aranceles que afectan a productos mexicanos, particularmente los automóviles y el acero, en el marco de las conversaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el gobierno mexicano ha presentado argumentos y estudios ante las autoridades estadounidenses para demostrar que existen condiciones que justifican un trato preferencial para México frente a otros socios comerciales de Estados Unidos.

Al término del lanzamiento de InnovaFest Querétaro, el funcionario explicó que uno de los principales temas que México ha llevado a la mesa de negociación es el relacionado con la industria automotriz, sector considerado estratégico para la economía mexicana y para la integración productiva de América del Norte.

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México busca reducir arancel automotriz

InnovaFest Querétaro T-MEC Economía Aranceles Marcelo Ebrard descuentos (foto: SE)

Ebrard explicó que

Ante esta diferencia, México argumenta que debería recibir un beneficio arancelario debido al elevado nivel de integración de la industria mexicana con Estados Unidos.

El secretario de Economía puso como ejemplo la compra de autopartes estadounidenses que realiza México, por lo que consideró que existe una razón comercial para solicitar una reducción de las tarifas.

“Entonces, aplícame un descuento, porque yo te compro más partes de Estados Unidos que los demás países que acabo de mencionar”, planteó Ebrard durante su explicación sobre la postura mexicana.

La industria automotriz representa uno de los principales componentes del comercio bilateral, debido a las cadenas de suministro que conectan plantas, fabricantes de autopartes y consumidores de ambos países.

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Acero, otro punto de negociación

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador inspecciona alambrón en la fábrica de alambre de acero inoxidable TIM en Huamantla, en el estado de Tlaxcala, México. 11 de octubre de 2013. REUTERS/Tomas Bravo/Archivo

El acero también forma parte de las conversaciones entre México y Estados Unidos. Ebrard cuestionó la aplicación de un arancel de 50 por ciento a productos de acero mexicanos, al señalar que el intercambio comercial en este sector no representa una desventaja para Estados Unidos.

De acuerdo con el funcionario, México mantiene un déficit de acero con Estados Unidos, argumento que forma parte de la estrategia para solicitar una revisión de las medidas arancelarias.

“México tiene, con Estados Unidos, déficit de acero. Entonces, ¿por qué me pones un arancel 50 por ciento?”, cuestionó.

La postura mexicana busca que las medidas comerciales sean revisadas tomando en cuenta la relación económica y las cadenas productivas existentes entre ambos países.

México pide evitar nuevos aranceles

México ha planteado que Estados Unidos evite imponer nuevos aranceles mientras se desarrolla el proceso de revisión del T-MEC.

Además de solicitar reducciones específicas, México ha planteado que Estados Unidos evite imponer nuevos aranceles mientras se desarrolla el proceso de revisión del T-MEC.

Ebrard señaló que esta petición forma parte de las conversaciones que se mantienen de manera constante con funcionarios estadounidenses.

“Hemos planteado que en lo que duran las conversaciones en torno a la revisión del Tratado, no haya más imposición de aranceles. Pero es cada semana”, afirmó.

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La revisión del T-MEC continuará en los próximos meses, mientras México busca aprovechar las conversaciones para defender condiciones comerciales favorables y reducir el impacto de los aranceles sobre sectores estratégicos como el automotriz y el acerero.