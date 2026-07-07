Quibdó, tierra de Jhon Arias: historia, ríos y aventuras acuáticas en un destino para todos

Quibdó, Chocó, ganó visibilidad turística por Jhon Arias, volante de la Selección Colombia y figura del SE Palmeiras tras la clasificación al Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Quibdó, Chocó, famosa por su exuberancia natural y riqueza cultural, se prepara para recibir a propios y visitantes con un renovado interés tras el protagonismo de uno de sus hijos ilustres: Jhon Arias, volante de la Selección Colombia y figura de Palmeiras, clave en la clasificación nacional al Mundial de 2026.

Nacido en Quibdó y orgullo de su tierra, Arias ha puesto los reflectores sobre este destino que combina historia, naturaleza y hospitalidad, y que hoy invita a descubrir sus rincones.

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Recorrido patrimonial y urbano en el corazón de Quibdó

El punto de partida ideal es la Catedral San Francisco de Asís, joya arquitectónica del centro quibdoseño. Su construcción, iniciada en 1945 y finalizada en 1977, resalta por el estilo compuesto y sus columnas áticas, además de la imagen de madera de San Francisco de Asís y el mural de Maxi Lio Barreco que narra la evangelización del Chocó.

La Catedral San Francisco de Asís y el Malecón de Quibdó concentran parte del recorrido patrimonial y urbano junto al río Atrato - crédito Alcaldía de Quibdó

Justo enfrente, el Malecón de Quibdó ofrece una panorámica privilegiada del río Atrato, ideal para contemplar el atardecer o sumarse al ambiente festivo local.

Junto a la catedral se encuentra el Parque Centenario el Libertador, declarado bien patrimonial desde 2002, que durante décadas fue el epicentro social de la ciudad y hoy acoge a niños y adultos en un entorno de esparcimiento. No muy lejos, el Palacio Municipal llama la atención por su pórtico griego y columnas jónicas, símbolos del poder civil y educativo de la ciudad desde su edificación en 1923.

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Para quienes buscan sumergirse en la vida cotidiana, la Plaza de Mercado de la carrera primera es un espectáculo de colores, aromas y sabores. Con vista al río y a pocos pasos del embarcadero, aquí se fusionan los productos locales con los traídos de Antioquia, mostrando la diversidad gastronómica de la región.

La Vía Peatonal Mialameda (calle 26) atraviesa el centro y es emblema de la recuperación del espacio público. Este tramo peatonal, recuperado durante la administración de Zulia Mena García, es perfecto para caminar y conocer la cotidianeidad de Quibdó, con vendedores y artesanos que dan vida a la ciudad.

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El río Atrato conecta a Quibdó con recorridos fluviales, biodiversidad y pueblos ribereños del Chocó - crédito Alcaldía de Quibdó

Los amantes del deporte y las actividades al aire libre tienen su lugar en el Aeroparque, espacio multifuncional que agrupa canchas para microfútbol, básquetbol, voleibol y atletismo. Aquí confluyen deportistas de todas las edades, y recientemente se ha instalado un centro de atención ciudadana y un salón para eventos.

Naturaleza sin límites alrededor de Quibdó

El mayor tesoro de Quibdó es, sin duda, su entorno natural. El río Atrato, arteria vital del departamento, permite disfrutar de recorridos en lancha, contemplar la biodiversidad y explorar pueblos ribereños. Muy cerca de la ciudad, Pacurita emerge como refugio de naturaleza, gastronomía y hospitalidad. Allí es posible practicar pesca deportiva, vóley playa, caminatas ambientales, canotaje, natación en piscinas naturales y observar la cascada El Chorro, de ocho metros de altura, ideal para rappel y baño.

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A 9 kilómetros, el corregimiento La Troje y el río Duatá ofrecen un contacto directo con la medicina tradicional y la longevidad local, gracias al legendario bejuco zarzal.

Tutunendo reúne cascadas, aguas cristalinas, alojamiento en cabañas y actividades ecológicas a 19 kilómetros de Quibdó - crédito Tutunendo Chocó/Facebook

Quienes buscan una experiencia selvática y acuática, no pueden dejar de visitar Tutunendo, a solo 19 kilómetros de Quibdó. Este balneario natural, en el “río de aromas” de los Embera, es famoso por sus aguas cristalinas, cascadas como Sal de Frutas (con su jacuzzi natural), Chaparraidó (piscina para nadar y bucear), Peloquemao y el río Mungurrí, donde habita la comunidad indígena homónima. Tutunendo ofrece alojamiento en cabañas y variedad de actividades: caminatas ecológicas, hidromasajes, canotaje y observación de fauna y flora.

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La Cascada Sal de Frutas, a 15 minutos en canoa desde Tutunendo, y la Cascada Paloquemao, a 500 metros aguas arriba por el río, son paradas obligadas para quienes buscan paisajes únicos y baños en aguas puras.

El entorno se completa con Chaparraidó, río Ichó (ideal para kayak), la estación ambiental Pandó (con vivero, orquideario y talleres de conservación) y el Jardín Botánico Jotaudó, a 45 minutos por vía fluvial, reserva de 42 hectáreas con flora endémica y proyectos de educación ambiental.

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El Parque Centenario el Libertador, el Palacio Municipal y la Plaza de Mercado muestran la historia urbana y la vida cotidiana de Quibdó - crédito Alcaldía de Quibdó

La capital chocoana, cuna de Jhon Arias, es un destino vibrante que conjuga tradición, paisajes y calidez. Desde su centro histórico y su vida de río hasta los tesoros naturales de su periferia, Quibdó es punto de partida ideal para viajeros en busca de experiencias auténticas y contacto pleno con la Colombia biodiversa. La información de esta noticia proviene de la Alcaldía de Quibdó.