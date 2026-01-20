Tras las excarcelaciones ordenadas por el régimen, Foro Penal cifró en 777 los presos políticos en Venezuela

Una persona organiza carteles con imágenes de presos políticos este martes, en la Plaza del Rectorado UCV, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

La organización no gubernamental Foro Penal informó este lunes que registra 777 presos políticos en Venezuela, luego de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pocos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas.

La información fue difundida a través de un video publicado en la red social Instagram por el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, quien detalló que la ONG contabiliza 143 excarcelaciones de presos políticos entre el 8 de enero y el lunes por la noche. Romero precisó que desde el pasado sábado no se registraron nuevas liberaciones dentro del monitoreo realizado por la organización.

Romero subrayó que las excarcelaciones reportadas no representan una libertad plena para las personas beneficiadas. “Seguimos esperando la liberación total de los presos políticos. Digo liberación total porque el número de excarcelaciones no implica una libertad de estas personas, ya que se mantienen con medidas restrictivas”, expresó el director de Foro Penal en el material audiovisual.

De acuerdo con Romero, entre las medidas restrictivas impuestas a los excarcelados figuran prohibiciones de salida del país en algunos casos y, en muchos otros, la prohibición de hablar ante medios de comunicación. La ONG señaló que estas condiciones continúan vigentes para un número indeterminado de personas incluidas en los procesos de excarcelación registrados desde comienzos de enero.

Desde el 8 de enero, familiares de presos políticos permanecen a las afueras de varias cárceles del país, donde pernoctan para exigir la excarcelación de sus parientes. Estas concentraciones se mantienen de forma continua mientras los allegados esperan información oficial sobre nuevas liberaciones y la situación jurídica de los detenidos.

El contexto de estas excarcelaciones se enmarca en los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, tras las cuales más de 2.400 personas fueron detenidas, de acuerdo con datos oficiales. La mayoría de esos detenidos posteriormente obtuvo excarcelaciones, según los registros disponibles.

La Fiscalía del régimen chavista acusó a los detenidos de delitos como “terrorismo” y “vandalismo”, según la información oficial.

Foro Penal mantiene un seguimiento permanente de los casos de presos políticos y actualiza periódicamente sus cifras con base en denuncias de familiares, abogados y registros judiciales.

En contraste con los señalamientos de la organización, la administración interina de Delcy Rodríguez sostiene que Venezuela se encuentra “libre de presos políticos” y asegura que las personas señaladas por ONG y sectores opositores están encarceladas por la “comisión de terribles hechos punibles”.

Foro Penal reiteró que continuará documentando los casos y reclamando la liberación total de las personas detenidas por motivos políticos, mientras los familiares mantienen sus protestas frente a centros de reclusión y las excarcelaciones permanecen sin nuevos anuncios desde el fin de semana.

