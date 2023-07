Debate en Venezuela: los opositores siguen divididos sobre cómo lidiar con las inhabilitaciones que impulsa el chavismo

Ocho precandidatos de la oposición venezolana participaron de un debate en la Universidad Carlos Andrés Bello, en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Ocho candidatos a las primarias opositoras de Venezuela participaron este miércoles en un debate en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en el que presentaron sus propuestas de campaña.

En este contexto, los opositores se mostraron divididos ante la idea de establecer una línea sucesora para definir la candidatura presidencial, en caso de que gane las internas uno de los políticos inhabilitados para ejercer cargos públicos por dictamen de la Contraloría.

En la actividad participaron los ex diputados María Corina Machado, Carlos Prosperi, Freddy Superlano, Tamara Adrián y Delsa Solórzano, así como los ex gobernadores Andrés Velásquez y César Pérez Vivas y el ex presidente del ente electoral Andrés Caleca.

Delsa Solorzano (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Respecto de la resolución de la candiatura, Solórzano reiteró la propuesta de la sucesión: “Que se establezca un orden de sucesión, no porque no podamos defender nuestro derecho (...), sino porque hay que articular dentro de las fuerzas democráticas. El objetivo es sacar al régimen de (el presidente Nicolás) Maduro”, dijo la abogada, sin dejar de considerar las inhabilitaciones como medidas “inconstitucionales” por las que culpó al Gobierno.

En este sentido, llamó a seguir el ejemplo del estado Barinas, un bastión del chavismo que en 2021, cuya gobernación ganó la oposición en las elecciones regionales, tras lo cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que el vencedor, Freddy Superlano, no podría asumir el cargo por estar inhabilitado, por lo que deberían repetirse esos comicios.

Para ese segundo llamado a las urnas, la oposición intentó postular a otras personas y la Contraloría notificó que estaban inhabilitadas hasta que el antichavismo encontró a un dirigente que fue admitido como candidato y que posteriormente triunfó en esa región por un amplio margen.

Freddy Superlano (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

“Hay que seguir ese ejemplo”, insistió hoy Solórzano, tras señalar que en octubre la oposición elegirá a un líder y no a un caudillo, por lo que debería mantenerse abierta la negociación para la sucesión de la candidatura presidencial.

Al respecto, la exdiputada María Corina Machado, que lidera las encuestas para las primarias, rechazó la idea de la sucesión y, en cambio, ratificó que participa en esta contienda para “hacer respetar el compromiso” expresado por la mayoría en esas votaciones.

“Aquí no cabe hablar de sucesiones (...) que elija la gente y no que el régimen imponga a quien quiera de contrincante, lo que viene es duro y serán muchas las barreras y una por una las vamos a derrotar (...) no podemos jugar con las reglas de la tiranía, sino hacer valer las reglas de la ciudadanía y la libertad”, subrayó.

Machado fue secundada por el ex gobernador Andrés Velásquez, quien ve “inaceptable” que la oposición “claudique” ante las inhabilitaciones y permita a Maduro “decidir” quién será el candidato antichavista en las presidenciales de 2024.

María Corina Machado (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Asimismo, Superlano, también aspirante en las primarias, auguró que el 22 de octubre se escogerá a un líder que deberá “tomar decisiones en los momentos más difíciles” que se avecinan, y que es necesario que esa persona “no se doblegue” y “que esté dispuesto a llevar esta lucha hasta sus últimas consecuencias”.

El exgobernador Henrique Capriles, que prefirió no participar en el debate, llamó el lunes a sus contendientes a una programar reunión para analizar estrategias de cara a 2024, en vista de las inhabilitaciones y de la solicitud de suspensión de las primarias -presentada por el precandidato presidencial independiente Luis Ratti- que el TSJ admitió para estudio.

Desarrollo económico

Caleca aseguró que “el ambiente de libertad plena, de democracia plena” será lo único que permitirá “que el país vuelva a encaminarse hacía el desarrollo”.

Por su parte, Machado propuso una “estabilización expansiva de la economía” a través de la apertura a los mercados internacionales, la privatización y el respeto a la propiedad privada.

Con Machado coincidió Solorzano, quien afirmó que “no hay posibilidad de desarrollo económico en dictadura” ni bajo el sistema socialista instaurado desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y la posterior administración de Nicolás Maduro.

Machado dedicó el comienzo de su intervención a los jóvenes, a quienes llamó a confiar en que “esta vez sí” sacarán del poder a Maduro, tras lo cual, auguró, vendrá un Gobierno de “orden, plata y familia”, que incluye privatizaciones de empresas “arruinadas”, entre las que mencionó a la estatal petrolera Pdvsa.

Pérez Vivas y Velásquez remarcaron la necesidad de mejorar los salarios y pensiones como una prioridad en la política económica, mientras que Prósperi propuso la inversión en ciencia y tecnología como un mecanismo para llevar Venezuela “al primer mundo”.

Entretanto, Adrián y Superlano plantearon las reformas estructurales como una prioridad para alcanzar el desarrollo económico productivo.

“Desarrollo con inclusión, que haya el máximo desarrollo económico con la máxima inclusión social, que nadie sea dejado atrás”, expuso Adrián como una de sus ideas principales.

“Quieren hacernos creer que estamos perdidos antes de dar la pelea, y la pelea es peleando. Tenemos la fuerza y la estamos convirtiendo en una legión invencible”, agregó Machado, quien fue inhabilitada a ejercer cargos públicos por la justicia del régimen. Sin embargo, la líder de Vente Venezuela (VV) afirmó que seguirá adelante con su candidatura.

“No podemos jugar con las reglas de la tiranía sino hacer valer las reglas de la ciudadanía y la libertad”, aseguró la ex diputada, favorita en las encuestas opositoras, un día después de que Henrique Capriles afirmara que hay que jugar con las reglas de la dictadura.

Henrique Capriles fue el gran ausente en el debate (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Durante su intervención sostuvo que el país enfrenta a “una tiranía criminal, que ha saqueado al país”, y recordó los vínculos de la dictadura de Maduro con “regímenes como Rusia, China e Irán, el terrorismo islámico, la guerrilla y el narcotráfico”.

“Son 24 años y duele mucho. El daño que nos hicieron es brutal, pero el aprendizaje es enorme. Sabemos lo que enfrentamos”, apuntó.

Entre los grandes ausentes en este debate estuvo el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles, quien este lunes criticó que los opositores se queden “atrapados en un debate” interno, mientras los venezolanos esperan que los líderes del antichavismo planteen “una alternativa” y unidad.

Por su parte, los candidatos César Almeida, Gloria Pinho y Luis Farías aseguraron que no fueron invitados.

(Con información de EFE)

