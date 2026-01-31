La encargada de negocios de EEUU para Venezuela llegó a Caracas para reabrir la misión diplomática de su país

Laura Dogu llegó a Venezuela (X)

La nueva encargada de negocios de la Oficina de Asuntos Externos para Venezuela de Estados Unidos, Laura Dogu, llegó este sábado a Venezuela para reabrir la misión diplomática de su país tras el anuncio del proyecto de amnistía general emitido el viernes por Delcy Rodríguez.

“Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, expresó la diplomática en redes sociales, en un mensaje acompañado de dos fotos que muestran el momento de su arribo al país caribeño.

Dogu compartió imágenes de su llegada a Venezuela (X)

Dogu asumirá funciones como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con representantes del sector público, privado y la sociedad civil para implementar un plan estructurado en tres fases.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, definió este plan para Venezuela con una etapa inicial de estabilización, seguida de una fase de recuperación y, finalmente, la transición democrática. La reapertura de la misión diplomática coincide con el primer mes desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, lo que marca una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

Laura F. Dogu ya se encuentra en Venezuela

La administración del presidente republicano confirmó este viernes que “todos” sus ciudadanos detenidos en Venezuela fueron excarcelados, como resultado de un proceso de liberaciones acordado con la presidencia interina. Altos diplomáticos estadounidenses, entre ellos John McNamara —predecesor de Laura F. Dogu—, viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada, cerrada desde 2019.

Este viernes, Rodríguez anunció la presentación de una Ley de Amnistía General que abarcará casos de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad. La situación de los presos políticos sigue siendo uno de los más sensibles en Venezuela, con estimaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos que calculan más de 1.000 personas detenidas en cárceles del país por motivos políticos.

Delcy Rodríguez continúa al frente de la transición venezolana hacia una democracia plena (REUTERS/Maxwell Briceno)

La designación de Laura Dogu como encargada de negocios de la misión diplomática estadounidense en Caracas se produce en un contexto crucial, con la gestión de Delcy Rodríguez bajo observación internacional y en plena reconfiguración política tras la captura de Maduro.

Dogu es funcionaria de carrera del Servicio Exterior estadounidense, con amplia experiencia en la región y en temas de seguridad internacional. Fue embajadora en Honduras y Nicaragua, y también se desempeñó como asesora de política exterior para el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. Ha ocupado puestos clave en la Embajada estadounidense en México y en operaciones de recuperación de rehenes del FBI.

Fotografía de archivo en la que se registró a Laura Dogu (EFE/Jorge Torres)

La diplomática, que domina español, turco y árabe, recibió reconocimientos como el Barbara M. Watson a la Excelencia Consular y dos Premios Presidenciales al Mérito. Asumió el cargo en sustitución de John McNamara, quien continuará al frente de la representación de Estados Unidos en Colombia.

La llegada de Dogu coincide con los intentos del régimen venezolano de mostrar una mayor apertura hacia Estados Unidos, en medio de negociaciones por acuerdos energéticos y demandas internacionales para la liberación de presos políticos.

(Con información de EFE y AFP)