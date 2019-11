View this post on Instagram

The old ww2 bunker building at Feldstrasse contains the SAE school for music and entertainment and the famous Übel & Gefährlich club. . . . . . . #Hamburg #Feldstrasse #sony #sonyxperiam5 #sonyxperiade #architecture #bunker #sunshine #SAE #uebel&gefährlich #wanderlust #travelgram #streets_vision #Hamburggram #hamburgahoi #hamburgfotografiert #hamburgcolors #hamburg_de #batpixs_germany #createcommune #urbanjungle #streetstyle