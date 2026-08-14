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De la Espriella designó a Julián Buitrago como director del DNP: “Estará trabajando en el plan de desarrollo para reconstruir a Colombia”

En un inicio, se pensó que la persona que ocuparía el cargo sería el economista Carlos Eduardo Sepúlveda, como en efecto se informó, pero, en declaraciones que dio desde Pereira, el presidente confirmó la decisión de nombrar a Buitrago en el puesto

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Departamento Nacional de Planeación estará trabajando en el plan de desarrollo para reconstruir a Pereira - crédito DNP
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Departamento Nacional de Planeación estará trabajando en el plan de desarrollo para reconstruir a Pereira - crédito DNP
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Desde Pereira, departamento de Risaralda, una de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto de 2026 en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer un nuevo nombramiento. Se trata de la persona que dirigirá el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

De acuerdo con el jefe de Estado, el nuevo director de esa dependencia será Julián Buitrago, administrador de negocios de la Eafit y especialista en Economía de la Universidad de Los Andes, según se indica en su perfil profesional en LinkedIn.

Además, fue director del Instituto de Movilidad Pereira y director de Planeación de la ciudad. Fungió también como asesor en la Agencia de Desarrollo Rural y fue director financiero y administrativo en la Empresa De Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. GEN+.

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“El nuevo director del Departamento Nacional de Planeación será un pereirano, Julián Buitrago. Esa importante dependencia del Ministerio de Hacienda estará trabajando en el plan de desarrollo para reconstruir a Pereira y Risaralda y para reconstruir a Colombia”, precisó el jefe de Estado en las declaraciones públicas que dio en la ciudad.

El nombramiento de Buitrago sorprendió, porque ya se tenía pensada a otra persona para ocupar el cargo: el economista Carlos Eduardo Sepúlveda. Al parecer, su desginación se cayó.

En desarrollo...

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