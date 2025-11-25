Cuáles fueron los destinos más elegidos y cuánto gastaron los argentinos durante el fin de semana largo

Mar del Plata fue uno de los destinos más elegidos por los argentinos para la escapada del fin de semana largo. (Fuente: Christian Heit)

Más de 1,6 millones de turistas se movilizaron por Argentina durante el fin de semana largo de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, lo que representó un incremento del 21% respecto al mismo feriado del año anterior, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El gasto total estimado alcanzó los $355.789 millones, un 34% más en términos reales que en 2024, impulsando la economía de los principales destinos turísticos del país.

Los destinos más elegidos por los argentinos para la escapada de cuatro días fueron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las termas de Entre Ríos, que registraron altos niveles de ocupación hotelera, de acuerdo con CAME. También destacaron Bariloche, Salta, Tucumán, los corredores serranos bonaerenses como Tandil y, en la Patagonia, El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos. , la estadía promedio fue de 2,3 noches, un 15% superior a la del año anterior, favorecida por el formato extendido de cuatro días y un clima templado que incentivó los viajes.

El gasto promedio diario por turista se ubicó en $ 91.317, lo que representa una disminución del 3,7% en términos reales frente a 2024, en base a los datos de la cámara empresarial. Este dato refleja una tendencia hacia un consumo más austero, aunque se mantuvo la demanda en rubros esenciales como gastronomía, alojamiento y transporte. A pesar de la reducción en el gasto individual, el aumento en la cantidad de turistas y la extensión de las estadías permitieron que el desembolso total creciera de manera considerable.

Un informe del Instituto de Economía de la UADE (Ineco) estimó que una familia tipo debió destinar un promedio de $1.156.988 para viajar durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. Este valor incluyó el traslado en colectivo de larga distancia y el alojamiento desde el sábado 22 hasta el lunes 24 de noviembre. El análisis indicó que ese gasto representa el 74% del salario promedio informado por el Ripte, que Ineco estimó en $1.562.434 para septiembre de 2025.

En la Costa Atlántica, Mar del Plata vivió uno de los fines de semana de mayor movimiento del año, con una ocupación hotelera superior al 75%. El flujo vehicular en la Autovía 2 llegó a 2.500 autos por hora, mientras que en la Ruta 11 se registraron más de 2.100 vehículos por hora. En la costa norte bonaerense, Pinamar alcanzó un 66,7% de ocupación promedio, de acuerdo con datos oficiales del municipio, consolidándose como uno de los destinos preferidos para jóvenes y familias. Otras localidades destacadas fueron Cariló, Mar de las Pampas, Villa Gesell, Necochea y San Bernardo.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires cerró el fin de semana largo con un récord histórico de ocupación hotelera, alcanzando el 94%, el nivel más alto de 2025, según el Observatorio del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Más de 120.000 visitantes arribaron a la capital, generando un gasto estimado de $40.500 millones. Este desempeño reforzó la tendencia ascendente del turismo urbano y consolidó a la ciudad como referente regional en la organización de eventos masivos y la recepción de turistas nacionales e internacionales.

En el balance acumulado de 2025, se celebraron siete fines de semana largos, durante los cuales viajaron 11.964.940 turistas por el país, según CAME. Estas escapadas generaron un movimiento económico estimado de $2.722.208 millones, equivalentes a USD 1.944 millones. El impacto de estos feriados se reflejó tanto en la cantidad de personas movilizadas como en el efecto multiplicador sobre sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios.

El aumento registrado en noviembre se explica por la combinación de un clima favorable, una agenda nacional activa y el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje y favoreció la extensión de las estadías, de acuerdo con lo analizado por la confederación empresarial. Estos factores, sumados a la diversidad de propuestas culturales, deportivas y gastronómicas en los principales destinos, contribuyeron a dinamizar el turismo interno y a consolidar la recuperación del sector.