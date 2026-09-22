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Jerusalén, el municipio de Cundinamarca con nombre de ciudad israelí y clima cálido para descansar cerca de Bogotá

La población del Alto Magdalena se ubica a 354 metros sobre el nivel del mar y se llega en cerca de dos horas y 30 minutos por la carretera que pasa por Fusagasugá y Girardot

Jerusalén, Cundinamarca
Jerusalén, Cundinamarca, está ubicado a 110 kilómetros al suroeste de Bogotá y se llega por la ruta Bogotá-Fusagasugá-Girardot-Jerusalén - crédito Kevin Bolaños/YouTube
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Jerusalén, Cundinamarca, ofrece clima cálido y paisajes rurales a unos 110 kilómetros al suroeste de Bogotá, un trayecto de cerca de dos horas y 30 minutos en automóvil por la ruta Bogotá-Fusagasugá-Girardot-Jerusalén. El municipio, ubicado en la provincia del Alto Magdalena, reúne fuentes hídricas, senderos, haciendas y espacios para el descanso.

Con una temperatura promedio de 32 °C, según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Jerusalén se presenta como una alternativa para quienes buscan alejarse del ritmo urbano. Su casco urbano está situado a 354 metros sobre el nivel del mar y su territorio abarca 236 kilómetros cuadrados.

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Jerusalén comparte su nombre con la ciudad de Israel, pero su identidad está ligada al Alto Magdalena cundinamarqués. El municipio combina actividades al aire libre, recorridos por zonas rurales y gastronomía local, con atractivos como el río Seco, la Hacienda Andorra, la quebrada El Tabaco, el Alto de La Cruz y el parque principal.

Jerusalén, Cundinamarca, municiío más caluroso de Colombia, según IA - crédito CAR
Jerusalén combina paisajes rurales, fuentes hídricas, senderos, haciendas y espacios de descanso en la provincia del Alto Magdalena - crédito CAR

La Gobernación de Cundinamarca señala que el municipio fue creado en 1870 sobre la antigua hacienda Casasviejas, ubicada en la ruta que los conquistadores seguían entre Tocaima y Guataquí. Antes de ese período, el territorio fue habitado por comunidades indígenas panches.

Río Seco, senderismo y recorridos por el municipio

El río Seco es uno de los principales recursos hídricos de Jerusalén. Es afluente del río Magdalena y atraviesa varias veredas del municipio. Según la CAR, las quebradas de la zona sirven para el abastecimiento de agua, los acueductos veredales y las labores agropecuarias.

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Entre las corrientes menores figuran las quebradas del Tabaco, La Quipileña, La Pituña, La Aguadulce y La Apauta. La quebrada El Tabaco cuenta con una caída de 150 metros y se incluye entre los sitios para quienes buscan refrescarse en entornos naturales.

El atractivo natural forma parte de las fuentes hídricas de Jerusalén, cuya temperatura promedio es de 32 grados y cuyo territorio conecta con Tocaima, Apulo, Anapoima y Guataquí, municipios vecinos - crédito detour.cundinamarca.gov.co
El atractivo natural forma parte de las fuentes hídricas de Jerusalén, cuya temperatura promedio es de 32 grados y cuyo territorio conecta con Tocaima, Apulo, Anapoima y Guataquí, municipios vecinos - crédito detour.cundinamarca.gov.co

A poco más de 40 minutos del casco urbano se encuentran el río Seco, la laguna del Bebedero y pozos de aguas azufradas. La zona también concentra aves nativas y migratorias de la cuenca del río Magdalena, una característica que amplía las opciones de recorridos al aire libre.

Otro de los puntos de visita es el Alto de La Cruz, identificado por una cruz blanca de gran tamaño. El lugar es frecuentado por habitantes del municipio, en especial durante las celebraciones de Semana Santa, y permite observar parte del paisaje de Jerusalén y sus alrededores.

El Cerro de San Roque también ofrece vistas panorámicas y rutas de senderismo. Los caminos rurales permiten recorrer áreas montañosas y conectar con sectores cercanos a municipios como Tocaima. La mayor parte del territorio es montañoso y cuenta con elevaciones como el Alto del Trigo, de 1.400 metros sobre el nivel del mar, y el Alto de Lagunas, de 1.200 metros.

El Alto de La Cruz y el Cerro de San Roque ofrecen vistas panorámicas y rutas de senderismo por las zonas montañosas de Jerusalén - crédito detour.cundinamarca.gov.co
El Alto de La Cruz y el Cerro de San Roque ofrecen vistas panorámicas y rutas de senderismo por las zonas montañosas de Jerusalén - crédito detour.cundinamarca.gov.co

Hacienda Andorra, plaza principal y sabores locales

La Hacienda Andorra es uno de los lugares vinculados con la arquitectura colonial de la zona rural. El municipio dispone además de fincas y haciendas que ofrecen alojamiento y actividades recreativas para visitantes que planean permanecer más de un día.

En el casco urbano, la plaza principal permite recorrer el entorno bajo los árboles, descansar cerca de la fuente y visitar la Parroquia Inmaculada Concepción. El espacio concentra parte de la actividad comercial local, compuesta por tiendas mixtas, misceláneas, cooperativas, droguerías, canchas de tejo y billares.

La Gobernación de Cundinamarca indica que la actividad económica rural está centrada en la agricultura y la ganadería, con una presencia menor de minería. Los cultivos de plátano, yuca y maíz forman parte de la producción local, mientras que la elaboración de lácteos tiene presencia dentro de la actividad ganadera.

El municipio de Jerusalén registra una temperatura promedio de 32 °C y su casco urbano está a 354 metros sobre el nivel del mar - crédito detour.cundinamarca.gov.co
El municipio de Jerusalén registra una temperatura promedio de 32 °C y su casco urbano está a 354 metros sobre el nivel del mar - crédito detour.cundinamarca.gov.co

La cocina del municipio incluye preparaciones como el sancocho de gallina, los panderos y el guarapo. Jerusalén también conserva labores artesanales en fibras naturales y madera, elaboradas por habitantes de la población.

A finales de junio se realiza el Festival Turístico y Cultural San Pedrino, una programación de tres días con muestras artísticas, actividades gastronómicas, feria ganadera, carrera de ciclismo, cabalgata, alboradas y bailes populares. Las celebraciones en honor a San Roque y el Festival Religioso de la Virgen del Carmen también reúnen a la comunidad durante el año.

Jerusalén limita al norte con Puli y Quipile; al este con Apulo, Anapoima y Tocaima; al sur con Tocaima y Nariño; y al oeste con Guataquí y Beltrán.

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