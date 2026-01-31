El canciller del régimen venezolano confirmó que mantuvo un encuentro con la encargada de negocios de EEUU

El canciller venezolano, Yván Gil (REUTERS/Luisa González)

El canciller del régimen de Venezuela informó este sábado que sostuvo una reunión con la jefa de la misión diplomática estadounidense, quien arribó a Venezuela en medio del proceso para reanudar la relación bilateral tras la caída de Nicolás Maduro.

El encuentro con la embajadora Laura Dogu forma parte de una agenda “orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral“, escribió el canciller Yván Gil en Telegram.

A través de su cuenta en X, el jefe de la diplomacia venezolana manifestó: “Hemos recibido en Caracas a la diplomática estadounidense Laura Dogu, enviada de EEUU, en el marco de la agenda de trabajo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica, orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como, abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional".

El mensaje de Yvan Gil en X

Dogu llegó este sábado a Venezuela para reabrir la misión diplomática de su país tras el anuncio del proyecto de amnistía general emitido el viernes por Delcy Rodríguez.

El avión procedente de Bogotá aterrizó en el aeropuerto de Caracas alrededor de las 3:00 p. m. hora local (19:00 GMT).

“Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, expresó la diplomática en redes sociales, en un mensaje acompañado de dos fotos que muestran el momento de su arribo al país caribeño.

Dogu asumirá funciones como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con representantes del sector público, privado y la sociedad civil para implementar un plan estructurado en tres fases.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, definió este plan para Venezuela con una etapa inicial de estabilización, seguida de una fase de recuperación y, finalmente, la transición democrática. La reapertura de la misión diplomática coincide con el primer mes desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, lo que marca una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

La llegada de Laura Dogu a Venezuela

La administración del presidente republicano confirmó este viernes que “todos” sus ciudadanos detenidos en Venezuela fueron excarcelados, como resultado de un proceso de liberaciones acordado con la presidencia interina. Altos diplomáticos estadounidenses, entre ellos John McNamara —predecesor de Laura F. Dogu—, viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada, cerrada desde 2019.

Este viernes, Rodríguez anunció la presentación de una Ley de Amnistía General que abarcará casos de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad. La situación de los presos políticos sigue siendo uno de los más sensibles en Venezuela, con estimaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos que calculan más de 1.000 personas detenidas en cárceles del país por motivos políticos.

La designación de Laura Dogu como encargada de negocios de la misión diplomática estadounidense en Caracas se produce en un contexto crucial, con la gestión de Delcy Rodríguez bajo observación internacional y en plena reconfiguración política tras la captura de Maduro.

Dogu es funcionaria de carrera del Servicio Exterior estadounidense, con amplia experiencia en la región y en temas de seguridad internacional. Fue embajadora en Honduras y Nicaragua, y también se desempeñó como asesora de política exterior para el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. Ha ocupado puestos clave en la Embajada estadounidense en México y en operaciones de recuperación de rehenes del FBI.