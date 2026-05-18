Murió Carmen Navas, la madre que buscó durante meses a su hijo preso político fallecido bajo custodia del chavismo en Venezuela

Fotografía publicada en la cuenta en X @SenRickScott, del senador por Florida Rick Scott, donde aparece Carmen, la madre del preso político venezolano Víctor Hugo Quero Navas, durante la búsqueda de su hijo, quien murió retenido por el régimen venezolano. (EFE/@SenRickScott)

La madre del preso político venezolano Víctor Hugo Quero Navas murió el domingo en Caracas, pocos días después de que el Gobierno de transición de Venezuela confirmara oficialmente que su hijo falleció bajo custodia del estado chavista en julio de 2025, tras más de un año de denuncias sobre su desaparición.

Carmen Teresa Navas se convirtió en una figura visible entre familiares de presos políticos en Venezuela luego de recorrer cárceles e instituciones públicas para exigir información sobre el paradero de su hijo, detenido en enero de 2025 en Caracas.

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La periodista Maryorin Méndez informó en X que Navas murió este domingo a las 19:00 (hora local). La abogada Stefania Migliorini, integrante de la ONG Foro Penal, confirmó también el fallecimiento y señaló que no se conocía de inmediato la causa de la muerte.

El ex diputado opositor Juan Pablo Guanipa expresó sus condolencias a la familia y afirmó: “Por un año se burlaron cínicamente del dolor de una madre que buscaba a su hijo en las cárceles de la dictadura”.

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El opositor Richard Blanco sostuvo que Navas “convirtió su amor y su dolor en una lucha incansable” y agregó: “Hoy, después de tanta batalla, descansa junto a su hijo”.

La abogada Stefania Migliorini, integrante de la ONG Foro Penal, confirmó también el fallecimiento y señaló que no se conocía de inmediato la causa de la muerte (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El partido Vente Venezuela, liderado por la líder opositora María Corina Machado, señaló que Carmen Navas fue víctima de la “crueldad más pura del régimen”. “No solo asesinaron a su hijo, Víctor Hugo Quero, sino que la obligaron a buscarlo durante meses sabiendo que ya estaba muerto”, indicó la organización política en un comunicado difundido en redes sociales.

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Machado también lamentó el fallecimiento de Navas y escribió en X: “No murió solo una madre; se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia”. La dirigente añadió que la voz de Navas representó “la de miles de madres que buscan a sus hijos desaparecidos o encarcelados”.

La semana pasada, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias públicas impulsadas por su madre sobre la desaparición del detenido.

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Según el comunicado oficial, Quero permaneció recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025. El ministerio afirmó que el preso político fue trasladado el 15 de julio de ese año a un hospital tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

La semana pasada, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias públicas impulsadas por su madre sobre la desaparición del detenido (REUTERS)

El Gobierno de transición de Venezolano aseguró que Quero murió el 24 de julio de 2025 por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar”. La revelación oficial provocó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, activistas y dirigentes opositores, quienes criticaron que las autoridades informaran la muerte casi diez meses después.

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La Fiscalía venezolana, encabezada por el abogado vinculado al chavismo Larry Davoe, anunció una investigación penal sobre el caso, medida que recibió respaldo del Parlamento venezolano. Sin embargo, ONG de derechos humanos reclamaron una pesquisa independiente y con acompañamiento internacional.

Foro Penal denunció durante meses que las autoridades penitenciarias respondían a Carmen Navas que desconocían el paradero de su hijo. Organizaciones de derechos humanos describieron el caso como una “desaparición forzada”.

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A comienzos de mayo, funcionarios penitenciarios informaron finalmente a la familia sobre la muerte de Quero. Después de conocer la noticia, Carmen Navas visitó la tumba de su hijo y pidió la exhumación de los restos para confirmar la identidad del cuerpo.

Posteriormente organizó un pequeño funeral religioso en Caracas. Durante la ceremonia, realizada el viernes pasado, Navas dijo entre lágrimas: “Que Dios me dé fuerza”.

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Esa fue su última aparición pública.

Carmen Navas, de 82 años, asistió a una misa en honor a su hijo Víctor Quero Navas en la iglesia católica de La Candelaria, en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Edilda Zambrano, amiga cercana de la familia, recordó la búsqueda que emprendió Carmen Navas durante más de un año para conocer el destino de su hijo. “Era una mujer maravillosa... una mujer valiente, persistente en todo momento”, declaró.

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Familiares y allegados señalaron que Navas postergó la atención de sus propios problemas de salud mientras buscaba respuestas sobre Víctor Quero.

El caso ocurrió en medio de una crisis política y judicial que mantiene denuncias permanentes de organizaciones internacionales sobre detenciones arbitrarias y presos políticos en Venezuela.

La muerte de Quero salió a la luz pública durante una iniciativa de amnistía impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez en febrero, después de la captura en Caracas del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

(Con información de agencias)