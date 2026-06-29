Venezuela

20% de la industria manufacturera de Venezuela suspendió temporalmente sus operaciones por el terremoto

Los colegios privados no sufrieron mayores daños y están funcionando como centros de acopio para brindar ayuda humanitaria a los afectados

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80% de las empresas consultadas por Conindustria no presentan mayores daños en su estructura.
80% de las empresas consultadas por Conindustria no presentan mayores daños en su estructura.

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) informó que 20% de la industria manufacturera privada del país suspendió temporalmente sus operaciones a consecuencia de los terremotos ocurridos el miércoles 24 de junio, que hasta la fecha han dejado un saldo de más de 1.700 muertos y 5.034 heridos.

El sondeo realizado por Conindustria abarcó a 156 empresas, arrojando como resultado que 80% de las compañías mantienen sus actividades parcialmente. Del total, 62% dijo no presentar daños visibles en sus instalaciones, mientras que 30% reportó daños menores, 7% moderados y 1% graves.

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Al consultar cuál es la necesidad más urgente para mitigar el impacto del sismo, 81% respondió tener la situación controlada, al tiempo que 10% manifestó requerir una evaluación técnica o reparación urgente de su infraestructura, 5% demanda el restablecimiento de los servicios públicos, 3% solicita apoyo logístico para su reactivación, y 1% reclama acceso maquinaria, repuestos o materiales críticos.

En cuanto a los daños en maquinaria, equipos o inventarios, 14% registró daños menores y 6% moderados con equipos fuera de servicio parcialmente. En contraste, 81% no sufrió daños.

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Positivo

El presidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), Ángel Tovar, indicó que en Caracas solo cuentan cinco colegios católicos afectados con daños menores. “Esta semana tendremos un operativo con la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello para evaluar los centros católicos de la Gran Caracas”, acotó el vocero.

La AVEC emitió un comunicado destacando la importancia de brindar atención socioemocional a su personal y tomando como referencia la experiencia vivida con la pandemia del covid, abogan por un retorno gradual a las aulas.

Personas esperan este lunes junto a los escombros de un edificio afectado por los terremotos en La Guaira (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R
Personas esperan este lunes junto a los escombros de un edificio afectado por los terremotos en La Guaira (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

“Muchas veces un encuentro significativo, bien orientado pedagógicamente, puede valer más que cinco días de encuentro presencial. Así que a través de grupos de WhatsApp podremos tener una alternativa didáctica de atención en los casos que se requiera”, apuntan.

El director general de Consenso Educativo y coordinador de la comisión de Educación del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Fausto Romeo Monte, indicó que “en su mayoría, las instituciones educativas de Caracas no se han visto afectadas”.

“No presentan daños en la estructura, solo menores, y están sirviendo como centro de acopio, de elaboración de alimentos o como refugios temporales”, declaró Monte.

El Ministerio de Educación resolvió mantener la suspensión de actividades en todas las instituciones educativas del país durante la semana del 29 de junio al 5 de julio.

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