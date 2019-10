El estudio a modo de conclusión recomendó formalmente que los pasajeros no consuman agua a bordo a menos que no sea de una botella sellada. Por otro lado, aconsejan a los viajeros a que no tomen café o té preparados a bordo con agua de los grifos. Además, incluso recomendaron que los pasajeros eviten lavarse las manos con el agua del baño del avión y en su lugar opten por un desinfectante para manos.