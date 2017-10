Esperan el subte en cuadrantes delineados y la fila se construye perpendicular a las vías, y no paralelas a ellas. La vigilia es religiosa -ante un semáforo o para entrar al subte- y no hay urgencias, los tiempos son privados de la prisa. La basura es responsabilidad individual. Las calles no tienen cestos ni perros. El único perro que es parte del paisaje urbano de Tokio es una escultura a Hachiko, la mascota del profesor e ingeniero agrónomo Eisaburō Ueno que murió esperando nueve años inerte a un dueño que nunca volvería a la estación de Shibuya, donde la historia es homenajeada. La dignidad es patrimonio cultural. Las propinas son dinero que no corresponde recibir. Las bocinas son herramientas inútiles. La ironía es inadmisible. Los gérmenes, enemigos. Los barbijos, decencia y preocupación por el otro. La solemnidad, un bien preciado. La puntualidad, sagrada. El silencio, institución. La serenidad y la hospitalidad, su principal capital.