Hace 10 años: esto pasaba el 6 de junio

La presidenta transfirió el área de Transporte, por decreto, de la influencia de Julio de Vido y la pasó a Florencio Randazzo.

Desde la tragedia de Once, el accidente ferroviario que dejó 51 muertos y casi 800 heridos, la imagen del gobierno nacional sufría por la investigación no sólo de la concesionaria TBA sino también de los funcionarios encargados de supervisar el buen funcionamiento de las cosas. La oposición además presionaba porque el rubro de transporte recibía subsidios por más de $20.000. El miércoles empezó con movimientos sísmicos al respecto.

La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, firmó un decreto para pasar la secretaría de Transporte del Ministerio de Planeamiento, dirigido Julio de Vido, al Ministerio del Interior, en manos de Florencio Randazzo. El argumento oficial fue la voluntad de “rediseñar el Estado” para que “cada una de las áreas sea más eficiente”.

De Vido es hoy un diputado nacional suspendido por su procesamiento en distintas causas, como Skanska, Sueños Compartidos, Odebrecht y la mina de carbón de Río Turbio, y fue condenado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia de Once, pero la apelación está en la Corte Suprema. Encabeza un nuevo espacio político, Encuentro Patriótico, con Milagro Sala y Fernando Esteche. Por ahora el grupo no ha hablado de candidaturas ni alianzas electorales, pero lo más suave que De Vido ha dicho sobre el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner es “No me considero oficialista del Frente de Todos de ninguna manera”.

Mientras Randazzo recibía un evidente respaldo en la fusión de la secretaría con su ministerio, que pasó a llamarse Interior y Transporte, figuras del Movimiento Evita, La Cámpora y Nuevo Encuentro protestaban contra la policía bonaerense, es decir, contra el gobernador oficialista Daniel Scioli.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, dos protagonistas de la semana. (NA)

“Se ha perdido el rumbo en el manejo de la seguridad en la provincia”, dijo el diputado provincial Chino Navaro en el acto frente a los tribunales de Lomas de Zamora. “Esta política fracasó. La policía no nos defiende de los ladrones y, cuando interviene, mata a nuestros pibes”. Aludía al asesinato, un mes atrás, de un joven futbolista, Lautaro Bugatto, cuando un policía le disparó, presuntamente para evitar que a su hija le robaran un ciclomotor.

Se acercaba la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Río+20, y un informe de la ONU anticipó que el planeta sufría “cambios sin precedentes en la historia de la humanidad” por el calentamiento global.

El informe GEO-5, obra del programa para el medio ambiente de la ONU, sintetizó: cada vez parece más difícil limitar la suba de temperaturas a dos grados en el siglo XXI; la acidez de los océanos no deja de aumentar; la pérdida de la biodiversidad no había sido tan veloz desde la extinción de los dinosaurios. Unos 600 expertos colaboraron en el documento.

Aquel 6 de junio Henrique Capriles renunció a la gobernación del estado venezolano de Miranda para ser el candidato presidencial que la Mesa de la Unidad Democrática opondría a Hugo Chávez en las elecciones del 7 de octubre. “Le cumplimos a Miranda y logramos unir a un pueblo”, dijo. Cuatro días más tarde una multitud lo acompañó en Caracas a completar su registro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en una muestra de la polarización de la sociedad venezolana.

Henrique Capriles renunció a la gobernación de Miranda para enfrentar a Hugo Chávez en las presidenciales de octubre. (DPA)

El resultado sería de 55,07% para Chávez y 44,3% para Capriles, quien aceptó el resultado a diferencia de lo que haría al año siguiente, cuando compitiera contra Nicolás Maduro luego de la muerte de Chávez: pidió recuento de votos —y hubo una crisis política— porque la diferencia que lo separó de Maduro fue del 1,49% solamente.

Si los rumores eran ciertos, una nueva masacre en Siria sería la cuarta en dos semanas. Los observadores de la ONU no habían podido acceder al lugar y la información no había sido corroborada, pero en pocos días se confirmaría. En el pueblo de Mazraat al-Qabeer, en la provincia de Hama, 78 civiles murieron aquel miércoles, la mitad de ellos mujeres y niños. La Shabiha, el grupo paramilitar que apoyaba al partido Baaz oficialista, entró en la localidad rural y mató, entre otros, a 35 miembros de la misma familia.

El trío informal de jazz que formaban el pianista Chick Corea, el bajista Stanley Clarke y el percusionista Lenny White se presentaba en Buenos Aires a la noche, y poco antes la cantante Estela Raval, aquella de los Cinco Latinos, moría a los 77 años.

A los 77 años murió la gran estrella de la canción melódica Estela Raval. (DyN)

En el Reino Unido, el Museo de Arqueología de Londres anunciaba que se habían encontrado los restos del teatro The Curtain, inaugurado en 1577, donde William Shakespeare estrenó Romeo y Julieta. A tres metros de profundidad y con los muros de la galería en buen estado de conservación, estaba en la misma zona que The Teatre, el barrio de Shoreditch.

Al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, el escritor Philip Roth agradecía el premio Príncipe de Asturias que acababan de concederle, algo que lo emocionó aunque quizá no tanto como el Nobel, que nunca recibió y en los últimos años de su vida esperó obsesivamente. Y la organización Internet Society terminó con los temores de que el crecimiento de la red hiciera que se agotara la cantidad posible de direcciones IP: anunció que ese día las Big Tech habían cambiado sus protocolos de conexión a IPCv4 e IPCv6, con un potencial inconmensurable de nuevas direcciones posibles.

