Hace 10 años: esto pasaba el 18 de mayo

El 18 de mayo de 2012 se conocían nuevos indicios sobre la vinculación del entonces vicepresidente Amado Boudou con lo que sería el Caso Ciccone.

Fue un viernes típico de otoño en la ciudad de Buenos Aires: la temperatura era amable, aunque un poco húmeda. Los 17ºC del promedio diario fueron el único consuelo para los usuarios del transporte público que, por el paro de subtes, con las negociaciones trabadas entre el alcalde Mauricio Macri y los sindicatos, pasaban horas en fila para apiñarse en los colectivos y los trenes o saturaban las calles con vehículos.

El dólar había amanecido a 5,60 y había cerrado a 5,63, aunque para el Banco Central no se movía de 4,46. Eran tiempos de cepo y cada vez más los argentinos con tarjeta de crédito descargaban en ellas sus gastos en divisas. Excepto quizá el entorno de Amado Boudou, cuyos pasajes y otros gastos —se supo ese día— los cubría The Old Fund, empresa dueña de Ciccone Calcográfica, en el centro de un escándalo político que alcanzaba al vicepresidente.

Todo había comenzado cuando la esposa de Alejandro Vandenbroele dijo a la prensa que él “se encargaba de los negocios de Boudou”. Y el de Ciccone era incompatible con la función pública.

En julio de 2010, la agencia fiscal pidió la quiebra de Ciccone por una deuda de impuestos. Pero semanas más tarde, la única imprenta privada argentina que podía hacer papel moneda, recibió una moratoria excepcional y fue vendida a The Old Fund, cuyo presidente era Vandenbroele. Los contratos con el Estado, del que Boudou era ministro de Economía, garantizarían la nueva oportunidad para Ciccone.

Ya vicepresidente, Boudou enfrentó la denuncia de un grupo de diputados opositores tras las declaraciones de la esposa de Vanderbroele: lo acusaron de haber intercedido para facilitar que Ciccone se reflotara. Aunque el funcionario decía no conocer al presidente de The Old Fund, tenían en común un amigo y socio, José María Núñez Carmona.

Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no negociaba con los sindicalistas del subte, que estaba parado. (Télam)

Boudou dio una conferencia de prensa luego de que allanaran su casa por la investigación y rodaron las cabezas que señaló: la del juez, la del fiscal federal del caso y hasta la del procurador General de la Nación, Esteban Righi. Todo era una operación mediática contra el gobierno, denunció.

Entonces, aquel 18 de mayo, se conoció que su hermano, Juan Bautista Boudou, había realizado varios viajes con pasajes pagados por The Old Fund y gestionados por una agencia de turismo a cargo de Agustina Seguin, ex pareja del vice. También Núñez Carmona había sido beneficiado con esos viajes. Las montañas de Aspen, París y el mundial de Sudáfrica habían sido algunos destinos.

Boudou estuvo preso, cumplió prisión domiciliaria y ahora está en libertad, luego de haber sido condenado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho en 2018; por entonces el alcalde que no había negociado con los trabajadores del subte era presidente de la nación. Las apelaciones llegaron hasta la Corte Suprema, que dejó firme la sentencia; el ex vice denunció entonces al estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por persecución judicial.

El ex vice acaba de volver al lugar donde cumplió funciones entre 2011 y 2015, en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cargo durante el cual se inició el proceso por el Caso Ciccone. Allí, en el Senado, dijo: “Yo pensaba que había podido ser el mejor vicepresidente, pero varón. Ahora hay alguien que es mucho mejor, sin duda”. Luego participó del homenaje oficial por los 10 años de la Ley de Identidad de Género.

Facebook llegaba al Nasdaq

Facebook llegaba al Nasdaq con la mayor oferta pública inicial en la historia de las tecnológicas. (Reuters)

Aquel viernes de 2012, sin embargo, pocos en el mundo miraban hacia Argentina, porque Facebook llegaba al Nasdaq y se convertía en la tecnológica de mayor oferta pública inicial de la historia: USD 104.000 millones, de los cuales reunió USD 16.000 millones en ese momento. Sólo empresas físicas, como General Motors o Visa, habían superado ese desempeño. Ocho años antes The Facebook había sido el recurso de un nerd para conocer chicas en Harvard antes de dejar los estudios; desde 2005 se había abierto a las escuelas secundarias, había perdido el artículo “the” y hacia el gran día acumulaba 900 millones de usuarios.

Faltaba para que la Big Tech comprara Instagram y WhatsApp, contribuyera a manipular elecciones presidenciales o inflamara el odio étnico en Myanmar pero, aunque ese día ganó apenas 23 centavos sobre sus USD 38 de apertura, demostró su poder: formalizó la llegada de Mark Zuckerberg a la tribu del 1% cuando sus acciones se transformaron en USD 20.000 millones. También Lady Gaga y Bono se contaron entre los compradores.

Acaso el Palacio de Buckingham fue el único lugar de la Tierra donde el hombre más poderoso de Silicon Valley no fue más que Zuckerberg, who? Se celebraban los 60 años de reinado de Isabel II y se reunió un récord de monarcas y demás títulos encumbrados por la imaginación humana. Todos fueron bienvenidos: tanto los emperadores de Japón, Akihito y Michiko, como los ex reyes de Rumania e incluso casas de países inexistentes como Yugoslavia. En ese alegre montón también el rey Hamad al Jalifa de Bahréin, un represor de manifestaciones prodemocracia, y el jeque Naser Al-Mohamed Al-Ahmed Al-Sabah, renunciado del gobierno de Kuwait entre protestas contra la corrupción, pudieron disfrutar de las famosas fresas de Kent.

En la vida real los ingleses tenían la cabeza en otra cosa: al día siguiente el Chelsea y el Bayern Munich se disputaban la final de la Champions League en Alemania. David Beckam prendió la llama olímpica con la antorcha llegada desde Atenas porque en poco más de dos meses comenzaban los Juegos Olímpicos en Londres.

David Beckham recibió la antorcha olímpica aquel 18 de mayo de hace 10 años, semanas antes de Londres 2012. (CARL COURT/AFP/GettyImages)

Otra clase de fuego seguía ardiendo en Grecia: el colapso económico y político. Fue el tema central de la reunión del Grupo de los 8 que comenzó aquel 18 de mayo en los Estados Unidos: la crisis de deuda de la Eurozona. En Camp Davis, el retiro presidencial donde se hizo el encuentro, Barack Obama miró de reojo las encuestas finales de la semana, porque buscab a su reelección en seis meses: lo mostraban en disputa muy ajustada con el candidato republicano Mitt Romney.

El tránsito espantoso en Buenos Aires no impidió el comienzo de los alegatos en el juicio por delitos de lesa Humanidad en Campo de Mayo ni la declaración en el Tribunal Oral Criminal 24 de los primeros testigos de la tragedia de Cromañón, sucedida hacía más de siete años, en la que murieron 194 personas —en su mayoría, muy jóvenes— y los heridos llegaron a casi 1.500.

Sólo las alegrías del fútbol fueron las buenas noticias argentinas de ese día: Boca le ganó al Fluminense y Vélez al Santos —aunque por modestos, idénticos 1-0— en los cuartos de la Copa Libertadores. Los Vengadores rompía la taquilla mientras los últimos videoclubes cerraban, los niños querían ver una y otra vez Dora la exploradora y los adolescentes no se enteraban de la muerte del gran barítono Dietrich Fischer-Dieskau, el de las hermosas versiones de las Winterreise de Schubert —con Gerald Moore o Daniel Barenboim en piano—, enfrascados en Minecraft.

