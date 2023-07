Nueva maniobra de la dictadura chavista contra las elecciones en Venezuela: le retiró el pasaporte al opositor Freddy Superlano

Freddy Superlano, precandidato opositor a la presidencia de Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

En un nuevo obstáculo para la oposición de cara a las elecciones presidenciales del próximo año en Venezuela, la dictadura chavista le retiró su pasaporte al ex diputado Freddy Superlano, candidato a las primarias opositoras del 22 de octubre, que definirán al abanderado que competirá contra el chavismo en las presidenciales de 2024, según confirmó este jueves a la agencia de noticias EFE su partido, Voluntad Popular (VP).

La formación explicó que el político, uno de los 13 que busca hacerse con la candidatura presidencial de coalición, se encuentra en Colombia, a donde ingresó luego de ser despojado de su documento de viaje en el puente internacional Atanasio Girardot -conocido como “Tienditas”-, que conecta a ambas naciones.

VP denunció el hecho a través de Twitter, donde explicó que el argumento de las autoridades fue que el pasaporte presentaba “ciertas inconsistencias”, algo descartado por el partido, que asegura que el documento es “absolutamente legal” y fue emitido por la autoridad estatal competente, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

“Por esas supuestas ‘inconsistencias’, el mismo Saime que le otorgó el pasaporte le extiende (a Superlano) una citación a su nombre para este 27 de julio en Caracas”, indicó la organización tras denunciar que esta medida “atenta contra el derecho a la identidad” del candidato.

“Es un absurdo. Es una trampa orquestada por el régimen para tratar de detener a un venezolano dispuesto a luchar por Venezuela”, agregó.

La dictadura de Maduro continúa poniendo obstáculos para el libre proceso electoral en Venezuela (Foto AP/Ariana Cubillos)

Pese a estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, como otros candidatos, Superlano competirá en octubre en las internas de la oposición, unos comicios que ha pedido defender de “amenazas” como la posibilidad de que el Tribunal Supremo suspenda el proceso.

La inhabilitación no le impide participar en las primarias, por tratarse de un asunto al margen del Estado venezolano, pero sí lo bloquea para inscribirse como candidato a las presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) o a cualquier otro cargo de elección popular.

El ex diputado ganó la Gobernación del estado Barinas, considerado un bastión del chavismo, en 2021, pero no pudo asumir el cargo, pues las autoridades anunciaron que estaba inhabilitado luego de que resultó elegido, tras inscribirse, sin problemas, ante el poder electoral, algo que levantó todo tipo de críticas, ya que la inhabilitación no permite postularse a ningunos comicios.

Pese a las trabas que viene poniendo la dictadura de Maduro, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CNP) de Venezuela, Jesús María Casal, aseguró este jueves que el proceso para las internas opositoras se mantiene activo tras denuncias de “conspiraciones” en contra.

“Seguimos adelante en nuestro compromiso de realizar la elección primaria”, afirmó el jurista, horas después de que algunos candidatos llamaran a defender los comicios de octubre ante supuestos complots para frenarlos, luego de que se conociera, la noche del miércoles, la renuncia de la vicepresidenta de la CNP, María Carolina Uzcátegui.

Las elecciones presidenciales en Venezuela se celebrarán el próximo año (EFE/Miguel Gutiérrez)

La segunda al mando de las primarias dejó su cargo al considerar que no están dadas las condiciones “técnicas y logísticas” para que el proceso “sea una consulta amplia y al alcance de la mayoría de los venezolanos, independientemente de su estrato social”.

En una carta pública, Uzcátegui dijo que no existen las garantías necesarias, con el proceso de voto manual, “para que los resultados que se desprendan de esta consulta sean un fiel reflejo de la voluntad de los venezolanos”.

Además, aseguró que la cantidad de centros de votación fijada como meta “no ha podido ser alcanzada”, y que no se cuenta con las “capacidades necesarias” para atender a los votantes en el exterior.

Por ello, Casal convocó hoy “a los demás integrantes” de la CNP a una reunión “para tramitar la renuncia” y “designar a quien la sustituirá en sus funciones”.

En las últimas horas, varios candidatos a los comicios de octubre han alertado sobre nuevas amenazas contra las primarias, por lo que creen necesario cerrar filas en torno a este proceso en el que participarán 13 políticos, entre ellos la ex diputada María Corina Machado y el ex gobernador Henrique Capriles.

(Con información de EFE)

