Arabia Saudita reveló los primeros detalles del “Dream of the Desert”, su nuevo tren de súper lujo

El “Dream of the Desert” es el primer tren de lujo de cinco estrellas de Arabia Saudita, un proyecto que cambiará el panorama del transporte en la región. Comenzará a circular en 2026 y tiene como objetivo ofrecer una experiencia única para quienes deseen recorrer el país rodeado de un lujo y comodidad sin precedentes.

Saudi Arabia Railways (SAR) y la marca italiana de lujo, Arsenale S.p.A., son quienes están detrás de la creación de un tren que no solo brinde una experiencia de lujo, sino que también celebre la historia y los paisajes saudíes. Promete ser una pieza de ingeniería avanzada, combinando tecnología moderna con el diseño clásico del lujo, para ofrecer un viaje inolvidable a través de las vastas y majestuosas tierras del desierto saudí.

Las características que hacen único al “Dream of the Desert”

El diseño del “Dream of the Desert” ha sido cuidadosamente pensado para reflejar tanto el lujo como la cultura saudí. La arquitecta Aline Asmar d’Amman, a través de su estudio Culture in Architecture, con sedes en París y Beirut, se encargó de fusionar estos dos elementos en cada detalle del tren.

Su estética evoca la majestuosidad del desierto, utilizando una paleta de colores que incluye dorados, beiges y tonos oscuros, los cuales se combinan con detalles cromados que reflejan los paisajes áridos característicos de Arabia Saudita.

En cuanto a los vagones, cada uno fue diseñado para capturar la esencia de la cultura local. Por ejemplo, los salones de recepción imitan la atmósfera de un majlis, el lugar tradicional en una casa saudí donde se reciben a los invitados, y se destacan por sus patrones geométricos y elementos de madera tallada a mano.

Esta referencia al majlis no es solo decorativa, sino que también crea un ambiente acogedor y social, invitando a los pasajeros a interactuar y disfrutar de un ambiente de lujo tranquilo.

Las habitaciones, por otro lado, ofrecen una experiencia más sofisticada, con un toque de estilo art déco que se combina con la estética regional. Los sofás de color esmeralda, las cabeceras y las cortinas, junto con las líneas limpias y las paredes revestidas de madera, proporcionan un ambiente elegante y moderno, en el que la comodidad y el diseño se unen de manera armoniosa.

Cuándo comenzará a operar el “Dream of the Desert”

El “Dream of the Desert” tiene previsto su debut en el tercer trimestre de 2026, marcando un hito en el sector del transporte de lujo en Oriente Medio.

El trayecto de este expreso será de alrededor de 1.300 kilómetros, conectando la ciudad de Riad con Qurayyat, cerca de la frontera norte con Jordania, lo que permitirá a los pasajeros descubrir paisajes impresionantes y regiones remotas del país, a la vez que disfrutan de todas las comodidades propias de un servicio de lujo.