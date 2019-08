Best of Barcelona Bike Tour es la manera perfecta para que los amantes de la aventura puedan explorar esta vibrante ciudad española. La excursión en bicicleta lleva a los viajeros por los más interesantes lugares de Barcelona que recorren las plazas retiradas dentro del casco viejo, al igual que algunas de las diez obras magistrales de Gaudí que hay por la ciudad, como la Sagrada Familia, y las impactantes playas de Barcelona. A un costo de €28, la excursión Best of Barcelona Bike Tour está incluida con el Barcelona Pass.