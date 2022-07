Hace 10 años: esto pasaba el 3 de julio

En busca de soluciones a la crisis de los aguinaldos en la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli paralizó la obra pública.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlía, lo había advertido el día anterior: “Adecuándonos a nuestra realidad, vamos a tomar medidas. Vamos a hacer un trabajo muy pormenorizado del gasto, medidas de restricción para tratar de reducir la brecha un poco. La obra pública es uno de los elementos que lamentablemente se va a tender a retraer”. Y martes hizo el anuncio oficial: “Se llevará adelante únicamente la obra pública que tenga financiamiento asegurado. No vamos a encarar obras que no podamos pagar. No hay financiamiento internacional ni nacional”.

A un día del paro de trabajadores estatales por el fraccionamiento del aguinaldo en cuotas, el gobierno de Daniel Scioli paralizaba la obra pública en la provincia de Buenos Aires. Reparaciones de escuelas, ampliaciones de la red cloacal, caminos nuevos: todo eso tendría que esperar. Y además se causaría “un impacto negativo” en la economía provincial, que como subrayó Arlía “es determinante” en la del país. “Si a la provincia de Buenos Aires le va mal, no hay forma de que al país le vaya bien”.

Pero las tensiones entre la Casa Rosada y Scioli, que había manifestado su deseo de ser candidato a la presidencia en 2015, estaban más allá de esas indirectas.

Luego de un piquete cerca del yacimiento Cerro Dragón, en las rutas 3 y 26, la conciliación obligatoria reabrió las negociaciones. (NA)

Una orden judicial dispuso el fin del piquete cerca del yacimiento Cerro Dragón, en las rutas 3 y 26, por un grupo de trabajadores que días antes habían tomado la planta para reclamar por reincorporaciones y salarios a Pan American Energy. El grupo, disidente de la Uocra y sin personería gremial, había acordado la salida del lugar, que quedó con mucho daño; pero pronto las negociaciones con la empresa se estancaron y la protesta se instaló en las rutas.

Mientras 150 policías se preparaban a desalojar a Los Dragones, como se los llamaba, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, ordenó la conciliación obligatoria y reabrió el diálogo. Las demoras en la distribución de gas se hacían notar en las localidades de la cordillera, y había ola polar en el país entero.

La Cámara del Crimen rechazó el recurso que Mauricio Macri había presentado para quedar sobreseído en la causa de la ex Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), así que el jefe de Gobierno porteño seguiría procesado por malos tratos a las personas sin techo en las calles de Buenos Aires. Macri también fue acusado de incumplimiento por los vendedores ambulantes que habían aceptado salir de las calles Perú y Florida y se habían trasladado a la plaza Roberto Arlt: “No viene nadie. Dijeron que iban a traer a los turistas en el colectivo que recorre la ciudad y jamás pasó. Tampoco tenemos agua potable ni luces en los puestos”, declararon.

La Cámara del Crimen rechazó el pedido de sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa UCEP.

En los tribunales de San Juan, las empresas que trabajaban con Barrick Gold habían logrado que se suspendiera la aplicación de seis artículos de la ley sobre límites a la minería contaminante, conocida como Ley de Glaciares. Así se había eximido de controles la extracción de oro y plata a cielo abierto en las localidades de Veladero y Pascua Lama. Pero aquel martes la Corte Suprema falló contra Barrick: los dos emprendimientos deberían pasar por auditorías de impacto ambiental.

Ricardo Fort, que había comenzado su programa Fort Night Show, pasó de las secciones de espectáculos de los medios a las de economía: fue procesado por evasión del impuesto a las Ganancias en 2008. Fort debió pagar $520.000 y enmendar su declaración de bienes, ya que faltaban los vehículos y las motos que mostraba a sus fans.

También Anderson Cooper quedó fuera de su medio habitual: el presentador de CNN apareció en las publicaciones de chismes de los Estados Unidos. Había enviado una carta a The Daily Beast para que lo dejaran en paz con su vida privada. “Soy gay, siempre lo he sido, siempre lo seré, y no podría sentirme más feliz, cómodo y orgulloso”, dijo. “En un mundo ideal, esto no deberia importarle a nadie”.

Ricardo Fort, que acababa de estrenar un programa, fue procesado por evasión impositiva.

El triunfo de la posición de Italia y España sobre la de Alemania en la discusión de la crisis financiera había logrado que los fondos de rescate de la Unión Europea acudieran directamente, sin pasar por los estados, a los bancos en problemas. Pero a su regreso a Bonn, la canciller Angela Merkel se encontró con que Horst Seehofer, líder de Unión Social Demócrata (CSU) y un aliado mportante de su gobierno, le pasaba la primera factura: “Va a llegar un momento en el que no podremos decir más que sí”, la criticó. “Los mercados financieros podrían dudar de que Alemania soporte todo esto”.

Al mismo tiempo en las islas británicas, Robert Diamond renunciaba como director ejecutivo de Barclays luego de que el banco pagara más de USD 400 millones de multa por manipulación de la tasa de interés interbancaria Libor entre 2005 y 2009. Pocas horas antes de que Diamond hablara ante el Parlamento, su salida intentaba frenar la caída de las acciones de Barclays, que había llegado al 15 por ciento.

Cerca de The City, en Wimbledon, Juan Martín del Potro perdió ante David Ferrer en los octavos de final. Era el último argentino que quedaba en el torneo y había sido muy celebrado por su juego, sobre todo por haberlo recuperado luego de una lesión compleja.

En los octavos de finales y contra David Ferrer, Juan Martín del Potro quedó eliminado en Wimbledon.

