Hace 10 años: esto pasaba el 25 de julio

La presidenta Cristina Kirchner anunció que el billete de 100 llevaría la imagen de Eva Perón y presentó el diseño.

Al día siguiente se cumplían 60 años de la muerte de Eva Perón y la presidenta anunció un homenaje previo a los actos: el billete de $100 dejaría de tener la cara de Julio Roca para llevar la imagen de la segunda esposa de Juan Perón. La idea original había sido una edición limitada por el aniversario. Pero aquel miércoles Cristina Kirchner dijo: “Voy a pedir que las autoridades monetarias del Ministerio de Economía puedan arbitrar todas las medidas legales y operativas para que éste sea el nuevo billete de $100”.

El Zorro tucumano, que había hecho la campaña militar más agresiva contra las poblaciones indígenas para quitarles las tierras, sería desplazado por la primera mujer que aparecería en un billete argentino. “Si tenemos que hacer honor al género, quién mejor que Eva Perón”, opinó Kirchner.

El tema de la impresión de billetes era todavía sensible, por la investigación sobre el misterioso levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica, su resurrección con fondos de la igualmente misteriosa compañía The Old Fund, sus contratos con el estado por la impresión de billetes y el papel que podría haber jugado el vicepresidente, Amado Boudou. Pero Eva Perón parecía estar más allá de esas cosas.

La imagen había partido de un boceto de la década de 1950, realizado entre su muerte y el golpe de 1955, cuando quedó archivado y perdido. El artisga Roger Pfund y el grabador Sergio Pilosio habían trabajado sobre aquella idea y ahora una primera partida de 20 millones de billetes comenzaría a circular en breve.

Entre los asistentes vip a la presentación del billete en la Casa Rosada, Antonio Caló se destacaba en la primera fila. Saludó uno por uno a los ministros y recibió un guiño de la presidenta: “¿Dónde te metiste?”, le preguntó, en alusión al encuentro con el antimoyanismo de días atrás, que el metalúrgico se había perdido. Caló sonaba como el candidato a secretario general de la CGT que reuniría a los tres bloques opositores a Hugo Moyano.

Sin embargo, al día siguiente la presidenta quedaría desilusionada por una declaración del sindicalista: “Voy a ser franco conmigo: nunca le creí al Indec. No le creo a este Indec, pero tampoco le creí al Indec cuando estaba la [Resolución] 1050 y por la inflación se quedaban con la casa de los trabajadores”. Caló agregó que desde su punto de vista la inflación anual llegaría “al 23% o 24%”, un número demasiado parecido al que había estimado Moyano en su enfrentamiento con la presidenta.

Pero sobre todo la mención de la 1050, emitida durante la dictadura, podría haber herido los sentimientos de Kirchner: sus enemigos políticos sostenían que ella y su esposo se habían beneficiado económicamente de los desahucios en aquel famoso caso de especulación inmobiliaria.

Días antes el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, había aumentado las tarifas de electricidad en un 28% con retroactividad al 1 de julio: si bien su nombre no se pronunció, parecía sobrevolar la sala donde Julio de Vido, el ministro de Planificación, cuando advirtió que se retirarán los subsidios a aquellas provincias que “en su total autonomía decidan redefinir las políticas tarifarias de sus distribuidoras eléctricas”. La pelea entre el gobierno y Scioli, que había llegado a extremos durante la crisis del medio aguinaldo en la provincia de Buenos Aires, parecía no terminar nunca.

“Es una cuestión de justicia o equidad: si no les descontáramos los subsidios a la generación eléctrica en la misma proporción de los aumentos, estaríamos discriminando a aquellas administraciones que apoyan las políticas de inclusión y competitividad que lleva adelante el gobierno”, argumentó De Vido. “Quienes avanzan en ese sentido se apartan claramente de los ejes liminares en materia energética”.

Debía ser un error en los datos, pensó Son Nghiem, analista de la NASA que estudiaba imágenes de Groenlandia tomadas por el satélite Oceansat-2. El 8 de julio la capa superficial de hielo estaba intacta; el 12, aparecía casi totalmente derretida.

Pero no, no era un error. Era el cambio climático: en sólo cuatro días se habían perdido los hielos generados durante el último año en Groenlandia. Datos de otros dos satélites, Terra y Aqua, mostraban lo mismo.

En el verano boreal, la isla había sufrido una ola de calor; sin embargo, no era la primera vez que eso sucedía, y en general la pérdida no superaba el 40% de la superficie de hielos recientes. “Incluso el área que rodea la estación Summit, en el centro de Groenlandia y a 3.000 metros sobre el nivel del mar, mostró signos de derretimiento”, detalló el comunicado de la NASA. “No había sucedido una licuación tan pronunciada desde 1889”.

Hugo Chávez, en campaña por su reelección, lo anunció en un acto: “Hace apenas unos días, la inefable Corte Interamericana de Derechos Humanos ha vuelto a atropellar a Venezuela, al derecho internacional y a ofender la dignidad de todo el pueblo venezolano”. En consecuencia, agregó, “Venezuela se retira de esta corte por dignidad, y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos”.

El tribunal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, había fallado contra su gobierno por “la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes” en el caso de Raúl José Díaz Peña, detenido por los atentados de 2003 en Caracas y condenado a nueve años de prisión, donde pasó cuatro años en condiciones horrorosas. Al recibir la libertad condicional, huyó del país, pidió asilo político en Estados Unidos y denunció su caso a la CIDH.

“Esto ya es una decisión de Estado”, anunció Nicolás Maduro, entonces canciller. “Vamos a su implementación, a su explicación de las distintas instancias tanto en el Consejo Permanente de la OEA como de los gobiernos amigos de América latina y el Caribe y del mundo”.

El hábito del secreto en la política norcoreana admitió una excepción para contar que Kim Jong-un había visitado un parque de diversiones “con su esposa, la camarada Ro Sol-ju”, anunció la televisión. Kim había aparecido ya en dos ocasiones con Ro, pero sin identificarla, lo cual había encendido especulaciones de todo tipo en el mundo. La formalización tuvo el mismo efecto, sólo que en lugar de preguntar si era su hermana o su amante, los rumores suponían que apelaba a un estilo “más occidental” que su padre y su abuelo.

Al otro lado de la frontera china, un matrimonio era menos feliz: Gu Kailai, esposa del ex gobernante de Chongqing, Bo Xilai, caído en desgracia meses antes, era acusada de haber envenenado al empresario británico Neil Heywood. La muerte de Heywood en un hotel de la ciudad todavía al mando de Bo, en noviembre de 2011, había sido considerada un ataque cardíaco. Pero el jefe de policía había denunciado a Gu, lo cual terminó con la explulsión de Bo del Politburó del Partido Comunista.

Según la denuncia, Gu había discutido con Heywood por la comisión que el empresario cobraría por sacar del país una suma indeterminada de dinero del matrimonio. Con ayuda de un empleado, Zhang Xiaojun, también procesado por homicidio, había envenenado al inglés.

La prensa especializada hizo otros análisis. Dado que Bo estaba a punto de ingresar al Comité Permanente del Politburó, el cénit partidario y de gobierno, y su perspectiva radicalizada —era hijo de un dirigente muy cercano a Mao Tsé Tung— no contaba con el aval de reformistas como el primer ministro, Wen Jiabao, había muchos interesados en neutralizarlo. El caso, que parecía resuelto de antemano según el comunicado oficial —“Los hechos del crimen de los dos acusados están claros y las evidencias son irrefutables y sólidas”—, había aparecido más que oportunamente.





