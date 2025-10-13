Venezuela

Denuncian la falta de una investigación independiente sobre la muerte del exministro venezolano Raúl Isaías Baduel

A cuatro años del fallecimiento de quien fuera titular de la cartera de Defensa, organizaciones civiles insisten en que fue consecuencia de torturas, negligencia médica y persecución política

Guardar
El general en Jefe del
El general en Jefe del Ejército Raúl Isaías.

La ONG venezolana Provea denunció este domingo que “aún no hay investigación independiente” sobre la muerte del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel bajo custodia del Estado, cuatro años después del fallecimiento.

“Aún no hay investigación independiente sobre la muerte de Raúl Isaías Baduel, un exministro de (Hugo) Chávez que luego fue castigado como preso político por años, víctima de una cirugía clandestina contra su voluntad y su familia”, señaló en X la organización no gubernamental.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió “justicia para Raúl”, quien, aseguró, fue “víctima del patrón de persecución a la disidencia, torturas, tratos crueles e inhumanos, y la negligencia médica que sufrió en prisión”.

Baduel, según su familia, falleció “en una celda del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), diez meses después de una operación hecha en un quirófano improvisado, sin la atención médica necesaria”.

El General en Jefe Raúl
El General en Jefe Raúl Isaías Baduel fue muy cercano a Hugo Chávez

“Fue ministro de la Defensa, un hombre de principios, un militar que creyó en la Constitución, en la soberanía y en el respeto a la vida, pero cuando se negó a apoyar la reforma constitucional de 2007, su voz disidente se convirtió en su condena”, afirma la familia, que asegura también que “fue aislado, incomunicado, humillado y torturado”.

En X, la activista Andreína Baduel, hija del militar, denunció este domingo que “la persecución” contra su familia “no ha cesado”.

Josnars Adolfo Baduel, hijo también del exministro, está detenido desde 2020.

“Pero no han logrado quebrarnos, porque ser Baduel no es un delito, es tener el valor de defender la verdad, aunque duela. Hoy recordamos su vida, denunciamos su muerte y seguimos exigiendo justicia por todos los presos políticos que siguen padeciendo la misma tortura que lo mató“, agregó la activista.

Fotografía tomada el pasado 11
Fotografía tomada el pasado 11 de febrero en la que se registró a Andreina Baduel (c), hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel -quien murió en 2021 en la cárcel tras 12 años detenido- y hermana de Josnars Adolfo Baduel, arrestado desde 2020, al reclamar la libertad y visitas para su hermano, frente a la entrada principal del edificio de la Defensoria del Pueblo, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Raúl Isaías Baduel, quien fue aliado del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013), fue considerado como el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002.

Posteriormente, se pronunció contra la propuesta de reforma constitucional de Chávez.

En 2009, fue arrestado e inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta que concluyera su condena. En 2015, se le otorgó libertad condicional, bajo unas premisas que, según la Justicia venezolana, incumplió, por lo que volvió a la cárcel en 2017, año en el que debería haber finalizado su pena.

Luego, le fueron imputados nuevos delitos, entre ellos contra la integridad de la nación y la independencia, lo que llevó a que su detención se prolongara de manera indefinida.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

ProveaONGVenezuelaRaúl Isaías Baduel

Últimas Noticias

Colombia gestiona ayuda para 40 ciudadanos detenidos en Venezuela

Autoridades colombianas iniciaron acciones para asistir a connacionales privados de libertad en cárceles chavistas, tras denuncias de familiares sobre presuntas violaciones a derechos humanos

Colombia gestiona ayuda para 40

La reconstrucción del contrato social en Venezuela (parte 2)

Hay que copiar a Jefferson, como en 1958, para que vuelva a reinar en el país una democracia estable y dotada de las herramientas para el alcance del bienestar colectivo

La reconstrucción del contrato social

El dictador Maduro volvió a descalificar a María Corina Machado pero evitó mencionar su Nobel de la Paz

El mandatario chavista arremetió contra la líder opositora en un acto oficial, la llamó “bruja demoníaca” y usó el aniversario de la Resistencia Indígena para lanzar nuevas amenazas en medio de las tensiones con Estados Unidos

El dictador Maduro volvió a

Un especialista explica por qué el Derecho Internacional avala la intervención militar de EEUU contra el narcoterrorismo en el Caribe

El profesor Jesús Eduardo Troconis Heredia analiza el papel de las fuerzas navales estadounidenses y la reacción del régimen. El trasfondo de la lucha contra el crimen y la disputa por la legalidad internacional

Un especialista explica por qué

María Corina Machado convocó a una “oración mundial” por la liberación de los presos políticos en Venezuela

Diversas organizaciones respaldaron el llamado de la líder opositora a realizar rezos en favor de la excarcelación de los detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. La Conferencia Episcopal urge medidas de gracia a una semana de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

María Corina Machado convocó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Precio del dólar en México

Precio del dólar en México se cae ante incertidumbre en EEUU y titubeos de Trump ante China

El polémico ‘chollo’ de la hermana de Sofía de Suecia: mudanza a una residencia real con alquiler a precio imbatible

El Congreso que viene después del 26 de octubre: los tres escenarios y la única certeza para Javier Milei

SpaceX y el mayor desafío de Starship: cómo será el vuelo de prueba que puede cambiar la exploración espacial

Javier Milei: “Nos van a salir dólares por las orejas”

INFOBAE AMÉRICA
Colombia gestiona ayuda para 40

Colombia gestiona ayuda para 40 ciudadanos detenidos en Venezuela

El británico Luke Browning sustituirá a Sainz en Williams en los Libres 1 del GP de Estados Unidos

Museo Naval limpia en "tiempo récord" el cuadro atacado por Futuro Vegetal: "Hay que restaurar todo y es muy costoso"

Israel acusa a Hamás de violar el acuerdo con la entrega de solo cuatro cadáveres y amenaza con "responder"

La Justicia austriaca rechaza excarcelar al 'monstruo de Amstetten' pese a su avanzada edad

ENTRETENIMIENTO

Victoria Beckham explicó por qué

Victoria Beckham explicó por qué se quitó los implantes mamarios y cómo cambió su vida

Joe Keery reflexionó sobre el final de Stranger Things: “Creo que terminó perfecto. Estoy muy satisfecho”

Así fueron los problemas de salud que marcaron a Diane Keaton: “Es parte de mi vida”

Nicole Kidman y los rumores de una fiesta de divorcio tras su separación de Keith Urban: “Quieren que vuelva a ilusionarse”

“Limpia”, el drama psicológico que conquista Netflix