María Corina Machado expresó su disposición a reunirse con Delcy Rodríguez para establecer un “cronograma de transición” en Venezuela (REUTERS)

La principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, expresó su disposición a reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez “si es necesario” para establecer un “cronograma de transición”, según informó este lunes su equipo de prensa, tras una reunión virtual con medios colombianos.

Durante ese encuentro, Machado abrió la puerta a conversar con la dirigente chavista luego de la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero por medio de una operación militar de Estados Unidos.

“Si es necesario intercambiar en algún encuentro para definir el cronograma de una transición, se hará”, afirmó la dirigente opositora durante la videoconferencia, según la transcripción de la conversación compartida por su equipo de prensa.

Machado sostuvo que cualquier conversación se limitaría a la definición de los pasos del proceso político. En ese marco, remarcó que el gobierno interino encabezado por Rodríguez mantiene la misma naturaleza que el de Maduro. “El gobierno interino de Rodríguez sigue siendo la mafia. Pueden tener otro nombre, pero son la mafia”, agregó.

La dirigente opositora volvió a referirse a las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados son desconocidos por la oposición. Machado aseguró que cualquier proceso de transición debe basarse en el reconocimiento de esa fecha.

“Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir un cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición”, expresó durante el encuentro virtual con medios colombianos como el diario El Tiempo y la emisora Caracol Radio.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS)

La oposición denuncia fraude en esos comicios, en los que las autoridades electorales proclamaron de forma ilegítima vencedor a Maduro y le otorgaron un tercer mandato, iniciado el 10 de enero de 2025.

En ese contexto, Machado afirmó que el régimen venezolano no preveía un escenario de transición política. “Ellos estaban convencidos de que los miembros del Gobierno eran intocables y por eso no están preparados para aceptar que esto es irreversible”, sostuvo.

“Estos tipos están siendo forzados a llevar adelante procesos en contra de su propia esencia. Todo lo que sostiene al régimen de Maduro es la represión”, añadió.

Las declaraciones se producen mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, normaliza relaciones con el Ejecutivo chavista. En ese marco, el rol de Machado en la Venezuela posterior a la salida de Maduro aparece como una incógnita.

Trump cuestionó la capacidad de la opositora para asumir como presidenta tras la detención de Maduro, pero moderó su postura luego de que Machado le entregara simbólicamente su medalla del Nobel de Paz a mediados de enero. “Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría”, afirmó el mandatario estadounidense tras ese encuentro.

El presidente Donald J. Trump se reunió con María Corina Machado de Venezuela en la Oficina Oval (X: @WhiteHouse)

En el plano regional, Machado descartó reunirse próximamente con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y le pidió que se posicione de forma clara contra el chavismo durante la reunión que el mandatario colombiano mantendrá este martes con Trump en Washington.

“No puede haber punto medio. No se puede estar bien con Dios y con el diablo”, afirmó la líder opositora. Al referirse a ese encuentro bilateral, sostuvo que es una oportunidad para que Petro “se defina claramente” frente al proceso político venezolano.

“No se puede estar con el crimen y la opresión y con el pueblo venezolano”, expresó. “Espero que el señor Petro entienda que este proceso va más allá y que sus dudas terminen de disiparse”, agregó.

Machado permanece fuera de Venezuela desde diciembre, cuando salió de la clandestinidad para viajar a Oslo, capital de Noruega, donde recibió el Nobel. Sin una fecha prevista para regresar a su país, no descartó una visita previa a Bogotá. “Me muero por ir a Colombia”, afirmó. “No sé si iré antes de ir a Venezuela, pero sé que tan pronto como sea posible iremos para allá”, aseguró.

(Con información de EFE y AFP)