Amnistía Internacional exigió ante el fiscal general de Venezuela la liberación de todos los presos políticos

Una protesta por la liberación de los presos políticos en Venezuela (EFE/Miguel Gutiérrez)

Un equipo de Amnistía Internacional (AI) se presentó este martes ante el fiscal general de Venezuela, Larry Devoe, para exigir la liberación de todos los presos políticos y el cese de graves violaciones de derechos humanos. Así lo informó Erika Guevara Rosas, directora sénior de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de la organización, quien participó en la reunión en Caracas.

“Con mis colegas de Amnistía Internacional, sostuvimos una reunión con el fiscal general de Venezuela para reiterar demandas urgentes e ineludibles: la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, el cese de graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, expresó en un comunicado en redes sociales.

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Guevara Rosas señaló que también solicitaron el desmantelamiento del “aparato de represión, que incluye leyes, prácticas e instituciones que han sido instrumentalizadas contra la población, y la reapertura al escrutinio internacional, con acceso pleno al país de mecanismos como la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y las relatorías de la ONU”.

Por su parte, Devoe, abogado vinculado al chavismo, calificó el encuentro como “franco y abierto en la sede del Ministerio Público”, e invitó al equipo de AI a “participar y dar sus aportes en la consulta nacional sobre la reforma de la justicia penal”.

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El fiscal general de Venezuela, Larry Devoe (EFE/Orlando Barría)

“De igual forma, generamos un mecanismo de comunicación directa, tal como hemos establecido con otras organizaciones no gubernamentales del país. ¡Las puertas del Ministerio Público están abiertas para todas y todos!”, añadió el funcionario.

AI y un grupo de ONG venezolanas iniciaron la construcción de una agenda colectiva sobre derechos humanos durante un encuentro en Caracas que concluyó este martes, con el objetivo de reconocer la labor de expertos, organizaciones y activistas en el país.

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Guevara Rosas destacó que fue una jornada histórica, pues desde hacía “algún tiempo” las organizaciones de defensa de los derechos humanos no podían reunirse “en libertad”.

El mismo martes, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, informó que 300 personas serán liberadas esta semana.

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Esta excarcelación ocurre una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que su Gobierno “va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela”.