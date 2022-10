Las 5 habilidades personales más demandadas por las organizaciones

La encuesta señalada mostró, además, que entre 3.000 colaboradores de equipos que fueron consultados sólo menos del 10% reconoció tener problemas de adaptación en el trabajo

Estar altamente calificado por estudios y experiencia es lo que, por supuesto, aparece como más importante a la hora de buscar un empleo y esos datos serán los que se ubiquen al tope en cualquier CV. Pero las llamadas habilidades blandas, es decir, aquellas destrezas sociales, de comunicación y rasgos de personalidad que facilitan el buen desempeño, forman parte de un bagaje altamente demandado por las organizaciones.

La empresa española de entrenamiento en liderazgo BeLiquid detectó, a través de una encuesta entre más de 500 CEOs y directores de recursos humanos, que el trabajo en equipo es la habilidad social más apreciada.

Entonces, según los resultados de ese sondeó las más destacadas destrezas sociales son las siguientes.

1- Trabajo en equipo

Coté Soler, gerente de esa compañía, dijo a Vogue, que esa destreza “lleva siendo la más solicitada. No hay persona que no lo ponga como una de sus mayores virtudes. ¿La realidad?: seguimos sin saber trabajar en equipo. Es más, muchas empresas siguen empujando a sus trabajadores a no hacerlo, promoviendo el individualismo, generando así una competitividad interna, reconocimiento individual, premios, etc. Si todo esta armado en la empresa para que le vaya bien al que más destaque, ¿por qué razón trabajar en equipo?”, se preguntó.

Pero hay organizaciones que ya han notado que los triunfos y los fracasos son, de igual manera, de los equipos de trabajo y no individuales y reconocen que es una forma menos estresante de trabajar y más efectiva a la hora de generar resultados.

2-Liderazgo

Según Soler, las organizaciones en la actualidad están buscando líderes que impulsen “que los demás quieran hacer”, en lugar de “hacer que los demás hagan”.

Es decir, la habilidad de generar ilusión y motivación en torno del trabajo, además de unión en el grupo es altamente deseable por las empresas. Pero para esto el líder, necesita mucho más que conocimientos sobre su área: precisa habilidades de comunicación, liderazgo y control de las propias emociones y alta percepción de las emociones de su equipo.

3- Capacidad para aguantar la presión

La presión en las organizaciones en momentos de alta competencia es inevitable, pero no todos saben cómo manejarla. Según Soler soportar la presión puede ser aprendido. “Si el plan estratégico anual ya se empieza a cambiar a finales de enero, de pronto suben todos los precios, estalla una guerra, se descontrola la inflación, y encima tienes que enfrentarte a un líder que, en lugar de dirigir, se dedica a dar ordenes enfadado, imagina lo que podría pasar”, subrayó.

4- Habilidad para comunicarse

El experto en coaching de liderazgo lanzó este desafío: “Mira a tu alrededor y fíjate cuál es la principal cualidad de las personas que les va francamente bien. Seguro que el 99,9% tienen excelentes habilidades comunicación. Nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, de entusiasmar con nuestras ideas, de presentar con soltura un proyecto a un grupo de clientes, o a tu jefe, entender al otro, no solo por lo que dicen, sino por lo que expresan... Es algo que debería estudiarse desde el jardín de infancia”, aseguró.

5- Capacidad de adaptación

Esta capacidad resume las anteriores. Y esta sería así la habilidad más demandada por las organizaciones. Son personas capaces de utilizar todas las habilidades sociales mencionadas.

Destacó lo que llamó “learnability”, que es la decisión que adoptan algunas personas de formarse de manera continua aún cuando no se los exija. De esta forma, van aprendiendo nuevos conocimientos y competencias porque ya no existe más el haber estudiado una carrera y terminar la formación allí. La razón es sencilla de comprender: las cosas cambian constantemente en todos los ámbitos y a gran velocidad por lo tanto es necesario seguir aprendiendo. “Hoy en día se valora muchísimo a las personas con capacidad de hacer bien muchas cosas diferentes. Los perfiles utltraespecializados empiezan a cambiar por perfiles versátiles, así que, fuera miedos, no estás empezando de cero, estás sumando algo nuevo a tu mochila”, dijo.

La encuesta señalada mostró, además, que entre 3.000 colaboradores de equipos que fueron consultados sólo menos del 10% reconoció tener problemas de adaptación en el trabajo. Eso significa que aproximadamente el 90% es adaptable o quizá no se da cuenta o tal vez no admite que tiene dificultades para seguir el ritmo de los cambios. Según el especialista citado, el alto nivel de casos de estrés, ansiedad y depresión que también apareció en las respuestas del estudio significa que la capacidad de adaptación no sería tan generalizada como indicaron los consultados.

