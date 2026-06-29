Estados Unidos elevó a más de USD 300 millones la ayuda a Venezuela y desplegó marines para reparar el puerto de La Guaira

El USS Fort Lauderdale, un buque de transporte anfibio de la Armada estadounidense llegó al puerto de La Guaira

Estados Unidos amplió este lunes su respuesta a la emergencia provocada por los terremotos que golpearon Venezuela al anunciar el incremento de la asistencia humanitaria a más de 300 millones de dólares y el inicio de trabajos para rehabilitar el puerto de La Guaira, una infraestructura estratégica para agilizar el ingreso de ayuda internacional.

Las acciones forman parte del operativo desplegado por la administración de Donald Trump para apoyar las tareas de rescate y recuperación en las áreas más afectadas por los sismos.

PUBLICIDAD

Un alto funcionario estadounidense informó que un equipo especializado del Cuerpo de Marines trabaja de forma permanente en el puerto, gravemente afectado por el desastre. El objetivo es restablecer cuanto antes su capacidad operativa para facilitar el desembarco de alimentos, medicamentos, maquinaria y otros insumos esenciales.

“Un equipo especializado de marines está trabajando día y noche para reparar ese puerto y permitir la entrega por mar de suministros esenciales”, señaló el funcionario citado por la AFP, que habló bajo condición de anonimato.

PUBLICIDAD

La operación también cuenta con el apoyo del USS Fort Lauderdale, un buque de transporte anfibio de la Armada estadounidense que ya se encuentra en La Guaira. Desde esa posición se coordinan operaciones logísticas y el traslado de ayuda hacia las zonas costeras más golpeadas por los terremotos.

Terremoto en Venezuela: EEUU activó un operativo en el Puerto de La Guaira para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria

La Guaira concentra buena parte de la infraestructura portuaria venezolana y, junto con el puerto de Puerto Cabello, constituye una de las principales puertas de entrada para mercancías al país. Su recuperación es considerada clave para sostener el flujo de asistencia internacional mientras continúan las labores de búsqueda y atención de miles de damnificados.

PUBLICIDAD

El anuncio se produjo en una jornada marcada además por un nuevo temblor percibido en Caracas y el estado La Guaira. El balance oficial continúa en 1.450 muertos y 3.150 heridos, mientras organismos internacionales estiman que la cantidad de desaparecidos supera las 50.000 personas.

Amplio operativo para acelerar la llegada de ayuda

El incremento de la ayuda económica forma parte de una estrategia diseñada por Washington para reforzar la respuesta humanitaria en Venezuela. El Departamento de Estado confirmó que la asistencia supera ahora los 300 millones de dólares, duplicando prácticamente el compromiso inicial anunciado tras la catástrofe.

PUBLICIDAD

De ese total, 200 millones de dólares serán canalizados mediante organizaciones internacionales y entidades humanitarias con experiencia en operaciones de emergencia. Los recursos financiarán atención médica de urgencia, distribución de alimentos, agua potable, saneamiento, refugios temporales, protección para la población afectada y apoyo logístico.

Una imagen tomada desde un dron muestra edificios destruidos por los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. Imagen vía REUTERS. ATENCIÓN, REDACTORES: ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. SIN ARCHIVOS

Entre las organizaciones que recibirán fondos figuran Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), International Medical Corps, Project Hope y la Cruz Roja.

PUBLICIDAD

En paralelo, el Departamento de Estado puso en marcha una alianza con la organización humanitaria Global Empowerment Mission (GEM) y la cadena Walmart para ampliar la recolección y distribución de suministros. La iniciativa contempla centros de donación en el sur de Florida y busca involucrar a empresas privadas, organizaciones religiosas y comunidades venezolanas residentes en Estados Unidos para acelerar la llegada de ayuda.

Además de intervenir en el puerto de La Guaira, Washington colaboró en la recuperación parcial del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas, donde un equipo especializado de la Fuerza Aérea estadounidense trabaja para coordinar las operaciones de aterrizaje, descarga y distribución de vuelos humanitarios.

PUBLICIDAD

El Comando Sur (SOUTHCOM) también mantiene un importante despliegue aéreo y naval. Aviones C-17 Globemaster III, C-130 Hercules, MV-22 Osprey, CH-47 Chinook, UH-1Y Venom y UH/MH-60 Black Hawk participan en misiones de reconocimiento, transporte de brigadas internacionales y traslado de suministros hacia las zonas más afectadas.

Las tareas de búsqueda continúan con cuatro equipos estadounidenses de rescate urbano Tipo I, considerados entre los más especializados del mundo. En total, más de 300 rescatistas y 23 perros entrenados permanecen desplegados en Venezuela realizando búsquedas entre edificios colapsados, prestando atención médica de emergencia y evaluando estructuras dañadas.

PUBLICIDAD

Una aeronave de transporte militar C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está estacionada en un campo con montañas al fondo. (Comando Sur de Estados Unidos)

Washington sostuvo que todas las operaciones militares son autosuficientes y no requieren recursos locales para funcionar, con el propósito de evitar una carga adicional sobre los servicios venezolanos durante la emergencia.

El fortalecimiento de la asistencia coincide con una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Caracas. Desde la captura del narcodictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, ambos países comenzaron a coordinar distintos aspectos de la respuesta frente a la crisis provocada por los terremotos.

PUBLICIDAD