La aerolínea australiana Qantas hace cuatro años que se encuentra en el primer puesto, pero esta vez el sitio decidió premiar a 20 aerolíneas de manera equitativa. No hay un primer ni un último puesto. Éstas son: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Royal Jordanian Airlines, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, Virgin Atlantic, y Virgin Australia.