Dos campamentos del ELN en Venezuela fueron desmantelados por la Fuerza Armada sin que haya ningún detenido

El vehículo, los panfletos y los cilindros

El régimen venezolano ha desplegado desde hace unas semanas la propaganda del combate contra campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sin que anuncie detenidos, muertos o heridos. Difunden videos para hacer creíble la versión, como lo hizo recientemente el Ceofanb con dos campamentos en el Amazonas, luego del ataque ocurrido a unos kilómetros de Puerto Ayacucho.

Un oficial, en conversación con Infobae, asegura que “la exigencia que, desde el Gobierno, le han hecho al ELN y a la Segunda Marquetalia disidencia de las FARC es que si se hace público los enfrentamientos que ellos tengan en territorio venezolano, les traerá consecuencias. No se puede obviar el interés de convencer a Gustavo Petro que en Venezuela combaten al ELN”.

Cuando el domingo 26 de octubre 2025 las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se enfrentaron con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) impactando a habitantes de los de los sectores Agropa y Agua Linda, municipio Átures, estado Amazonas, causaron la muerte de Gerson Gómez Estrada llamado Yito y dejaron varios heridos, como lo detalló Infobae.

Comandante Estratégico Operacional. GJ Domingo Antonio Hernández Lárez

Ningún Mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se pronunció sobre lo ocurrido, en una zona, ubicada en el eje carretero norte, que está a unos kilómetros de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, lo que demuestra que la guerrilla colombiana está habitando, desde hace años, en pueblos de los estados fronterizos, incluso a metros de instalaciones militares y policiales.

No hubo mención alguna a la muerte de Gerson Gómez Estrada alias Yito,de 35 años, ni de los heridos: la teniente del Ejército Nelci Yineth Tinedo, Wilmer Pastor Barrios Silva, 28 años de edad, otro adulto cuyos datos no fueron dados a conocer, quienes fueron trasladados al hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, y un niño de nueve años referido al Hospital Pediátrico.

Los vio la FANB

Aunque esos campamentos no son improvisados y funcioann desde hace años, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) parece haberse decidio a desmantelar el campamento sin que los guerrilleros del ELN estuvieran en el lugar, en el sectode Agua Linda.

El comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), GJ Domingo Antonio Hernández Lárez, dio a conocer que, en el marco de la Operación Neblina 2025, específicamente en el territorio a orden del MG Wilfredo Alexander Medrano Machado, Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana, en Amazonas, en el municipio Atures, “efectuó la destrucción de dos campamentos logístico utilizados por grupos Tancol invasores de nuestro territorio nacional siendo desmantelados y destruidos”.

El general Hernández Lárez no llama a los grupos guerrilleros por sus nombres o siglas sino que los cubre con el manto de “Tancol” (terrorista, armado, narcotraficante colombiano), aunque esta vez menciona los panfletos del ELN hallados en los campamentos.

Uniformes y panfletos, pero ningún arma ni detenidos

Lo que encontraron, sin que se informe de un solo detenido ni armas, es una casa logística, así como “retención de un vehículo azul, marca Toyota, 1992, modelo land Cruiser, placas AM464YA”.

También “45 cartuchos Cal. 7,62x51 mm, 25 cartuchos cal. 5.56 mm, 38 panfletos Tancol alusivos al Ejercito de Liberación Nacional (ELN), 20 chalecos verdes tácticos, 2 equipos de comunicaciones (radios transmisores), 4 bombonas de alta presión para el almacenamiento y transporte de gas”.

En la otra casa “incautación de 86 cartuchos Cal 762x51 mm, 40 cartuchos cal. 5.56 mm, 2 cargadores de fusil, 43 panfletos alusivos al ELN, 30 chalecos verdes tácticos, 2 equipos de comunicaciones (radios transmisores) y dos mil litros de combustible tipo gasolina”.

Hay que destacar que el general Hernández Lárez resalta que “los materiales de interés criminalístico fueron registrados y destruidos en el sitio; el procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público”, es decir, cero pruebas.

En el Zulia

Luego del enfrentamiento ocurrido en el municipio Catatumbo el 13 de octubre, sin que se conozca las bajas ocurridas, porque los grupos guerrilleros se llevan sus heridos y los cadáveres los sepultan o los lanzan a los ríos.

Uno de los campamentos incluso con antenas y servicios públicos

Después vino otro anuncio por parte del Ceofanb y otro video, destacando que “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en la Operación Neblina 2025, en el estado Amazonas y de la Operación Binacional Zona de Paz “Relámpago del Catatumbo”, en el Zulia, fueron localizados y destruidos campamentos clandestinos destinados para crímenes relacionados con el narcotráfico”.

Dijeron que localizaron “un campamento clandestino utilizado como astillero para la reparación y construcción de embarcaciones artesanales de interés criminalístico”.

Además, incautaron tres embarcaciones, ocho envases plásticos con combustible tipo gasolina, 22 tambores de 200 litros cada uno para almacenar resina, siete rollos de fibra de vidrio, 30 tablas de madera de cedro y una viga de carga para la fabricación de embarcaciones.

Ese día informaron que habían destruido un campamento sin dar mayores explicaciones de qué grupo funcionaba ahí, solo dijeron que lo destruyeron e incautaron 200 litros de combustible tipo gasolina, seis motores de succión de agua de 13 HP, cuatro caracoles mineros, cuatro alfombras usadas como tamiz, 50 metros de manguera de alta presión, cuatro metros de tubo PVC, un metro de manguera tipo maraca y cuatro correas para motores mineros.