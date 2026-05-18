Venezuela

Ecuador colaborará con Estados Unidos en las investigaciones sobre Alex Saab tras su deportación desde Venezuela

“Washington sabe que vamos a colaborar en todas las investigaciones necesarias en Ecuador sobre quienes pudieron haber participado en esos hechos durante esas fechas” afirmó el ministro del Interior, John Reimberg

Guardar
Google icon
Ecuador colaborará con Estados Unidos en las investigaciones sobre Alex Saab tras su deportación desde Venezuela (REUTERS)
Ecuador colaborará con Estados Unidos en las investigaciones sobre Alex Saab tras su deportación desde Venezuela (REUTERS)

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró el domingo que el país colaborará con Estados Unidos en las investigaciones que puedan abrirse a partir de la información que aporte el empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro del dictador Nicolás Maduro y deportado esta semana a territorio estadounidense.

Estados Unidos sabe que vamos a colaborar en todas las investigaciones necesarias en Ecuador sobre quienes pudieron haber participado en esos hechos durante esas fechas”, declaró Reimberg ante la prensa.

PUBLICIDAD

El ministro sostuvo que espera que “lo que diga (Saab) en la extradición” se traduzca en información y paquetes de inteligencia para países como Ecuador y permita avanzar en posibles investigaciones vinculadas a sus operaciones en la región.

Reimberg afirmó además que no cree que Saab haya sido testaferro “solo de quien dicen”, sino que “puede haberlo sido de otros políticos de otros países”. También recalcó que el régimen venezolano de Nicolás Maduro trabajó “cogidito de la mano” con el de Rafael Correa, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017.

PUBLICIDAD

Tras la deportación de Saab a Estados Unidos, agregó el funcionario ecuatoriano, “muchos deben estar ahora nerviosos” y pendientes de “dónde esconderse”, porque “nada de esto va a quedar en impunidad”.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg (EFE)
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg (EFE)

Alex Saab aterrizó el sábado en un aeropuerto de Miami tras ser deportado por el gobierno de Venezuela. El empresario colombiano es cercano a Nicolás Maduro y durante años enfrentó acusaciones en Estados Unidos por presunto enriquecimiento ilícito mediante contratos gubernamentales y por actuar como supuesto testaferro del líder chavista.

El caso de Saab ya había tenido repercusiones en Ecuador a través de Foglocons, una empresa fundada en Guayaquil por uno de sus socios, según un expediente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que investigó el tema en 2021.

La comisión parlamentaria estaba presidida entonces por Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial asesinado durante un mitín de campaña en 2023.

De acuerdo con esa investigación legislativa, Foglocons obtuvo en 2011 un contrato con el gobierno venezolano para la construcción de viviendas y el material para esas obras se exportaba desde Ecuador mediante operaciones que posteriormente resultaron ser falsas.

Las transacciones se realizaron a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), un mecanismo de intercambio comercial impulsado por la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).

Alex Saab arribó a un aeropuerto de Miami tras ser deportado de Venezuela: fue escoltado por la agentes de la DEA (@agusantonetti)
Alex Saab arribó a un aeropuerto de Miami tras ser deportado de Venezuela: fue escoltado por la agentes de la DEA (@agusantonetti)

Según el expediente legislativo, este sistema permitió canalizar millonarios flujos de dinero entre Ecuador y Venezuela.

La Fiscalía ecuatoriana investigó inicialmente el caso, pero el proceso quedó anulado en 2016.

En 2021, la entonces fiscal general Diana Salazar denunció ante la Asamblea Nacional la “impunidad” con la que transitaron los responsables de Foglocons y acusó a jueces del caso de haber favorecido esa situación.

Las declaraciones de Reimberg se conocieron después de la llegada de Saab a Estados Unidos y en medio de la expectativa sobre la información que el empresario colombiano pueda aportar a las autoridades estadounidenses en futuras investigaciones.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

John ReimbergEcuadorEstados UnidosVenezuelaAlex SaabNicolás MaduroRégimen de VenezuelaChavismoÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió Carmen Navas, la madre que buscó durante meses a su hijo preso político fallecido bajo custodia del chavismo en Venezuela

La mujer se convirtió en una figura visible entre los familiares de presos políticos en Venezuela tras recorrer cárceles e instituciones públicas para exigir información sobre el paradero de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, detenido por el régimen en Caracas en enero de 2025

Murió Carmen Navas, la madre que buscó durante meses a su hijo preso político fallecido bajo custodia del chavismo en Venezuela

Juan Pablo Guanipa: “Alex Saab es un criminal que hizo su fortuna a costa del hambre de los venezolanos”

El dirigente opositor venezolano sostuvo que “es una gran noticia para los venezolanos que ese delincuente enfrente la justicia” norteamericana

Juan Pablo Guanipa: “Alex Saab es un criminal que hizo su fortuna a costa del hambre de los venezolanos”

Salida negociada: internacionalista propone explotar conjuntamente el Esequibo para evitar una escalada entre Venezuela y Guyana

El conflicto por la zona en reclamación no solo se libra en el terreno diplomático y jurídico, sino también sobre una vasta riqueza petrolera y gasífera. El doctor y profesor Jesús Troconis propone un “arreglo provisional” entre ambos países y abrir una vía de entendimiento con respaldo del Derecho Internacional

Salida negociada: internacionalista propone explotar conjuntamente el Esequibo para evitar una escalada entre Venezuela y Guyana

Nancy Guerrero, directora de MSF para Sudamérica: “En América Latina la principal epidemia es la violencia”

La jefa de operaciones de la organización en la región advierte en diálogo con Infobae que las agresiones contra estructuras médicas se multiplican, que la crisis migratoria sigue grave aunque haya salido del foco mediático y que Haití atraviesa un colapso institucional que el mundo se acostumbró a ignorar

Nancy Guerrero, directora de MSF para Sudamérica: “En América Latina la principal epidemia es la violencia”

Alex Saab llegó a Estados Unidos tras ser deportado por Venezuela: fue escoltado por agentes de la DEA

Con un conjunto gris similar al utilizado por el ex dictador Nicolás Maduro tras su captura, el ex ministro de Industria y Producción arribó a un aeropuerto de Miami escoltado por las autoridades locales

Alex Saab llegó a Estados Unidos tras ser deportado por Venezuela: fue escoltado por agentes de la DEA
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Tinka del domingo 17 de mayo: todos los ganadores del último sorteo

La Tinka del domingo 17 de mayo: todos los ganadores del último sorteo

Por qué las tendencias bajistas del dólar se imponen en el corto plazo

La historia detrás del boom de la miel argentina: copó el cupo que la Unión Europea asignó al Mercosur

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 18 de mayo

El ritmo de inflación en la primera mitad de mayo: detectaron una aceleración en la segunda semana del mes

INFOBAE AMÉRICA

Amnistía Internacional afirmó que el aumento de ejecuciones en Irán en 2025 llevó la cifra mundial de penas de muerte al nivel más alto desde 1981

Amnistía Internacional afirmó que el aumento de ejecuciones en Irán en 2025 llevó la cifra mundial de penas de muerte al nivel más alto desde 1981

Expresidente panameño Martín Torrijos funda un nuevo partido para competir en las elecciones de 2029

El comercio bilateral entre Costa Rica y la Unión Europea crece más de 230% y consolida la inversión europea en la economía nacional

El Salvador registra más de 111 mil casos de diarrea y gastroenteritis en 2026

Honduras registra más de 15 mil migrantes retornados de 2026 y refuerza alianza para su atención

ENTRETENIMIENTO

Julia Louis-Dreyfus revela el incidente detrás de cámaras que sacudió “Seinfeld”

Julia Louis-Dreyfus revela el incidente detrás de cámaras que sacudió “Seinfeld”

La rutina facial insólita que ayuda a Tom Cruise a verse más joven

Un actor de “Lost” se sinceró sobre el polémico final de la serie 16 años después

El director Simon McQuoid reveló cómo fue el proceso para crear a Baraka, uno de los personajes más destacados de “Mortal Kombat II”

Actores jóvenes y franquicia renovada: los candidatos favoritos para suceder a Daniel Craig como 007