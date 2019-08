Eilean Donan abre de 10 am a 4 pm del 1 de febrero al 23 de marzo; de 10 am a 6 pm del 24 de marzo hasta el 26 de octubre -aunque en julio y agosto abre a las 9 am y a las 9.30 am en junio y septiembre-; y de 10 am a 4 pm del 27 de octubre al 30 de diciembre. Los adultos pagan £10.00, los mayores de 60 años £9.00, y los niños de 5 a 15, £6.00.