Venezuela

La presidenta encargada Delcy Rodríguez defendió la deportación de Alex Saab a Estados Unidos

La funcionaria argumentó que la medida corresponde a una decisión administrativa y recalcó que Saab solo desempeñó funciones en el país, mientras se desligó de la responsabilidad sobre las acusaciones financieras que enfrenta

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El dictador venezolano Nicolás Maduro y el empresario colombiano Alex Saab asisten a un evento en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
El dictador venezolano Nicolás Maduro y el empresario colombiano Alex Saab asisten a un evento en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

El Gobierno de Venezuela defendió este lunes la deportación a Estados Unidos de Alex Saab —señalado como testaferro de Nicolás Maduro— y argumentó que la medida respondió a los intereses del país y a que el empresario es ciudadano colombiano, no venezolano. Un tribunal federal de Miami lo acusó nuevamente de lavado de dinero horas después de que se confirmara su entrega.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez calificó la deportación, efectuada el sábado, como “una medida administrativa justificada en los intereses nacionales”, según declaraciones difundidas por el canal estatal VTV. Rodríguez subrayó que Saab “cumplió funciones en Venezuela” pero que se trata de “asuntos entre Estados Unidos y Alex Saab”, limitando así la responsabilidad del Ejecutivo en el proceso.

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El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, fue más explícito en la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): afirmó que Saab cometió “fraudes de todo tipo” que están siendo investigados y que portaba una cédula de identidad venezolana “fraudulenta” desde 2004. “No hay ningún expediente que certifique que esa persona sea venezolano”, sostuvo Cabello, quien invocó el artículo 271 de la Constitución venezolana para justificar la expulsión de extranjeros implicados en delitos como lavado de capitales y crimen organizado.

Alex Saab arribó a un aeropuerto de Miami tras ser deportado de Venezuela: fue escoltado por la agentes de la DEA (@agusantonetti)
Alex Saab arribó a un aeropuerto de Miami tras ser deportado de Venezuela: fue escoltado por la agentes de la DEA (@agusantonetti)

Cabello agregó que, al ser interrogado sobre su número de cédula, Saab respondió que no lo recordaba, lo que derivó en una investigación que destapó presuntas irregularidades financieras contra el Estado. También señaló, citando a organismos de inteligencia estadounidenses y al propio abogado del empresario, que Saab habría incumplido acuerdos cuyo contenido no precisó.

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El cambio de postura contrasta con la defensa que el propio Ejecutivo hizo de Saab durante años. Rodríguez fue una de las figuras que celebró públicamente su regreso a Venezuela en diciembre de 2023, tras ser liberado en el marco de un acuerdo entre el Gobierno de Maduro y la administración del entonces presidente Joe Biden, que incluyó también la excarcelación de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en el país.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que la deportación se ejecutó “en cumplimiento de las normativas de la legislación migratoria venezolana”, tomando en consideración que Saab “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos, tal como es público, notorio y comunicacional”.

Delcy Rodríguez, vestida de blanco, camina en una sala de la CIJ, rodeada de personas, con paredes de madera y alfombra ornamentada
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Saab fue arrestado por primera vez el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, mientras se dirigía a Irán en lo que Caracas describió como una misión humanitaria. Fue extraditado a territorio estadounidense en octubre de 2021, pese a que Venezuela reclamó en reiteradas ocasiones su liberación, denunció una violación de su inmunidad diplomática y calificó la detención como un “secuestro”.

Tras su regreso a Venezuela, Maduro lo designó en octubre de 2024 ministro de Industria y Producción Nacional. Desde enero de ese año presidía además el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), cargo del que fue destituido por la propia Rodríguez pocas semanas después de lo que el Gobierno venezolano denominó “la captura del presidente Maduro en un ataque de Washington sobre Caracas”.

(Con información de EFE y Europa Press)

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