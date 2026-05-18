Venezuela

La muerte de una mujer de 81 años abre la herida sobre la represión y la injusticia en Venezuela

Actores políticos y sociales expresan su indignación por el fallecimiento de Carmen Navas, la madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas que murió encarcelado en julio de 2025

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Carmen Teresa Navas ha conmovido al país, que la apoya desde todos los medios y eventos, en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Quero
Carmen Teresa Navas conmovió al país por la lucha que desplegó en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Quero

Carmen Navas pasó más de un año buscando a su hijo, el preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien estaba desaparecido en el intrincado sistema carcelario venezolano.

El 7 de mayo, a través de un comunicado del Ministerio de Servicio Penitenciario, se supo que Víctor Hugo había fallecido en julio de 2025. Y este domingo 17, exactamente díaz días más tarde, la señora de 81 años de edad falleció.

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Con la defunción de Carmen Navas llega a su fin la trágica historia de la familia Quero Navas, marcada por la represión del régimen chavista. Víctor Hugo, un comerciante informal de 51 años, fue detenido el 3 de enero de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y las autoridades jamás precisaron ni su centro de reclusión ni por qué lo acusaban de delitos tan graves como terrorismo y traición a la patria.

Desde las redes sociales distintas voces del mundo político y de la sociedad civil se alzaron para manifestar su pesar por la desaparición física de la señora Navas, quien de manera inesperada se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia en el país.

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Dignidad

“No murió solo una madre; se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia”, escribió en sus redes la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien apuntó que “durante meses buscó a su hijo Víctor Hugo; recorrió cárceles, tribunales y oficinas de un Estado que le respondió con silencio, humillación y mentira”.

Machado enfatizó que “la muerte de Carmen Teresa no puede separarse del sufrimiento, la crueldad y la impunidad que marcaron los últimos meses de su vida”, y subrayó que “una mujer de más de 80 años enfrentó, sola y sin miedo, a todo un aparato de terror que quiso borrar a su hijo y quebrar a su familia”.

FOTO DE ARCHIVO Carmen Navas, de 81 años, llora sobre el hombro de su hijo Gabriel Quero, durante el entierro tras la exhumación de su hijo Víctor Quero, un detenido que las autoridades venezolanas confirmaron que murió el pasado julio tras más de un año de su búsqueda, en el Cementerio del Este en Caracas, Venezuela, 8 de mayo de 2026. REUTERS/Rafael Hernandez REFILE - CORRECCIÓN DE LA EDAD DE "81" A "82".
FOTO DE ARCHIVO Carmen Navas, de 81 años, llora sobre el hombro de su hijo Gabriel Quero, durante el entierro tras la exhumación de su hijo Víctor Quero, un detenido que las autoridades venezolanas confirmaron que murió el pasado julio tras más de un año de su búsqueda, en el Cementerio del Este en Caracas, Venezuela, 8 de mayo de 2026. REUTERS/Rafael Hernandez REFILE - CORRECCIÓN DE LA EDAD DE "81" A "82".

“El testimonio de vida de la señora Carmen Navas es y será por siempre una fuente inagotable para la lucha por la dignidad en Venezuela La incesante búsqueda de su hijo develó, tristemente, que la saña institucional no ha tenido límites en el país. Que el viacrucis de esta madre de más de 80 años ilumine los pasos de un pueblo venezolano resuelto a vivir en democracia, justicia y dignidad”, expresó Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación–Acción en Derechos Humanos (Provea).

Protesta

El movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) convocó a una protesta para el mediodía de este lunes con el fin de reclamar el fin de la impunidad.

“La crueldad de este régimen vuelve a mostrar que no tiene límites, no les bastó con la vida de Víctor sino también con la de su madre, ambos son víctimas del cinismo de este sistema”, repudió Rosa Cucunuba, vicepresidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV.

Carmen Navas, 81, visitó la tumba donde las autoridades enterraron a su hijo Víctor Hugo. REUTERS/Rafael Hernandez
Carmen Navas, 81, visitó la tumba donde las autoridades enterraron a su hijo Víctor Hugo. REUTERS/Rafael Hernandez

La Plataforma Unitaria Democrática, principal alianza opositora, llamó a los venezolanos a guardar un minuto de silencio en memoria de la señora Navas. “Recordemos a Carmen Navas como símbolo de la lucha que libran centenares de madres venezolanas que claman por justicia y la libertad de todos los presos políticos”, resaltó la coalición.

La ONG Foro Penal, que acompañó a la señora Navas en la búsqueda de información sobre el paradero de su hijo, destacó que “su entereza, su dignidad y su perseverancia frente al silencio y la incertidumbre fueron ejemplo de la fuerza de las madres y familiares de las víctimas en Venezuela”.

Hasta el momento de redactar esta nota, la única institución del Estado que había dicho algo sobre la muerte de la señora Navas era la Defensoría del Pueblo, que publicó en sus redes una esquela lamentando su fallecimiento.

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