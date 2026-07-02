Belice le apuesta a viajar en temporada baja y descubrir su lado más auténtico

El Gran Agujero Azul de Belice es una profunda formación marina circular de color azul oscuro, flanqueada por arrecifes de coral y aguas turquesas bajo un cielo con nubes dispersas. (The Belize Tourism Board (BTB), órgano estatutario del Ministerio de Turismo y Relaciones con la Diáspora de Belize y se rige por un Consejo de Administración nombrado por el Ministro de Turismo y Relaciones con la Diáspora.)

Belice ha lanzado una nueva campaña internacional con el objetivo de transformar la percepción de la temporada baja entre agosto y noviembre. Bajo el nombre de Green Season, la iniciativa busca posicionar este periodo como una época para descubrir el país desde una perspectiva auténtica y conectada con la naturaleza. Según información del Belize Tourism Board (BTB), la propuesta pretende destacar experiencias inmersivas que incluyen aventura, ecoturismo y cultura, alejando el foco de la simple búsqueda de precios bajos y promoviendo una visión del destino centroamericano.

La campaña fue lanzada oficialmente en junio y se dirige principalmente al mercado latinoamericano, uno de los segmentos para el turismo en la región. De acuerdo con el BTB, el periodo de la Green Season coincide con varios feriados y ventanas de viaje en la región, lo que facilita las escapadas internacionales y los viajes de corta o media duración.

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Durante los meses de agosto a noviembre, las condiciones climáticas en Belice alternan lluvias pasajeras con días de cielo despejado y temperaturas. Este entorno potencia la exuberancia de los paisajes, caracterizados por selvas tropicales, cascadas, ríos caudalosos y una biodiversidad notable.

Según datos oficiales, la menor afluencia de turistas en estos meses permite vivir una experiencia más tranquila. Lugares como yacimientos arqueológicos maya, senderos en la selva, ríos, cuevas y comunidades locales pueden recorrerse con mayor tranquilidad y exclusividad.

El río Belice recorre 290 km y conecta el interior de Centroamérica con el mar Caribe: nace cerca de San Ignacio por la unión de los ríos Mopán y Macal, y fluye hacia el este hasta su desembocadura. En su trayecto, atraviesa una frondosa selva tropical antes de llegar al Caribe. Foto cortesía The Belize Tourism Board (BTB)

La campaña pone énfasis en actividades relacionadas con la aventura y la naturaleza. Entre las propuestas se encuentran caminatas en reservas naturales, recorridos por cavernas, tirolinas sobre el bosque, visitas a cascadas, observación de vida silvestre y experiencias culturales vinculadas a las tradiciones maya y garífuna. El bienestar, la gastronomía local y los alojamientos boutique integrados en el entorno natural complementan la oferta, según consignó el BTB en su comunicado.

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La Green Season ofrece flexibilidad. La amplia disponibilidad de hoteles, excursiones y servicios turísticos permite a los viajeros diseñar itinerarios personalizados, adaptados tanto al clima como al perfil del grupo, ya sea en pareja, con amigos o en familia.

La conectividad aérea durante la Green Season

La conectividad es otro aspecto destacado por el sector turístico de Belice. Desde el 3 de junio, la aerolínea panameña Copa Airlines amplió sus frecuencias de vuelo, y ofrece conexiones los martes, miércoles y viernes vía Panamá. Esto reduce el tiempo de viaje y facilita el acceso desde ciudades de América Latina. El vuelo sale de Panamá a las 9:01 y arriba a Belice a las 10:22, con regreso a las 11:22 a. m. y llegada a Panamá a las 14:41, según datos del operador.

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Una cascada fluye sobre rocas en un río rodeado de densa vegetación tropical bajo un cielo azul vibrante en el Distrito de Cayo, Belice, un destino clave para el ecoturismo y la aventura. (Belize Tourism Board (BTB))

El Belize Tourism Board señala que el enfoque de la campaña busca posicionar al destino más allá de la imagen tradicional del Caribe asociada solo a playas. El organismo aspira a consolidar a Belice como una opción con propuestas de naturaleza, aventura y cultura. “La nueva visión integra selva tropical, vestigios de la civilización maya, tradiciones locales y naturaleza preservada en propuestas”, afirmaron desde la entidad.

Las autoridades beliceñas buscan fortalecer la presencia de la marca país en toda la región y consolidar a Belice como una alternativa en el Caribe y América Central.