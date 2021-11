Cómo son y qué ofrecen los barrios VIP de la Costa Atlántica más demandados para esta temporada

La Costa Atlántica será uno de los destinos “ganadores” del verano 2022, al igual que en la temporada anterior. Las inmobiliarias de los principales balnearios empezaron a recibir consultas a mitad de año, una situación que normalmente se da a partir de septiembre y octubre (Metalocus)

Mientras hace doce meses la incertidumbre en el mercado del turismo era una sombra que acechaba a todos los operadores, un año más tarde, los empresarios del sector y las inmobiliarias locales en estas localidades y barrios revelan estar ya completos para la temporada . Las personas comenzaron a reservar sus vacaciones de verano desde principios de este año y desde entonces los teléfonos no pararon de sonar.

Lo cierto que estos paraísos agreste de la Costa Atlántica argentina invitan a enamorarse por su tranquilidad, su exclusividad y su infraestructura. Con la temporada de verano a la vuelta de la esquina, las reservas y las expectativas para enero y febrero muestran niveles demasiado elevados. Ante la consulta de Infobae, desde la Cámara Argentina de Turismo (CAT) aseguraron que “si bien todavía no cuentan con cifras oficiales, hay muy buenas expectativas ”.

“Todos estos barrios están llenos, y con una demanda insatisfecha. No hay mas lugar. Tuvo muchísimo que ver el PreViaje. A su vez, llama la atención la gran demanda para alquileres de fin de semanas en estas fechas del año. A esta altura, ya no hay casas para alquilar. Las propiedades recuperaron valores históricos”, aseveró en diálogo con Infobae Roberto Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de la CAT.

En Mar del Plata, los empresarios del sector hablan de “la mejor temporada de los últimos 10 años”. En tanto, destinos como Cariló o Mar de las Pampas, esperan una temporada buena y concentran un alto nivel de reservas en segmento ABC1. “Las demandas comenzaron en agosto en forma masiva, llegando a completar el 80% de la temporada alta para fines de octubre. Esto habla de la importante necesidad de las personas de viajar en la post pandemia. La demanda de casas particulares es muy alta en barrios como Costa Esmeralda, Pinamar, Cariló y Mar de las Pampas ”, añadió.

Estos destinos, que combinan diseños agrestes y modernos, se convierten en un producto muy demandado en esta época del año por parte de los que buscan vivir en un entorno cerrado, tranquilo y con importante infraestructura deportiva. Desde hace poco tiempo se multiplican los condominios de lujo, desarrollos premium y complejos tipo resort inmersos en el bosque con una vista inigualable y amenities de un hotel 5 estrellas; así son los barrios de alta gama que se consolidan en la Costa Atlántica y cada vez suman más adeptos a la hora planificar vacaciones.

Desde hace poco tiempo se multiplican los condominios de lujo, desarrollos premium y complejos tipo resort inmersos en el bosque con una vista inigualable y amenities de un hotel 5 estrellas; así son los barrios de alta gama que se consolidan en la Costa Atlántica y cada vez suman más adeptos a la hora planificar vacaciones (Prensa Costa Esmeralda)

Cariló

Se trata de una de las playas más caras por su exclusividad, con paradores menos concurridos, calles de arena, bosque tupido, casas de vanguardia y un centro comercial con primeras marcas. En la localidad argentina del partido de Pinamar, la afluencia a las playas, el aumento en la gastronomía y la hotelería continúan, cada quincena, en marcado crecimiento. En muchos casos es necesario esperar para conseguir una mesa, ya sea para cenar o para el tan característico café cuando comienza el atardecer. Porque cuando baja el sol, lejos de finalizar el día, la actividad recién comienza . Los paseos interminables por los bosques, las visitas a stands, espacios públicos y actividades gratuitas pasan a protagonizar las tardes y noches de una de las localidades turísticas más atractivas del país.

Sin embargo, la localidad que más batalló por un lugar distinguido en el mercado y que en los últimos años se posicionó como barrio privado premium y hasta un destino en sí mismo para vacacionar en la playa argentina, es Costa Esmeralda. Las mil hectáreas de bosques, sus canchas de golf y polo, y sus 3200 metros de costa atraen cada vez más a los turistas que buscan opciones de alta gama para veranear.

Durante los meses de verano el barrio privado más grande de la zona tiene una población estimada en 12.000 habitantes, más los 143 empleados directos o indirectos que todos los días llegan a trabajar. En el complejo hay 16 barrios que llevan el nombre de la actividad que los caracteriza . En uno de ellos, el Golf, las casas dan hacia la inmensidad de las canchas, una de 27 hoyos, en la que se organizan torneos todos los días. En el barrio Ecuestre, las residencias están cerca de las dos canchas de polo, donde hay competiciones todos los fines de semana y, entre la caballeriza y los corrales, hay 190 caballos, cuyos dueños alquilaron o compraron una propiedad en el complejo y trasladan todos sus hobbies a su lugar de vacaciones.

Este año también se inauguró un centro comercial. Ya tiene locales de decoración, una heladería y cafeterías. La expectativa es que ese espacio se amplié y que se construyan otros en diferentes puntos dentro de esta inmensidad. “Hay pocos motivos para salir del country porque tenés playa privada, un centro de compras y vida social o deportiva”, coinciden los vecinos que eligen el destino. Otra cosa que destacan es que la posibilidad que tienen los más chicos de andar “sueltos”: la seguridad es invalorable .

En Mar del Plata, los empresarios del sector hablan de “la mejor temporada de los últimos 10 años”

Mar de las Pampas

Con calles de arena, bosques vírgenes y un centro comercial pintoresco, Mar de las Pampas es la opción tranquila y con menos densidad de población dentro del partido de Villa Gesell. Catalogada una localidad slow, se caracteriza por sus tradicionales calles de arena y viviendas con diseño basado en el entorno natural. Asimismo, los pinares que las rodean completan el paisaje. Sumado a esto, para los amantes del mar, sus amplias playas son ideales para pasar el día o simplemente tomar mates al atardecer en la orilla .

Por otra parte, Mar de las Pampas cuenta con un centro comercial con tintes mágicos, construido sobre médanos de arena y una vista rodeada de pinares. Una característica de este destino es su exclusiva propuesta gastronómica de primer nivel, desde cocina gourmet hasta reconocidas hamburgueserías para degustar un sándwich. En combinación, la oferta hotelera premium posiciona al lugar como una opción perfecta para escapadas durante el año y vacaciones en familia.

“Dentro de los imprescindibles de los viajeros que buscan estos destinos se encuentran: alojamientos con todos los servicios, cercanía a la playa, servicio de playa incluidos y acceso a excelente gastronomía ”, advirtió Rodríguez.

Cualquier estación del año es ideal para tomarse unos días y descansar rodeado de un paisaje que lo tiene todo. Por eso, este verano, una de las opciones más elegidas es la ciudad de Mar del Plata. Allí se encuentra la gastronomía más deliciosa, los más variados espectáculos, centros comerciales, el puerto, la rambla y diferentes escenarios que nadie quiere perderse.

La ciudad balnearia invita a llegar y enseguida desprenderse de bolsos y valijas para ir a dar una vuelta por la playa y vivir la sensación del contacto con la arena. Caminar por la orilla para sentir la brisa marina es una experiencia que nunca pasa de moda . Esta ciudad ofrece diversas opciones en gastronomía para todos los gustos desde los exquisitos platos tradicionales con pescados y mariscos o variedad de carnes acompañadas por verduras y hortalizas cultivadas en la zona, hasta las clásicas delicias dulces.

Caminar por las principales zonas comerciales de la ciudad es siempre un buen plan. Uno de los circuitos más elegidos es el microcentro, con la peatonal San Martín y la calle Rivadavia como protagonistas. Allí se puede encontrar gran variedad de comercios, ferias de artesanos, locales de juegos para niños y shoppings con salas de cine. Otro paseo comercial sugerido es la zona de Güemes, en la que se concentran comercios de las marcas más reconocidas de diversos rubros, además de una amplia oferta gastronómica que incluye bares, cafés y cervecerías.

Ostende es una de las villas balnearias más antiguas de la costa atlántica bonaerense (Andres Alejandre)

Pinamar

Nunca faltan quienes buscan opciones nuevas o diferentes para disfrutar del verano más allá de la playa. En Pinamar la oferta de lugares y recorridos es tan variada, y para todas las edades, que se espera para esta temporada un arribo récord de turistas . Lo aseguró Juan Ibarguren, secretario de Turismo de Pinamar, en Radio Brisas. Sobre las expectativas para el verano, Ibarguren reconoció estar “muy entusiasmado” y dijo que “el parámetro lo tenemos desde antes porque estamos con muchísimo movimiento desde las vacaciones de invierno y anteriores fines de semana largo”.

Por último, y no por eso menos importante, muchos residentes y turistas conciben a Ostende, una de las seis localidades que conforman el partido de Pinamar, como la zona residencial de la ciudad cabecera del partido y valoran su espíritu apacible alejado de la movida nocturna. Aquellos pioneros europeos, enamorados de la tranquilidad del paisaje y de los bosques que enmarcan la costa, la bautizaron Ostende en honor a la ciudad del mismo nombre ubicada en Bélgica, sobre el Mar del Norte. En esos años, Mar del Plata era el único balneario de grandes dimensiones que se estaba desarrollando.

La ciudad fue pensada siguiendo los cánones arquitectónicos europeos de la Belle Epoque , cuando comenzaban a ponerse de moda los balnearios marítimos para el turismo. Sin centro comercial turístico bullicioso y frenético, muchos viajeros priorizan la serenidad y eligen hacer sus compras y salir a comer en Pinamar o en Cariló. La localidad se caracteriza por playas extensas, rodeadas por una barrera de médanos y bosques de tamariscos y acacias. Además, muchos dicen que es uno de los mejores lugares para correr las olas y practicar surf.

Dentro de la costa atlántica bonaerense, se destaca como un punto emblemático por su valor histórico y cultural, heredado de aquellos inmigrantes de principio de siglo que soñaron con una villa balnearia con aires europeos. “Ostende nació como un proyecto del belga Fernando Robette y el italiano Agustín Poli, quienes llegaron en 1908 con el plan de hacer una ciudad gemela a la Ostende de Bélgica”, contó a Infobae Juan Ibarguren, secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Pinamar.

“Se caracteriza por su tranquilidad, no tiene una calle costanera como el resto de los balnearios y los grupos de jóvenes no suelen elegirla, prefieren Pinamar por su vida nocturna. Por eso es un lugar ideal para familias . tiene una cadena de médanos muy hermosa a pasos de la playa, lo que la convierte en un destino elegido para veranear de forma más serena”, señaló ante la consulta de este medio Pedro Marinovic, presidente de la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de Pinamar. En cuanto a la oferta hotelera detalló que Ostende tiene habilitadas unas 1.500 plazas hoteleras, en Cariló hay unas 3.000, Valeria del Mar cuenta con 6.000, y Pinamar dispone de 15.000 plazas para alojamiento. La oferta hotelera se concentra en los apart hotel frente al mar o en los dos grandes hoteles 4 estrellas que tiene el balneario, el Hotel Savoia y el Hotel Viejo Ostende.

SEGUIR LEYENDO: