Turismo

Cartagena supera récords y el turismo de cruceros genera USD 50 millones en la temporada 2025-2026

La operación de dos cruceros de Royal Caribbean, que movilizarán más de 82.000 pasajeros en 36 llegadas, será uno de los principales motores del crecimiento previsto para el próximo ciclo

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Cruceros en la bahía de
Cruceros en la bahía de Cartagena - crédito Grupo Puerto Cartagena/Página web

Un crecimiento del 26,17% en el número de pasajeros de cruceros se proyecta para la temporada 2025-2026 en Colombia, lo que anticipa un nuevo impulso para el turismo de cruceros en el país. Este avance, que representa un impacto económico cercano a USD 50 millones durante la última temporada, consolida a Cartagena como un puerto clave en las rutas del Caribe y refleja la diversificación de los mercados de origen de los visitantes.

El turismo de cruceros en Colombia ha mostrado una evolución notable en los últimos años. Durante la temporada 2024-2025, Cartagena recibió 365.214 pasajeros en 182 arribos, según datos de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (OM3).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La operación de dos cruceros de Royal Caribbean, que movilizarán más de 82.000 pasajeros en 36 llegadas, será uno de los principales motores del crecimiento previsto para el próximo ciclo. Este dinamismo ha permitido que la ciudad supere su récord histórico de pasajeros y extienda su temporada turística más allá de los límites habituales, con un crecimiento acumulado del 19,67% entre 2023 y 2025.

El incremento fue moderado entre 2023 y 2024, con un 4,36%, pero se aceleró hasta el 14,67% en 2025, lo que evidencia el reposicionamiento de Cartagena en el panorama internacional.

El turismo de cruceros en
El turismo de cruceros en Colombia ha mostrado una evolución notable en los últimos años. Durante la temporada 2024-2025, Cartagena recibió 365.214 pasajeros en 182 arribos, según datos de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (OM3) - crédito RICARDO MALDONADO ROZO/EFE

Impacto económico y estrategia turística

La temporada 2024-2025 generó cerca de USD 50 millones, resultado que respalda la estrategia nacional de promoción turística “Colombia el País de la Belleza”. Esta campaña ha contribuido a consolidar al país como un destino competitivo en el Caribe, alineando los esfuerzos del sector público y privado para atraer a un mayor número de visitantes y diversificar la oferta turística.

Diversificación de mercados y perfil de turistas

El perfil de los turistas que llegan a Colombia en crucero también ha evolucionado. Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal mercado emisor, con una participación que osciló entre el 66,83% en 2023 y el 63,18% en 2025, se observa una tendencia hacia la diversificación.

ste dinamismo ha permitido que
ste dinamismo ha permitido que la ciudad supere su récord histórico de pasajeros y extienda su temporada turística más allá de los límites habituales, con un crecimiento acumulado del 19,67 % entre 2023 y 2025 - crédito Sociedad Portuaria regional de Cartagena

En 2025, turistas de Australia se sumaron a los flujos tradicionales, mientras que Canadá y Reino Unido registraron un repunte en su participación. Además, el turismo de cruceros en el país se caracteriza por el predominio de adultos mayores: más del 68 % de los pasajeros entre 2023 y 2025 pertenecen a los segmentos de 60 a 69 años (207.643 personas) y de 70 años o más (241.230 personas), un grupo que combina mayor disponibilidad de tiempo con capacidad de consumo.

Gestión logística, capacidad portuaria e innovación tecnológica

La gestión logística y la capacidad portuaria han sido determinantes para atender el creciente flujo de visitantes. En 2025, el Puesto de Control Migratorio Marítimo del Muelle de Cartagena reportó 11.957 entradas y 8.173 salidas, y el terminal demostró su capacidad para recibir hasta cinco cruceros de manera simultánea, con un volumen cercano a 10.000 turistas diarios.

Las embarcaciones que arriban al puerto varían entre 150 y 350 metros de longitud, lo que exige una coordinación eficiente para garantizar la atención y seguridad de los pasajeros. Además de Cartagena, otros Puestos de Control Migratorio Marítimo como Coveñas, Providencia, San Andrés, Santa Marta, Barranquilla, Puerto Nuevo, Capurganá, Turbo, Juradó, Bahía Solano, Buenaventura y Tumaco participan en la recepción y despacho de cruceros, ampliando la cobertura nacional.

El avance del turismo de
El avance del turismo de cruceros en Colombia, impulsado por estrategias de promoción, diversificación de mercados y mejoras en la gestión migratoria, fortalece el posicionamiento del país como destino marítimo y contribuye al desarrollo económico local y nacional - crédito Euro Press

La innovación tecnológica ha sido clave para gestionar el aumento en el flujo de pasajeros. Migración Colombia ha consolidado el uso del Sistema de Información de Reporte de Extranjeros (SIRE), una herramienta obligatoria para las empresas de transporte marítimo que permite reportar los datos de pasajeros y tripulantes. Este sistema facilita la generación de estadísticas confiables, esenciales para la planificación portuaria y turística, y refuerza los controles de seguridad y eficiencia en la entrada y salida de personas.

El avance del turismo de cruceros en Colombia, impulsado por estrategias de promoción, diversificación de mercados y mejoras en la gestión migratoria, fortalece el posicionamiento del país como destino marítimo y contribuye al desarrollo económico local y nacional.

Temas Relacionados

Turismo de crucerosCartagenaMigración ColombiaRoyal CaribbeanImpacto económicoSistema de Información de Reporte de ExtranjerosCaribeColombia-Noticias

Últimas Noticias

Cómo es Lord Howe, la isla paradisíaca que permite un número limitado de visitantes al año

Ubicada en el océano Pacífico, y perteneciente a Australia, restringe el acceso turístico como medida clave para preservar la calidad de vida de sus residentes

Cómo es Lord Howe, la

Crece el fenómeno de los tours culturales en bicicleta

Rutas guiadas conectan museos, murales y galerías a través de la bicicleta, ampliando el acceso a la cultura y fortaleciendo la identidad urbana en lugares como Nueva York, Chicago, Barcelona y Ciudad de México

Crece el fenómeno de los

Viajes del Imserso 2025/2026: las fechas clave para no perder tu plaza

El nuevo programa de turismo para mayores ha introducido la opción de llevar animales de compañía y ha modificado las tarifas, priorizando a quienes tienen menos recursos

Viajes del Imserso 2025/2026: las

Nemocón entra en el top 10 de destinos de astroturismo en Colombia: la Mina de Sal será el epicentro de experiencias culturales

El icónico atractivo turístico impulsa talleres, recorridos y observaciones estelares, integrando historia, patrimonio y sostenibilidad en una propuesta innovadora que fortalece la economía local y el turismo responsable

Nemocón entra en el top

Pautips reveló cuál es el restaurante favorito de Bad Bunny en Puerto Rico y cuánto cuesta comer ahí: “Hasta Kendall Jenner llegó hasta acá”

La creadora de contenido vivió una experiencia en el local que también visitó Kendall Jenner: probó la auténtica comida puertorriqueña y compartió con sus seguidores detalles curiosos de su visita

Pautips reveló cuál es el
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ministro de Seguridad bonaerense

El ministro de Seguridad bonaerense afirmó que todos los implicados en el triple femicidio narco fueron ubicados en la escena del crimen

Aumentaron a $16 millones la recompensa por datos que ayuden a esclarecer el femicidio de María Florencia Gómez

Día Mundial de las Aves Migratorias: científicos revelaron cómo es la travesía nocturna en el trópico

Roberto Jacoby sorprende con un álbum homenaje a Virus

La Justicia postergó la decisión sobre la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires por un error procesal

INFOBAE AMÉRICA
Niños que hablan con chatbots:

Niños que hablan con chatbots: expertos advierten riesgos emocionales en la relación con la inteligencia artificial

Israel comenzó el traslado de presos palestinos como preparativo para el canje con los rehenes

Dolores Fonzi define a “Belén”: “Es una película sobre la injusticia”

Los mecanismos que dañan el hígado: cómo el azúcar y los edulcorantes afectan al organismo

Kleber Mendonça Filho abre el Festival de Morelia con “El agente secreto” con un mensaje sobre el arte en Brasil

TELESHOW
La travesía de Wanda Nara

La travesía de Wanda Nara por Misiones: cataratas, mate y naturaleza

Jimena Barón y una divertida visita a una “cascada sanadora” con 4° de temperatura: “¿Por qué gritamos si ya salimos?”

Nicki Nicole y Lamine Yamal a un mes de hacer oficial su romance: vuelo en helicóptero, ¿y una bolsa de mareo?

Wanda Nara viajó a Misiones: el exclusivo resort donde se alojó y queda a 20 minutos de un lugar turístico relacionado con ella

Daniela Celis mostró un video de la recuperación de Thiago Medina junto a sus hijas: “Gracias por no dejarnos”