Efraín Juárez deja pistas sobre su posible llegada a la Selección Mexicana con Rafa Márquez: “Nunca digas nunca”

El presente de Efraín Juárez en Europa no ha avanzado de la manera más victoriosa. Sin embargo, lo mantiene ocupado y sus declaraciones recientes han encendido la especulación sobre un futuro regreso a México.
En entrevista con David Faitelson, el técnico del Győri ETO de Hungría reconoció que no se cierra a la posibilidad de integrarse al cuerpo técnico de Rafa Márquez rumbo al Mundial 2030.
Su frase “nunca digas nunca” fue suficiente para abrir un debate sobre cómo su experiencia internacional podría enriquecer el proyecto del Tricolor.
Más allá de esa declaración, Efraín se mostró reflexivo sobre su trayectoria: habló de la espina que le dejó su salida de Pumas, del golpe que significó la eliminación en la Conference League y de su visión sobre por qué talentos como Erik Lira no logran dar el salto a Europa.
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La puerta abierta en el Tri
Efraín no dudó en reconocer que trabajar con Rafa Márquez sería un reto imposible de rechazar. “Nunca puedes decir que no, nunca puedes decir nunca”, dejando entrever que, si la invitación llega en el momento adecuado, estaría dispuesto a sumarse al proyecto.
Su visión internacional, marcada por experiencias en Colombia, Noruega y Hungría, lo sitúa como un perfil distinto dentro de la nueva generación de técnicos mexicanos.
La espina que se llevó en Pumas tras perder la final de la Liga MX
El técnico recordó su salida de Pumas, ocurrida tras perder la final contra Cruz Azul en el Clausura 2026.
La directiva decidió no renovarlo antes de la Liguilla, una decisión que aún genera debate. Juárez aseguró que se fue tranquilo porque cumplió su promesa: “Lo que prometí es que la gente se iba a sentir orgullosa del club”.
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Aunque lanzó un dardo hacia la dirigencia, deslindó responsabilidades y reafirmó que la Universidad Nacional seguirá siendo su casa, un vínculo emocional que lo acompaña en cada paso de su carrera.
Fracaso europeo y visión sobre el futuro del futbol mexicano
El presente en Hungría tampoco ha sido sencillo. Su Győri ETO quedó eliminado de la Conference League ante el Riga FC con un gol en la última jugada, repitiendo la amarga historia que le ocurrió con Pumas meses atrás.
En paralelo, Juárez analizó el mercado europeo y explicó por qué talentos como Erik Lira aún no han dado el salto. Señaló dos factores: el alto precio que ponen los clubes mexicanos y la saturación de mediocampistas en Europa, donde cada equipo maneja listas de hasta 15 opciones internacionales.
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Aun así, reafirmó su confianza en el jugador mexicano y destacó que perfiles como el de Gilberto Mora están listos para competir en ligas muy físicas como la húngara.
En este sentido, para muchos aficionados y analistas, su “nunca digas nunca” podría no sólo representar una frase más dicha al aire, sino la señal de que, tarde o temprano, su camino podría volver a cruzarse con el del futbol mexicano, encabezando un proyecto que lo haga seguir ampliando su palmarés.
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