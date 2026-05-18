Ecuador colaborará con Estados Unidos en las investigaciones sobre Alex Saab tras su deportación desde Venezuela (REUTERS)

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró el domingo que el país colaborará con Estados Unidos en las investigaciones que puedan abrirse a partir de la información que aporte el empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro del dictador Nicolás Maduro y deportado esta semana a territorio estadounidense.

“Estados Unidos sabe que vamos a colaborar en todas las investigaciones necesarias en Ecuador sobre quienes pudieron haber participado en esos hechos durante esas fechas”, declaró Reimberg ante la prensa.

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El ministro sostuvo que espera que “lo que diga (Saab) en la extradición” se traduzca en información y paquetes de inteligencia para países como Ecuador y permita avanzar en posibles investigaciones vinculadas a sus operaciones en la región.

Reimberg afirmó además que no cree que Saab haya sido testaferro “solo de quien dicen”, sino que “puede haberlo sido de otros políticos de otros países”. También recalcó que el régimen venezolano de Nicolás Maduro trabajó “cogidito de la mano” con el de Rafael Correa, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017.

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Tras la deportación de Saab a Estados Unidos, agregó el funcionario ecuatoriano, “muchos deben estar ahora nerviosos” y pendientes de “dónde esconderse”, porque “nada de esto va a quedar en impunidad”.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg (EFE)

Alex Saab aterrizó el sábado en un aeropuerto de Miami tras ser deportado por el gobierno de Venezuela. El empresario colombiano es cercano a Nicolás Maduro y durante años enfrentó acusaciones en Estados Unidos por presunto enriquecimiento ilícito mediante contratos gubernamentales y por actuar como supuesto testaferro del líder chavista.

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El caso de Saab ya había tenido repercusiones en Ecuador a través de Foglocons, una empresa fundada en Guayaquil por uno de sus socios, según un expediente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que investigó el tema en 2021.

La comisión parlamentaria estaba presidida entonces por Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial asesinado durante un mitín de campaña en 2023.

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De acuerdo con esa investigación legislativa, Foglocons obtuvo en 2011 un contrato con el gobierno venezolano para la construcción de viviendas y el material para esas obras se exportaba desde Ecuador mediante operaciones que posteriormente resultaron ser falsas.

Las transacciones se realizaron a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), un mecanismo de intercambio comercial impulsado por la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).

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Alex Saab arribó a un aeropuerto de Miami tras ser deportado de Venezuela: fue escoltado por la agentes de la DEA (@agusantonetti)

Según el expediente legislativo, este sistema permitió canalizar millonarios flujos de dinero entre Ecuador y Venezuela.

La Fiscalía ecuatoriana investigó inicialmente el caso, pero el proceso quedó anulado en 2016.

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En 2021, la entonces fiscal general Diana Salazar denunció ante la Asamblea Nacional la “impunidad” con la que transitaron los responsables de Foglocons y acusó a jueces del caso de haber favorecido esa situación.

Las declaraciones de Reimberg se conocieron después de la llegada de Saab a Estados Unidos y en medio de la expectativa sobre la información que el empresario colombiano pueda aportar a las autoridades estadounidenses en futuras investigaciones.

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(Con información de EFE)