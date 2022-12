La soledad del líder: cómo crear un círculo de contención para los conductores de equipos

Para formar parte del circulo de liderazgo me comprometo a no compartir absolutamente nada de lo que se trate dentro de este Círculo, por fuera de él

Ocupar la posición de alta dirección en una organización implica beneficios y desafíos. Y, sin dudas, el enfrentarse a retos todos los días es uno de los mayores. Eres responsable de diferentes equipos, departamentos o sucursales y siempre estás al límite. Todos miran tu accionar y pueden sacar evaluaciones apresuradas sobre tus decisiones y comportamientos.

Microdescansos: cuánto tiempo y de qué manera hacer pausas en el trabajo para aumentar la eficacia Un equipo de expertos en psicología de la Universidad Occidental de Timișoara, en Rumania, analizó 22 estudios del que participaron 2.000 personas y detectó qué tipo de intervalos tienen un efecto reparador VER NOTA

La realidad y las encuestas de personas “C-Level”, la más alta dirección, muestra que muchos directivos se perciben que están completamente solos en esta posición: es el efecto conocido como de “soledad del líder”. En ese momento, los sentimientos te invaden cuando sientes que nadie entiende por lo que estás pasando, o quizás tus amigos de los “viejos tiempos” no tienen los mismos retos que tú ahora.

¿Cómo puedes crear un círculo de apoyo cuando parece que no hay nadie que te ayude? Desde el liderazgo, hay varias alternativas para considerar.

El efecto conocido como "soledad del líder", realmente existe y ocurre cuando las personas con altas responsabilidad sienten que no cuentan con personas que comprendan por lo que están pasando

Construir un Círculo de Liderazgo

Más allá del formato tradicional de una “mesa chica” que ayuda a tomar las decisiones trascendentes de acuerdo a cómo está organizada la empresa, llamo “Círculo de Liderazgo” a una forma específica de acompañar a los ejecutivos de máxima responsabilidad.

El Círculo de liderazgo se trata de crear un consejo de personas de suma confianza, que compartan tus retos y que aporten ideas para tu mejora como profesional y en la gestión, apoyándote diariamente. La idea de círculo habla de un todo, porque el círculo no tiene principio ni fin y todos sus puntos equidistan del centro. Esta figura geométrica expresa simbólicamente el sentido de la vida humana y el universo. Desde esa perspectiva, es el símbolo primordial que lo contiene todo, y esta definición se aplica también al círculo de liderazgo.

Tan importante como los puntos anteriores, es el tema del conocimiento. Si bien no hace falta que cada integrante de estos círculos sea experto en el tema de quien lidera, sí es requisito que cada persona posea una cuota de apertura en su modelo mental interno

Por lo general, un círculo se compone de tres o cuatro personas de absoluta fidelidad, conocimiento y lealtad con la persona líder, y pueden ser o no integrantes de la empresa. Funciona a la par de los gerentes y otros directivos de la compañía, y de los consultores, asesores, coaches y mentores que puedas tener.

La función del “Círculo de Liderazgo” es la contención, claridad y entendimiento sin juicios ni prejuicios; y más que en lo operativo de la empresa —para eso tienes tu mesa chica—, se dedica a potenciar tus aptitudes de líder, debiendo ser estas personas grandes líderes en lo personal y profesional.

A modo de un equipo de mentores excepcionales para ti, se reunirán con cierta frecuencia —recomiendo una vez al mes para empezar— en un horario prefijado, en una reunión de trabajo basada en principios del liderazgo transformador, considerando a la persona en toda su dimensión: personal, profesional, su emocionalidad y su entorno. Son pilares, apoyo, estructura, sostén, y ese hombro y oído disponible para la escucha empática, cercana, afectiva, y profesional.

Como parte del círculo de liderazgo mi responsabilidad es contribuir al desarrollo, claridad, estímulo y motivación, basado en principios éticos, valores, y sensibilidad

-Los 5 ingredientes de un buen “Círculo de Liderazgo”

En el armado de los círculos de liderazgo hay cinco aspectos que funcionan en simultáneo y que se van aceitando desde el primer encuentro. Una vez afianzados, el equipo rodará solo, con máxima efectividad y agilidad.

Los cinco componentes son:

1. Confianza: es el cemento que da consistencia y fortaleza los vínculos. Se construye con el tiempo, y responde a valores como la lealtad, la sensibilidad y la entrega sin retacear información. Es el eje de la red de apoyo que tendrá quien sea líder en ese círculo de personas con los que entablará una relación íntima y profesional.

2. Confidencialidad: Si bien en la mayoría de las políticas corporativas se especifica este aspecto vital sobre el resguardo de información, conversaciones y operaciones, en un Círculo de Liderazgo pasa al nivel de sagrado, puesto que se abordarán aspectos de alta sensibilidad en lo personal y profesional.

3. Comunicación: La franqueza y asertividad al dialogar y retroalimentar a la persona líder serán dos de las mejores formas de agregarle valor. Conversaciones profundas, valiosas, de donde se puedan extraer lecciones importantes y trascendentes, no sólo para quien lidera, sino para cada integrante del círculo. Justamente esta frecuencia es la que luego se aplicará también en la gestión. Este modelado de la comunicación es profundamente transformador para todas las personas.

A modo de un equipo de mentores excepcionales para ti, se reunirán con cierta frecuencia —recomiendo una vez al mes para empezar— en un horario prefijado, en una reunión de trabajo basada en principios del liderazgo transformador

4. Celebrar los logros: Un punto clave en el círculo es resaltar los aspectos destacables en cada tramo que se vaya conquistando. El cerebro de cada persona necesita de este estímulo recurrente, como una de las mejores formas de darle la energía suficiente para encarar los siguientes pasos en una ruta de mejora continua.

5. Conocimiento: Tan importante como los puntos anteriores, es el tema del conocimiento. Si bien no hace falta que cada integrante de estos círculos sea experto en el tema de quien lidera, sí es requisito que cada persona posea una cuota de apertura en su modelo mental interno para poder entender, apreciar, razonar y conectar información muy diversa, que, incluso, pueda hacer cortocircuito con su forma de pensar habitual. De esa diferencia habitualmente surge la magia de acompañar al líder, y viceversa.

-Manifiesto para los Círculos de Liderazgo

Además de las bases operativas, cada Círculo necesita construir por consenso sus principios fundacionales. Algunos eligen sintetizarlo en un modelo de Misión, Visión y Valores; otros, en un lema que resuma su espíritu y compromiso.

Este es un extracto de algunos ítems del Manifiesto que propongo como base para empezar a desarrollarlo:

Más allá del formato tradicional de una “mesa chica” que ayuda a tomar las decisiones trascendentes de acuerdo a cómo está organizada la empresa, llamo “Círculo de Liderazgo” a una forma específica de acompañar a los ejecutivos de máxima responsabilidad

1. Me comprometo a acompañar sin ningún tipo de reparo a X persona en su desarrollo como persona y como líder.

2. Dejo de lado todo juicio, prejuicio o preconcepto en todas las instancias que involucran mi misión dentro de este Círculo.

3. Mi responsabilidad es contribuir al desarrollo, claridad, estímulo y motivación, basado en principios éticos, valores, y sensibilidad.

4. Buscaré y perseguiré la máxima objetividad que me sea posible en todo momento.

5. Hago mi pacto de confidencialidad en este momento, incluso para el futuro si eventualmente no perteneciera más a este Círculo. Este pacto incluye a todas las personas involucradas en él directa e indirectamente.

6. Me comprometo a no compartir absolutamente nada de lo que se trate dentro de este Círculo, por fuera de él.

7. Si en algún momento, por cualquier motivo, sintiera que no debo o no deseo pertenecer más al círculo de liderazgo, o hay motivos que no considero alineados con mis valores y mi compromiso, lo expresaré sin demora, y el círculo se compromete a escuchar y a aceptar mi decisión, que tomaré en forma absolutamente personal, basada en la integridad del equipo de liderazgo que estoy integrando.

¿Cómo puedes crear un círculo de apoyo cuando parece que no hay nadie que te ayude? Desde el liderazgo, hay varias alternativas para considerar

El ayudar a pensar y pensarse, reflexionar y tomar decisiones, serán las puntas del iceberg que, por debajo, tendrá a este círculo como sostén. De esta manera, ya desde los primeros encuentros, cada líder empezará a sentir más fortaleza, un nivel más alto de consciencia, de autoconocimiento, y, definitivamente, menos soledad.

Daniel Colombo es facilitador y Máster Coach Ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos; mentor y comunicador profesional; conferencista internacional; autor de 32 libros. LinkedIn Top Voice América Latina. Coach profesional certificado por ICF en su máximo nivel, Coach certificado y Miembro de John Maxwell Team.

Seguir leyendo