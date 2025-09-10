El Foro Penal denunció que en Venezuela hay 823 presos políticos, incluidas 100 mujeres

Una marcha por los presos políticos en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

La organización no gubernamental Foro Penal reportó este martes que en Venezuela hay 823 personas detenidas con fines políticos, entre ellas 100 mujeres.

De acuerdo con un informe publicado en su cuenta de X, con fecha de corte al 8 de septiembre, la ONG señaló que desde finales de agosto se sumaron siete nuevas detenciones al registro, que entonces contabilizaba 816 privados de libertad con fines políticos.

El informe detalla que 653 de los presos políticos son civiles y 170 son militares. Además, precisa que cuatro de los arrestados son adolescentes y el resto adultos.

El mensaje del Foro Penal en X

Foro Penal también indicó, sin mayores detalles, que 91 de las personas detenidas tienen nacionalidad extranjera.

El mayor número de estas detenciones se registró tras las elecciones presidenciales de julio del año pasado, cuando el ente electoral, controlado por el chavismo, declaró ganador a Nicolás Maduro, pese a las denuncias de fraude formularlas por la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Desde 2014, Foro Penal documentó 18.486 casos de “detenciones políticas” en el país.

El detalle de los presos políticos en Venezuela (Foro Penal)

Voluntad Popular exigió conocer el sitio de reclusión de su activista José Riera

Por su parte, el partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) exigió este martes saber el sitio de reclusión de su activista José Riera, quien, según dijo, fue detenido hace 45 días, pero las autoridades no han informado sobre su paradero.

VP indicó que los familiares de Riera han acudido a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo y también visitado lugares de detención, pero, agregó, la respuesta “siempre ha sido la misma: silencio”.

José Riera

“No hay registro de su detención, no informan de su paradero y, lo más doloroso, no sabemos si José está con vida”, alertó la formación opositora.

A su juicio, el régimen de Nicolás Maduro “utiliza la desaparición forzada como mecanismo de persecución y castigo”.

“Nicolás Maduro y su aparato represivo son los responsables de este crimen de lesa humanidad y de lo que pueda ocurrirle a él”, expresó.

Voluntad Popular exigió saber el sitio de reclusión de su activista José Riera

El partido opositor exigió al Gobierno que “libere inmediatamente” a Riera y que “cese la práctica sistemática de desaparecer y encarcelar a los venezolanos cuyo único ‘delito’ es pensar distinto”.

“No descansaremos hasta que José aparezca, hasta que todos nuestros hermanos estén libres y hasta que recuperemos la democracia”, manifestó la agrupación.